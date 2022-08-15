https://ria.ru/20220815/bank-1809677411.html
Промсвязьбанк открыл первый офис на территории Харьковской области
Промсвязьбанк открыл первый офис на территории Харьковской области - РИА Новости, 15.08.2022
Промсвязьбанк открыл первый офис на территории Харьковской области
Промсвязьбанк приступил к обслуживанию населения и бизнеса в Харьковской области, открыв свой первый офис в городе Купянск, говорится в сообщении кредитной... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:04
2022-08-15T13:04
2022-08-15T13:04
экономика
харьковская область
промсвязьбанк
луганская народная республика
херсон
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Промсвязьбанк приступил к обслуживанию населения и бизнеса в Харьковской области, открыв свой первый офис в городе Купянск, говорится в сообщении кредитной организации."Промсвязьбанк приступил к обслуживанию населения и бизнеса в Харьковской области и открыл свой первый офис на территории региона - в городе Купянск", - сказано в сообщении.Отмечается, что в офисе физическим лицам доступно, в частности, открытие и выдача дебетовых карт, а также снятие и пополнение денежных средств, открытие накопительных счетов и вкладов, переводы на карты и счета российских банков.Юридические лица могут в офисе банка получить расчетно-кассовое обслуживание, банковские карты, оформить вклады и осуществить денежные переводы, а также подключиться к дистанционному банковскому обслуживанию.Согласно данным Промсвязьбанка, банк в текущем году открыл более 50 отделений на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсоне и Мелитополе.
https://ria.ru/20220609/promsvyazbank-1794280422.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, харьковская область, промсвязьбанк, луганская народная республика, херсон
Экономика, Харьковская область, Промсвязьбанк, Луганская Народная Республика, Херсон
Промсвязьбанк открыл первый офис на территории Харьковской области
Промсвязьбанк открыл офис в городе Купянск Харьковской области