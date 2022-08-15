https://ria.ru/20220815/bank-1809677411.html

Промсвязьбанк открыл первый офис на территории Харьковской области

Промсвязьбанк открыл первый офис на территории Харьковской области - РИА Новости, 15.08.2022

Промсвязьбанк открыл первый офис на территории Харьковской области

Промсвязьбанк приступил к обслуживанию населения и бизнеса в Харьковской области, открыв свой первый офис в городе Купянск, говорится в сообщении кредитной... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T13:04

2022-08-15T13:04

2022-08-15T13:04

экономика

харьковская область

промсвязьбанк

луганская народная республика

херсон

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Промсвязьбанк приступил к обслуживанию населения и бизнеса в Харьковской области, открыв свой первый офис в городе Купянск, говорится в сообщении кредитной организации."Промсвязьбанк приступил к обслуживанию населения и бизнеса в Харьковской области и открыл свой первый офис на территории региона - в городе Купянск", - сказано в сообщении.Отмечается, что в офисе физическим лицам доступно, в частности, открытие и выдача дебетовых карт, а также снятие и пополнение денежных средств, открытие накопительных счетов и вкладов, переводы на карты и счета российских банков.Юридические лица могут в офисе банка получить расчетно-кассовое обслуживание, банковские карты, оформить вклады и осуществить денежные переводы, а также подключиться к дистанционному банковскому обслуживанию.Согласно данным Промсвязьбанка, банк в текущем году открыл более 50 отделений на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсоне и Мелитополе.

https://ria.ru/20220609/promsvyazbank-1794280422.html

харьковская область

луганская народная республика

херсон

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, харьковская область, промсвязьбанк, луганская народная республика, херсон