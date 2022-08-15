https://ria.ru/20220815/bank-1809633146.html

Литовский Шяуляй-банк прекратил операции в рублях

Литовский Шяуляй-банк прекратил операции в рублях - РИА Новости, 15.08.2022

Литовский Шяуляй-банк прекратил операции в рублях

Литовский Шяуляй-банк, через который проходили платежи за калининградский транзит, прекращает все операции с Россией, заявила в эфире радио LRT представитель... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:22

2022-08-15T11:22

2022-08-15T16:06

в мире

литва

россия

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

калининградская область

антон алиханов

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Литовский Шяуляй-банк, через который проходили платежи за калининградский транзит, прекращает все операции с Россией, заявила в эфире радио LRT представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене."Шяуляй-банк с сегодняшнего дня прекращает расчетные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября — во всех валютах. Клиенты об этом информированы заранее", — сказала она.Сам банк еще в конце июля объявил, что с 1 сентября прекратит работу с Россией. Как пояснял губернатор Калининградской области Антон Алиханов, Вильнюс замкнул все платежи российских операторов только на этот банк, так что теперь оплата транзита станет невозможной, а Литва может отказаться его пропускать.В правительстве Калининградской области отметили, что отказ Шауляй-банка принимать платежи в рублях никак не скажется на железнодорожных перевозках, потому что и до этого счета выставлялись в валюте. Но если в Вильнюсе не определятся с оплатой за транзит, то он пойдет морем, добавили в пресс-службе.По словам министра транспорта Литвы Марюса Скуодиса, решение прекратить операции с Россией принимают сами банки, а государство повлиять на них не может. Алиханов в ответ предложил Литве открыть в казначействе специальный счет для Российских железных дорог. В Минфине Литвы, в свою очередь, заявили, что закон о государственной казне не предусматривает такой возможности. В правительстве Калининградской области заметили на это, что Литва — суверенное государство и может изменить свое законодательство, как считает нужным, было бы желание.Вильнюс уже пытался перекрыть транзит в Калининградскую область: с 18 июня под запрет попали подсанкционные товары (стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь и тому подобное) — примерно половина от всех перевозок. При этом литовские власти утверждали, что только выполняли санкции ЕС. Позже Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, но по железной дороге возможен при должном контроле.

https://ria.ru/20220803/tranzit-1806953133.html

https://ria.ru/20220803/tranzit-1806955590.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, литва, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, калининградская область, антон алиханов