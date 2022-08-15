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Литовский Шяуляй-банк прекратил операции в рублях - РИА Новости, 15.08.2022
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Литовский Шяуляй-банк прекратил операции в рублях
Литовский Шяуляй-банк прекратил операции в рублях - РИА Новости, 15.08.2022
Литовский Шяуляй-банк прекратил операции в рублях
Литовский Шяуляй-банк, через который проходили платежи за калининградский транзит, прекращает все операции с Россией, заявила в эфире радио LRT представитель... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:22
2022-08-15T16:06
в мире
литва
россия
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
калининградская область
антон алиханов
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Литовский Шяуляй-банк, через который проходили платежи за калининградский транзит, прекращает все операции с Россией, заявила в эфире радио LRT представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене."Шяуляй-банк с сегодняшнего дня прекращает расчетные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября — во всех валютах. Клиенты об этом информированы заранее", — сказала она.Сам банк еще в конце июля объявил, что с 1 сентября прекратит работу с Россией. Как пояснял губернатор Калининградской области Антон Алиханов, Вильнюс замкнул все платежи российских операторов только на этот банк, так что теперь оплата транзита станет невозможной, а Литва может отказаться его пропускать.В правительстве Калининградской области отметили, что отказ Шауляй-банка принимать платежи в рублях никак не скажется на железнодорожных перевозках, потому что и до этого счета выставлялись в валюте. Но если в Вильнюсе не определятся с оплатой за транзит, то он пойдет морем, добавили в пресс-службе.По словам министра транспорта Литвы Марюса Скуодиса, решение прекратить операции с Россией принимают сами банки, а государство повлиять на них не может. Алиханов в ответ предложил Литве открыть в казначействе специальный счет для Российских железных дорог. В Минфине Литвы, в свою очередь, заявили, что закон о государственной казне не предусматривает такой возможности. В правительстве Калининградской области заметили на это, что Литва — суверенное государство и может изменить свое законодательство, как считает нужным, было бы желание.Вильнюс уже пытался перекрыть транзит в Калининградскую область: с 18 июня под запрет попали подсанкционные товары (стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь и тому подобное) — примерно половина от всех перевозок. При этом литовские власти утверждали, что только выполняли санкции ЕС. Позже Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, но по железной дороге возможен при должном контроле.
https://ria.ru/20220803/tranzit-1806953133.html
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в мире, литва, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, калининградская область, антон алиханов
В мире, Литва, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Калининградская область, Антон Алиханов
11:22 15.08.2022 (обновлено: 16:06 15.08.2022)
 
Литовский Шяуляй-банк прекратил операции в рублях

Литовский Шяуляй-банк, обслуживающий калининградский транзит, прекратил операции в рублях

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Литовский Шяуляй-банк, через который проходили платежи за калининградский транзит, прекращает все операции с Россией, заявила в эфире радио LRT представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене.
"Шяуляй-банк с сегодняшнего дня прекращает расчетные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября — во всех валютах. Клиенты об этом информированы заранее", — сказала она.
Грузовой поезд с цементом прибывает в Калининград транзитом через Литву - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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В Калининграде допустили, что транзит через Литву остановится в сентябре
Сам банк еще в конце июля объявил, что с 1 сентября прекратит работу с Россией. Как пояснял губернатор Калининградской области Антон Алиханов, Вильнюс замкнул все платежи российских операторов только на этот банк, так что теперь оплата транзита станет невозможной, а Литва может отказаться его пропускать.
В правительстве Калининградской области отметили, что отказ Шауляй-банка принимать платежи в рублях никак не скажется на железнодорожных перевозках, потому что и до этого счета выставлялись в валюте. Но если в Вильнюсе не определятся с оплатой за транзит, то он пойдет морем, добавили в пресс-службе.
По словам министра транспорта Литвы Марюса Скуодиса, решение прекратить операции с Россией принимают сами банки, а государство повлиять на них не может. Алиханов в ответ предложил Литве открыть в казначействе специальный счет для Российских железных дорог. В Минфине Литвы, в свою очередь, заявили, что закон о государственной казне не предусматривает такой возможности.
В правительстве Калининградской области заметили на это, что Литва — суверенное государство и может изменить свое законодательство, как считает нужным, было бы желание.
Вильнюс уже пытался перекрыть транзит в Калининградскую область: с 18 июня под запрет попали подсанкционные товары (стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь и тому подобное) — примерно половина от всех перевозок. При этом литовские власти утверждали, что только выполняли санкции ЕС. Позже Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, но по железной дороге возможен при должном контроле.
Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области на границе с Литвой - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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В миреЛитваРоссияЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииКалининградская областьАнтон Алиханов
 
 
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