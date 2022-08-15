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НТВ показал пример цифрового аватара нового проекта

НТВ показал пример цифрового аватара нового проекта - РИА Новости, 15.08.2022

НТВ показал пример цифрового аватара нового проекта

НТВ показал первого цифрового аватарв в новом шоу "Аватар". В тизере проекта своего компьютерного двойника получил ведущий Вячеслав Макаров. Также он принял... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:49

2022-08-15T16:49

2022-08-15T16:49

шоубиз

знаменитости

нтв (телеканал)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. НТВ показал первого цифрового аватарв в новом шоу "Аватар". В тизере проекта своего компьютерного двойника получил ведущий Вячеслав Макаров. Также он принял участие в записи саундтрека проекта.В шоу примут участие девять поющих знаменитостей, каждая из которых будет скрываться под аватаром своего любимого персонажа. Задача жюри – угадать, кто из звезд выступает в том или ином виртуальном образе. Если участника отгадывают, он покидает шоу.Судьями шоу стали Тимур Батрутдинов, Ида Галич, Сергей Лазарев и Марк Тишман. Имя пятого члена жюри будет озвучено ближе к премьере.

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, нтв (телеканал), шоу-бизнес