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НТВ показал пример цифрового аватара нового проекта - РИА Новости, 15.08.2022
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Шоубиз
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НТВ показал пример цифрового аватара нового проекта
НТВ показал пример цифрового аватара нового проекта - РИА Новости, 15.08.2022
НТВ показал пример цифрового аватара нового проекта
НТВ показал первого цифрового аватарв в новом шоу "Аватар". В тизере проекта своего компьютерного двойника получил ведущий Вячеслав Макаров. Также он принял... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:49
2022-08-15T16:49
шоубиз
знаменитости
нтв (телеканал)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. НТВ показал первого цифрового аватарв в новом шоу "Аватар". В тизере проекта своего компьютерного двойника получил ведущий Вячеслав Макаров. Также он принял участие в записи саундтрека проекта.В шоу примут участие девять поющих знаменитостей, каждая из которых будет скрываться под аватаром своего любимого персонажа. Задача жюри – угадать, кто из звезд выступает в том или ином виртуальном образе. Если участника отгадывают, он покидает шоу.Судьями шоу стали Тимур Батрутдинов, Ида Галич, Сергей Лазарев и Марк Тишман. Имя пятого члена жюри будет озвучено ближе к премьере.
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знаменитости, нтв (телеканал), шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, НТВ (телеканал), Шоу-бизнес
16:49 15.08.2022
 
НТВ показал пример цифрового аватара нового проекта

НТВ показал цифровой аватар Вячеслава Макарова в новом проекте

© НТВКадр из тизера шоу НТВ "Аватар"
Кадр из тизера шоу НТВ Аватар
© НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. НТВ показал первого цифрового аватарв в новом шоу "Аватар". В тизере проекта своего компьютерного двойника получил ведущий Вячеслав Макаров. Также он принял участие в записи саундтрека проекта.

"Это уникальное, живое, супертехнологичное шоу. Ничего подобного на российском телевидении ещё не было. Уверен, получится очень масштабно. Приятно, что я буду не только ведущим "Аватара", но и исполнителем его фирменной песни", – сказал Макаров.

В шоу примут участие девять поющих знаменитостей, каждая из которых будет скрываться под аватаром своего любимого персонажа. Задача жюри – угадать, кто из звезд выступает в том или ином виртуальном образе. Если участника отгадывают, он покидает шоу.
Судьями шоу стали Тимур Батрутдинов, Ида Галич, Сергей Лазарев и Марк Тишман. Имя пятого члена жюри будет озвучено ближе к премьере.
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