НТВ показал пример цифрового аватара нового проекта
НТВ показал цифровой аватар Вячеслава Макарова в новом проекте
© НТВКадр из тизера шоу НТВ "Аватар"
© НТВ
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. НТВ показал первого цифрового аватарв в новом шоу "Аватар". В тизере проекта своего компьютерного двойника получил ведущий Вячеслав Макаров. Также он принял участие в записи саундтрека проекта.
"Это уникальное, живое, супертехнологичное шоу. Ничего подобного на российском телевидении ещё не было. Уверен, получится очень масштабно. Приятно, что я буду не только ведущим "Аватара", но и исполнителем его фирменной песни", – сказал Макаров.
В шоу примут участие девять поющих знаменитостей, каждая из которых будет скрываться под аватаром своего любимого персонажа. Задача жюри – угадать, кто из звезд выступает в том или ином виртуальном образе. Если участника отгадывают, он покидает шоу.
Судьями шоу стали Тимур Батрутдинов, Ида Галич, Сергей Лазарев и Марк Тишман. Имя пятого члена жюри будет озвучено ближе к премьере.
24 мая, 16:05ШоубизНовая "Маска": НТВ запускает "Аватар-шоу"