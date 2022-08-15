08:00 15.08.2022 (обновлено: 08:06 15.08.2022)
"Им все сходило с рук": кто ответит за смерть семьи в Крыму
© Фото : предоставлено Лидией НестеровойСупруги Нестерцовы с дочерью Светланой
© Фото : предоставлено Лидией Нестеровой
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Мария Марикян. В Крыму не утихает скандал вокруг ДТП на трассе "Таврида". Погибла семья — трое человек. Виновник аварии Ярослав Зубков — сын известного владельца парка львов "Тайган". Родственники жертв боятся, что дело, несмотря на широкий резонанс, могут замять. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.
Большая авария
Внедорожник BMW X5 на полной скорости протаранил стоявшие Renault Sandero и Nissan X-Trail, чьи водители оформляли ДТП. Произошло это 26 июня в районе поселка Зуя.
В "Сандеро" погибли все: Юрий Нестерцов, его жена Виолетта и 15-летняя дочь Светлана. Супруги скончались на месте, девушку госпитализировали с тяжелыми травмами, но так и не спасли.
© Фото : пресс-служба МВД по Республике КрымПоследствия ДТП на трассе "Таврида" в сторону Симферополя
© Фото : пресс-служба МВД по Республике Крым
Последствия ДТП на трассе "Таврида" в сторону Симферополя
Семья возвращалась из села Курское Белогорского района к себе в поселок Айкаван. Ездили навестить родных. Евгений, 19-летний сын, словно предчувствуя неладное, решил остаться дома.
В семь вечера, через два часа после аварии, он сообщил тете, что телефоны родителей отключены, а сестра на звонки не отвечает. В соцсетях увидел новости об аварии на трассе "Таврида", по фото узнал машину. Родные Юрия тут же связались с Белогорским РОВД и узнали о трагедии.
Уголовное дело возбудили по части пятой статьи 264 УК ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). BMW вел Ярослав Зубков — сын Олега Зубкова, владельца парка львов "Тайган" под Белогорском и зоопарка "Сказка" в Ялте.
© Фото : предоставлено Лидией НестеровойЮрий и Виолетта
© Фото : предоставлено Лидией Нестеровой
Юрий и Виолетта
Ярослав увлекался спортивными гонками, чего не скрывал — часто выставлял фото и видео в соцсетях. Но после аварии все удалил. Судя по открытым источникам, на него оформлено ИП, напрямую связанное с хобби: компания занимается ремонтом и техобслуживанием автомобилей.
Помогал отцу в "Тайгане". В середине июня праздновал 22-летие. На странице парка во "ВКонтакте" опубликовали трогательное поздравление. Парня хвалят за то, что он "с раннего утра до позднего вечера" наводит порядок на территории, ладит с животными, может устранить любые неполадки.
Вопросы к следствию
Родные Нестерцовых получили статус потерпевших только через пять дней после аварии. "Хотя обычно его присваивают сразу. На суде, который избирал Зубкову меру пресечения, они присутствовали, по сути, в качестве слушателей. О заседании уведомили всего за час до начала", — рассказывает Алия Байрамгулова, адвокат семьи.
Гонщика в итоге отправили под домашний арест. Близкие Нестерцовых удивились столь мягкой мере. Спустя две недели записали обращение к властям Крыма — просили "не допустить беззакония". Ролик быстро разошелся по соцсетям.
"Тела наших родных не остыли, когда Зубков (старший. — Прим. ред.) со своими адвокатами уже решал вопросы. Ярослава отпустили, даже не задержали ни на 48 часов, ни на 72. Он спал дома, а мои дети лежали в холодном морге", — говорит Любовь Нестерцова, мать Юрия.
Сейчас идет техническая экспертиза, которая установит, с какой скоростью ехал Ярослав. "Со слов очевидцев, под 200 километров в час, однако сам водитель утверждает: не более 90. Людей буквально вытаскивали по частям. Слабо верится, что скорость была небольшая", — отмечает защитник потерпевших.
© Фото : предоставлено Лидией НестеровойСемья Нестерцовых
© Фото : предоставлено Лидией Нестеровой
Семья Нестерцовых
"Он искренне раскаивается"
Представитель Зубкова адвокат Эмиль Ваджипов опровергает слова Нестерцовых. "Ярослав искренне раскаивается и лично оказал материальную помощь, чтобы организовать похороны. Туда не пришел, потому что родственники погибших не желали его видеть", — уверяет он.
Вызвался помочь и отец — Олег Зубков. Связался с Нестерцовыми, предлагал передать деньги. Но те, по словам Джахангерова, "выдвинули категорические условия".
"Хотели возмещения морального ущерба в размере 100 миллионов рублей. В пятницу мы ознакомились с исковым заявлением потерпевших, в котором сумма уже больше. Несмотря на отсутствие объективной возможности удовлетворить такие требования, Ярослав по-прежнему желает загладить причиненный вред и продолжает активно содействовать следствию", — добавляет Ваджипов.
© Фото : пресс-служба МВД по Республике КрымПоследствия ДТП на трассе "Таврида" в сторону Симферополя
© Фото : пресс-служба МВД по Республике Крым
Последствия ДТП на трассе "Таврида" в сторону Симферополя
Скандальная семья
Нестерцовы боятся, что наказания не будет. И не без повода. Адвокат Алия Байрамгулова ведет уже не первое дело против Зубковых. "Всего — порядка восьми, в том числе уголовных. Поведение в судах довольно конфликтное, агрессивное, все выплаты приходится взыскивать в принудительном порядке", — говорит юрист.
Одно из первых — истязание рабочего в 2014-м. Зубков, по версии следствия, избил его до сотрясения мозга. Тогда директору "Тайгана" дали условный срок. В 2017-м новое происшествие: в парке погиб 29-летний Максим Яковлев, который там работал.
Сафари-парк "Тайган" в Крыму
"Он зашел в клетку к хищнику. Его запустил туда сотрудник, у которого, как позже выяснилось, психические отклонения. Заверил, что зверь ручной. Животное напало. С тяжелыми увечьями Максим поступил в больницу. После выписки начались осложнения, он скончался", — рассказывает Байрамгулова.
Против тещи Зубкова (на тот момент — учредителя парка) возбудили дело по статье 125 УК ("Оставление в опасности"). Следствие затянулось, а затем и вовсе прекратилось: истекли все сроки.
"Представители парка утверждали: увечья якобы нанесла собака. Кроме того, пытались доказать, что Максим не их рабочий, а просто волонтер. Через суд мне удалось подтвердить факт трудовых отношений", — говорит Алия.
Сейчас идет гражданский процесс. Семья Максима требует десять миллионов компенсации. Пока суд одобрил только сто тысяч рублей.
Также Олега Зубкова привлекали по статье за "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В парке мальчику на ногу упал камень, пришлось ампутировать три пальца. Хозяина заведения оправдали. "Но мы взыскали с него 750 тысяч рублей", — уточняет адвокат.
Сафари-парк «Тайган» в Крыму
Наказания по другому делу избежать не удалось: в конце июля Зубкову дали два года и три месяца колонии общего режима. В сентябре 2021-го амурский тигр отгрыз мальчику часть пальца — из-за того, что ограждение поставили слишком близко к вольерам.
Владельца "Тайгана", помимо прочего, обязали выплатить штраф 255 тысяч рублей. А также компенсацию семье — 616 тысяч. Запретили занимать руководящие должности. Однако защита обжаловала приговор, тяжбы все еще идут.
"Вот почему дело Ярослава могут замять, — поясняет Алия Байрамгулова. — Есть риск, что сыну Зубкова дадут условный срок". Несмотря на это, родные погибших рассчитывают на справедливое решение суда.
30 ноября 2020, 08:00"Тяжело об этом говорить". В чем обвиняют владельца крымского "Тайгана"