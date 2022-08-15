https://ria.ru/20220815/avariya-1809246331.html

"Им все сходило с рук": кто ответит за смерть семьи в Крыму

"Им все сходило с рук": кто ответит за смерть семьи в Крыму - РИА Новости, 15.08.2022

"Им все сходило с рук": кто ответит за смерть семьи в Крыму

В Крыму не утихает скандал вокруг ДТП на трассе "Таврида". Погибла семья — трое человек. Виновник аварии Ярослав Зубков — сын известного владельца парка львов... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T08:00

2022-08-15T08:00

2022-08-15T08:06

олег зубков

белогорский район

ялта

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дтп

авария

республика крым

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Мария Марикян. В Крыму не утихает скандал вокруг ДТП на трассе "Таврида". Погибла семья — трое человек. Виновник аварии Ярослав Зубков — сын известного владельца парка львов "Тайган". Родственники жертв боятся, что дело, несмотря на широкий резонанс, могут замять. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.Большая аварияВнедорожник BMW X5 на полной скорости протаранил стоявшие Renault Sandero и Nissan X-Trail, чьи водители оформляли ДТП. Произошло это 26 июня в районе поселка Зуя.В "Сандеро" погибли все: Юрий Нестерцов, его жена Виолетта и 15-летняя дочь Светлана. Супруги скончались на месте, девушку госпитализировали с тяжелыми травмами, но так и не спасли.Семья возвращалась из села Курское Белогорского района к себе в поселок Айкаван. Ездили навестить родных. Евгений, 19-летний сын, словно предчувствуя неладное, решил остаться дома.В семь вечера, через два часа после аварии, он сообщил тете, что телефоны родителей отключены, а сестра на звонки не отвечает. В соцсетях увидел новости об аварии на трассе "Таврида", по фото узнал машину. Родные Юрия тут же связались с Белогорским РОВД и узнали о трагедии.Уголовное дело возбудили по части пятой статьи 264 УК ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). BMW вел Ярослав Зубков — сын Олега Зубкова, владельца парка львов "Тайган" под Белогорском и зоопарка "Сказка" в Ялте.Ярослав увлекался спортивными гонками, чего не скрывал — часто выставлял фото и видео в соцсетях. Но после аварии все удалил. Судя по открытым источникам, на него оформлено ИП, напрямую связанное с хобби: компания занимается ремонтом и техобслуживанием автомобилей.Помогал отцу в "Тайгане". В середине июня праздновал 22-летие. На странице парка во "ВКонтакте" опубликовали трогательное поздравление. Парня хвалят за то, что он "с раннего утра до позднего вечера" наводит порядок на территории, ладит с животными, может устранить любые неполадки.Вопросы к следствиюРодные Нестерцовых получили статус потерпевших только через пять дней после аварии. "Хотя обычно его присваивают сразу. На суде, который избирал Зубкову меру пресечения, они присутствовали, по сути, в качестве слушателей. О заседании уведомили всего за час до начала", — рассказывает Алия Байрамгулова, адвокат семьи.Гонщика в итоге отправили под домашний арест. Близкие Нестерцовых удивились столь мягкой мере. Спустя две недели записали обращение к властям Крыма — просили "не допустить беззакония". Ролик быстро разошелся по соцсетям.Сейчас идет техническая экспертиза, которая установит, с какой скоростью ехал Ярослав. "Со слов очевидцев, под 200 километров в час, однако сам водитель утверждает: не более 90. Людей буквально вытаскивали по частям. Слабо верится, что скорость была небольшая", — отмечает защитник потерпевших."Он искренне раскаивается"Представитель Зубкова адвокат Эмиль Ваджипов опровергает слова Нестерцовых. "Ярослав искренне раскаивается и лично оказал материальную помощь, чтобы организовать похороны. Туда не пришел, потому что родственники погибших не желали его видеть", — уверяет он.Вызвался помочь и отец — Олег Зубков. Связался с Нестерцовыми, предлагал передать деньги. Но те, по словам Джахангерова, "выдвинули категорические условия"."Хотели возмещения морального ущерба в размере 100 миллионов рублей. В пятницу мы ознакомились с исковым заявлением потерпевших, в котором сумма уже больше. Несмотря на отсутствие объективной возможности удовлетворить такие требования, Ярослав по-прежнему желает загладить причиненный вред и продолжает активно содействовать следствию", — добавляет Ваджипов.Скандальная семьяНестерцовы боятся, что наказания не будет. И не без повода. Адвокат Алия Байрамгулова ведет уже не первое дело против Зубковых. "Всего — порядка восьми, в том числе уголовных. Поведение в судах довольно конфликтное, агрессивное, все выплаты приходится взыскивать в принудительном порядке", — говорит юрист.Одно из первых — истязание рабочего в 2014-м. Зубков, по версии следствия, избил его до сотрясения мозга. Тогда директору "Тайгана" дали условный срок. В 2017-м новое происшествие: в парке погиб 29-летний Максим Яковлев, который там работал."Он зашел в клетку к хищнику. Его запустил туда сотрудник, у которого, как позже выяснилось, психические отклонения. Заверил, что зверь ручной. Животное напало. С тяжелыми увечьями Максим поступил в больницу. После выписки начались осложнения, он скончался", — рассказывает Байрамгулова.Против тещи Зубкова (на тот момент — учредителя парка) возбудили дело по статье 125 УК ("Оставление в опасности"). Следствие затянулось, а затем и вовсе прекратилось: истекли все сроки. "Представители парка утверждали: увечья якобы нанесла собака. Кроме того, пытались доказать, что Максим не их рабочий, а просто волонтер. Через суд мне удалось подтвердить факт трудовых отношений", — говорит Алия.Сейчас идет гражданский процесс. Семья Максима требует десять миллионов компенсации. Пока суд одобрил только сто тысяч рублей.Также Олега Зубкова привлекали по статье за "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В парке мальчику на ногу упал камень, пришлось ампутировать три пальца. Хозяина заведения оправдали. "Но мы взыскали с него 750 тысяч рублей", — уточняет адвокат.Наказания по другому делу избежать не удалось: в конце июля Зубкову дали два года и три месяца колонии общего режима. В сентябре 2021-го амурский тигр отгрыз мальчику часть пальца — из-за того, что ограждение поставили слишком близко к вольерам.Владельца "Тайгана", помимо прочего, обязали выплатить штраф 255 тысяч рублей. А также компенсацию семье — 616 тысяч. Запретили занимать руководящие должности. Однако защита обжаловала приговор, тяжбы все еще идут."Вот почему дело Ярослава могут замять, — поясняет Алия Байрамгулова. — Есть риск, что сыну Зубкова дадут условный срок". Несмотря на это, родные погибших рассчитывают на справедливое решение суда.

https://ria.ru/20201130/zhivotnye-1586666555.html

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Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

олег зубков, белогорский район, ялта, bmw x5, renault logan, дтп, авария, республика крым, общество