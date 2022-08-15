https://ria.ru/20220815/armiya-1809738945.html
Путин заявил, что россияне гордятся своими армией и флотом
Путин заявил, что россияне гордятся своими армией и флотом - РИА Новости, 15.08.2022
Путин заявил, что россияне гордятся своими армией и флотом
Российский народ гордится своими армией и флотом, они стояли на страже суверенитета и безопасности Родины во все времена, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:18
2022-08-15T15:18
2022-08-15T15:18
безопасность
форум "армия-2022"
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
вмф рф
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг – РИА Новости. Российский народ гордится своими армией и флотом, они стояли на страже суверенитета и безопасности Родины во все времена, сообщил президент России Владимир Путин."Наш народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. Во все времена они надежно стояли на страже и суверенитете, и безопасности Родины, несли свободу другим народам", - сказал Путин в ходе форума "Армия-2022".
https://ria.ru/20220815/armiya-1809731758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, форум "армия-2022", россия, владимир путин, вооруженные силы рф, вмф рф
Безопасность, Форум "Армия-2022", Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, ВМФ РФ
Путин заявил, что россияне гордятся своими армией и флотом
Путин: россияне гордятся своими армией и флотом, которые всегда стояли на страже Родины