https://ria.ru/20220815/armiya-1809738945.html

Путин заявил, что россияне гордятся своими армией и флотом

Путин заявил, что россияне гордятся своими армией и флотом - РИА Новости, 15.08.2022

Путин заявил, что россияне гордятся своими армией и флотом

Российский народ гордится своими армией и флотом, они стояли на страже суверенитета и безопасности Родины во все времена, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:18

2022-08-15T15:18

2022-08-15T15:18

безопасность

форум "армия-2022"

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

вмф рф

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КУБИНКА (Московская область), 15 авг – РИА Новости. Российский народ гордится своими армией и флотом, они стояли на страже суверенитета и безопасности Родины во все времена, сообщил президент России Владимир Путин."Наш народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. Во все времена они надежно стояли на страже и суверенитете, и безопасности Родины, несли свободу другим народам", - сказал Путин в ходе форума "Армия-2022".

https://ria.ru/20220815/armiya-1809731758.html

россия

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, форум "армия-2022", россия, владимир путин, вооруженные силы рф, вмф рф