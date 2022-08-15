https://ria.ru/20220815/armiya-1809700950.html
В форуме "Армия-2022" участвуют около 1,5 тысячи оборонных компаний
В форуме "Армия-2022" участвуют около 1,5 тысячи оборонных компаний - РИА Новости, 15.08.2022
В форуме "Армия-2022" участвуют около 1,5 тысячи оборонных компаний
На форуме "Армия-2022" представлено около 1500 оборонных предприятий, сообщил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов на пленарном заседании. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:00
2022-08-15T14:00
2022-08-15T14:00
безопасность
форум "армия-2022"
россия
кубинка
руслан цаликов
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809645435_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9435c78244c955bb2ae795957280a445.jpg
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. На форуме "Армия-2022" представлено около 1500 оборонных предприятий, сообщил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов на пленарном заседании."Путь, который мы прошли, можно охарактеризовать цифрами: сегодня 72 страны-участницы этого масштабного события. Сегодня в два раза больше предприятий, чем было 2015 году, - около 1500 - демонстрируют свои достижения, демонстрируют новые возможности", - сказал Цаликов.Он отметил, что Минобороны ждёт от предприятий оборонно-промышленного комплекса новых открытий, новых изобретений, новой аппаратуры, новой техники. "Для современных Вооружённых сил России все это крайне важно, крайне востребовано", - добавил Цаликов.Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном парке "Патриот".
https://ria.ru/20220815/forum-1809084393.html
россия
кубинка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809645435_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f0df2773dd4a4f693efa54eaebe6758.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, форум "армия-2022", россия, кубинка, руслан цаликов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Форум "Армия-2022", Россия, Кубинка, Руслан Цаликов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В форуме "Армия-2022" участвуют около 1,5 тысячи оборонных компаний
Замминистра обороны Цаликов: в форуме "Армия-2022" участвуют 1,5 тысячи оборонных компаний