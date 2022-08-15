https://ria.ru/20220815/armiya-1809700950.html

В форуме "Армия-2022" участвуют около 1,5 тысячи оборонных компаний

В форуме "Армия-2022" участвуют около 1,5 тысячи оборонных компаний - РИА Новости, 15.08.2022

В форуме "Армия-2022" участвуют около 1,5 тысячи оборонных компаний

На форуме "Армия-2022" представлено около 1500 оборонных предприятий, сообщил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов на пленарном заседании. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:00

2022-08-15T14:00

2022-08-15T14:00

безопасность

форум "армия-2022"

россия

кубинка

руслан цаликов

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. На форуме "Армия-2022" представлено около 1500 оборонных предприятий, сообщил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов на пленарном заседании."Путь, который мы прошли, можно охарактеризовать цифрами: сегодня 72 страны-участницы этого масштабного события. Сегодня в два раза больше предприятий, чем было 2015 году, - около 1500 - демонстрируют свои достижения, демонстрируют новые возможности", - сказал Цаликов.Он отметил, что Минобороны ждёт от предприятий оборонно-промышленного комплекса новых открытий, новых изобретений, новой аппаратуры, новой техники. "Для современных Вооружённых сил России все это крайне важно, крайне востребовано", - добавил Цаликов.Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном парке "Патриот".

https://ria.ru/20220815/forum-1809084393.html

россия

кубинка

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Ольга Фомченкова

безопасность, форум "армия-2022", россия, кубинка, руслан цаликов, министерство обороны рф (минобороны рф)