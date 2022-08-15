Рейтинг@Mail.ru
На "Армии-2022" представили российско-белорусскую беспилотную систему - РИА Новости, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220815/armiya-1809644880.html
На "Армии-2022" представили российско-белорусскую беспилотную систему
На "Армии-2022" представили российско-белорусскую беспилотную систему - РИА Новости, 15.08.2022
На "Армии-2022" представили российско-белорусскую беспилотную систему
Российско-белорусскую беспилотную вертолетную систему БАС-750 впервые представили на форуме "Армия-2022", сообщил в понедельник на выставке глава "Ростеха"... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:53
2022-08-15T11:53
форум "армия-2022"
технологии
сергей чемезов
ростех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809630739_0:247:3202:2048_1920x0_80_0_0_db98ed8a824ccb16cf41ae1b10c97047.jpg
КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Российско-белорусскую беспилотную вертолетную систему БАС-750 впервые представили на форуме "Армия-2022", сообщил в понедельник на выставке глава "Ростеха" Сергей Чемезов."Одной из новинок этого года в части автоматизации стала универсальная беспилотная авиационная система БАС-750, которая способна решать большой спектр задач. Это совместный проект с нашими белорусскими партнерами", - сказал Чемезов.Он отметил, что в систему входят два беспилотных вертолета взлетной массой в 750 килограмм, наземная станция управления и станция наземного обеспечения полетов. При этом она абсолютно автономна и мобильна. Непрерывный полет винтокрылых машин может продолжаться до шести часов.
https://ria.ru/20220815/forum-1809084393.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809630739_305:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_04ae4420bdbb284d616d0e9829a96ea3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
форум "армия-2022", технологии, сергей чемезов, ростех
Форум "Армия-2022", Технологии, Сергей Чемезов, Ростех
11:53 15.08.2022
 
На "Армии-2022" представили российско-белорусскую беспилотную систему

Чемезов: на "Армии-2022" представили российско-белорусскую беспилотную систему БАС-750

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди у Конгрессно-выставочного центра "Патриот" перед открытием Международного военно-технического форума "Армия-2022" и армейских международных игр "АрМИ-2022"
Люди у Конгрессно-выставочного центра Патриот перед открытием Международного военно-технического форума Армия-2022 и армейских международных игр АрМИ-2022 - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Люди у Конгрессно-выставочного центра "Патриот" перед открытием Международного военно-технического форума "Армия-2022" и армейских международных игр "АрМИ-2022". Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Российско-белорусскую беспилотную вертолетную систему БАС-750 впервые представили на форуме "Армия-2022", сообщил в понедельник на выставке глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Одной из новинок этого года в части автоматизации стала универсальная беспилотная авиационная система БАС-750, которая способна решать большой спектр задач. Это совместный проект с нашими белорусскими партнерами", - сказал Чемезов.
Он отметил, что в систему входят два беспилотных вертолета взлетной массой в 750 килограмм, наземная станция управления и станция наземного обеспечения полетов. При этом она абсолютно автономна и мобильна. Непрерывный полет винтокрылых машин может продолжаться до шести часов.
На Международном форуме АРМИЯ - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
04:07
Международный военно-технический форум "Армия"
 
Форум "Армия-2022"ТехнологииСергей ЧемезовРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала