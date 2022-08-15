https://ria.ru/20220815/armiya-1809644880.html

На "Армии-2022" представили российско-белорусскую беспилотную систему

На "Армии-2022" представили российско-белорусскую беспилотную систему - РИА Новости, 15.08.2022

На "Армии-2022" представили российско-белорусскую беспилотную систему

Российско-белорусскую беспилотную вертолетную систему БАС-750 впервые представили на форуме "Армия-2022", сообщил в понедельник на выставке глава "Ростеха"... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:53

2022-08-15T11:53

2022-08-15T11:53

форум "армия-2022"

технологии

сергей чемезов

ростех

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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Российско-белорусскую беспилотную вертолетную систему БАС-750 впервые представили на форуме "Армия-2022", сообщил в понедельник на выставке глава "Ростеха" Сергей Чемезов."Одной из новинок этого года в части автоматизации стала универсальная беспилотная авиационная система БАС-750, которая способна решать большой спектр задач. Это совместный проект с нашими белорусскими партнерами", - сказал Чемезов.Он отметил, что в систему входят два беспилотных вертолета взлетной массой в 750 килограмм, наземная станция управления и станция наземного обеспечения полетов. При этом она абсолютно автономна и мобильна. Непрерывный полет винтокрылых машин может продолжаться до шести часов.

https://ria.ru/20220815/forum-1809084393.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

форум "армия-2022", технологии, сергей чемезов, ростех