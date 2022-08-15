https://ria.ru/20220815/armiya-1809644880.html
На "Армии-2022" представили российско-белорусскую беспилотную систему
На "Армии-2022" представили российско-белорусскую беспилотную систему - РИА Новости, 15.08.2022
На "Армии-2022" представили российско-белорусскую беспилотную систему
Российско-белорусскую беспилотную вертолетную систему БАС-750 впервые представили на форуме "Армия-2022", сообщил в понедельник на выставке глава "Ростеха"... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:53
2022-08-15T11:53
2022-08-15T11:53
форум "армия-2022"
технологии
сергей чемезов
ростех
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Российско-белорусскую беспилотную вертолетную систему БАС-750 впервые представили на форуме "Армия-2022", сообщил в понедельник на выставке глава "Ростеха" Сергей Чемезов."Одной из новинок этого года в части автоматизации стала универсальная беспилотная авиационная система БАС-750, которая способна решать большой спектр задач. Это совместный проект с нашими белорусскими партнерами", - сказал Чемезов.Он отметил, что в систему входят два беспилотных вертолета взлетной массой в 750 килограмм, наземная станция управления и станция наземного обеспечения полетов. При этом она абсолютно автономна и мобильна. Непрерывный полет винтокрылых машин может продолжаться до шести часов.
https://ria.ru/20220815/forum-1809084393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "армия-2022", технологии, сергей чемезов, ростех
Форум "Армия-2022", Технологии, Сергей Чемезов, Ростех
На "Армии-2022" представили российско-белорусскую беспилотную систему
Чемезов: на "Армии-2022" представили российско-белорусскую беспилотную систему БАС-750
КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Российско-белорусскую беспилотную вертолетную систему БАС-750 впервые представили на форуме "Армия-2022", сообщил в понедельник на выставке глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Одной из новинок этого года в части автоматизации стала универсальная беспилотная авиационная система БАС-750, которая способна решать большой спектр задач. Это совместный проект с нашими белорусскими партнерами", - сказал Чемезов.
Он отметил, что в систему входят два беспилотных вертолета взлетной массой в 750 килограмм, наземная станция управления и станция наземного обеспечения полетов. При этом она абсолютно автономна и мобильна. Непрерывный полет винтокрылых машин может продолжаться до шести часов.