https://ria.ru/20220815/armiya-1809637333.html

"Ростех" представил скоростной мотосерф на "Армии-2022"

"Ростех" представил скоростной мотосерф на "Армии-2022" - РИА Новости, 15.08.2022

"Ростех" представил скоростной мотосерф на "Армии-2022"

"Ростех" представил опытный образец мотосерфа на форуме "Армия-2022", первые рыночные образцы новинки планируется выпустить весной 2023 года, говорится в... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:35

2022-08-15T11:35

2022-08-15T11:35

новое оружие россии

безопасность

форум "армия-2022"

россия

ростех

объединенная приборостроительная корпорация

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. "Ростех" представил опытный образец мотосерфа на форуме "Армия-2022", первые рыночные образцы новинки планируется выпустить весной 2023 года, говорится в сообщении госкорпорации."Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" представил опытный образец мотосерфа на форуме "Армия-2022". Он может развивать скорость до 55 км/ч, а запас хода при полном баке составляет 60 минут. Первые рыночные образцы планируется выпустить весной 2023 года", - отмечается в сообщении.Мотосерф представляет собой доску из углепластикового волокна, оборудованную двигателем внутреннего сгорания объемом 100 см3. Он приводится в движение с помощью водомета и четвертьволнового резонатора, который выполняет функцию выхлопной системы. Вес доски не превышает 20 килограммов, а оригинальная конструкция позволяет быстро ускоряться, совершать короткие повороты с минимальной потерей скорости и прыжки, рассказали в "Ростехе".Новинка разработана специалистами челябинского радиозавода "Полет" холдинга "Росэлектроника"."Мировой рынок спортивных мотодосок для скоростного серфинга сейчас находится в фазе активного роста и ежегодно увеличивается не менее чем на 10%. При этом на глобальном рынке представлены в основном четыре игрока - из Чехии, Великобритании, Китая и Кореи. Наши инженеры создали продукт, который не уступает зарубежным образцам по основным техническим характеристикам и выигрывает конкуренцию по цене и стоимости владения. В мотосерфе применяются российские комплектующие и материалы", - заявил гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Сергей Сахненко."В настоящее время ведется разработка электрической версии моторизированного серфа", - подчеркнул он.Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит 15-21 августа 2022 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

https://ria.ru/20220815/gruzovik-1809606435.html

https://ria.ru/20220815/forum-1809084393.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, форум "армия-2022", россия, ростех, объединенная приборостроительная корпорация