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"Ростех" представил скоростной мотосерф на "Армии-2022" - РИА Новости, 15.08.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220815/armiya-1809637333.html
"Ростех" представил скоростной мотосерф на "Армии-2022"
"Ростех" представил скоростной мотосерф на "Армии-2022" - РИА Новости, 15.08.2022
"Ростех" представил скоростной мотосерф на "Армии-2022"
"Ростех" представил опытный образец мотосерфа на форуме "Армия-2022", первые рыночные образцы новинки планируется выпустить весной 2023 года, говорится в... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:35
2022-08-15T11:35
новое оружие россии
безопасность
форум "армия-2022"
россия
ростех
объединенная приборостроительная корпорация
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. "Ростех" представил опытный образец мотосерфа на форуме "Армия-2022", первые рыночные образцы новинки планируется выпустить весной 2023 года, говорится в сообщении госкорпорации."Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" представил опытный образец мотосерфа на форуме "Армия-2022". Он может развивать скорость до 55 км/ч, а запас хода при полном баке составляет 60 минут. Первые рыночные образцы планируется выпустить весной 2023 года", - отмечается в сообщении.Мотосерф представляет собой доску из углепластикового волокна, оборудованную двигателем внутреннего сгорания объемом 100 см3. Он приводится в движение с помощью водомета и четвертьволнового резонатора, который выполняет функцию выхлопной системы. Вес доски не превышает 20 килограммов, а оригинальная конструкция позволяет быстро ускоряться, совершать короткие повороты с минимальной потерей скорости и прыжки, рассказали в "Ростехе".Новинка разработана специалистами челябинского радиозавода "Полет" холдинга "Росэлектроника"."Мировой рынок спортивных мотодосок для скоростного серфинга сейчас находится в фазе активного роста и ежегодно увеличивается не менее чем на 10%. При этом на глобальном рынке представлены в основном четыре игрока - из Чехии, Великобритании, Китая и Кореи. Наши инженеры создали продукт, который не уступает зарубежным образцам по основным техническим характеристикам и выигрывает конкуренцию по цене и стоимости владения. В мотосерфе применяются российские комплектующие и материалы", - заявил гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Сергей Сахненко."В настоящее время ведется разработка электрической версии моторизированного серфа", - подчеркнул он.Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит 15-21 августа 2022 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
https://ria.ru/20220815/gruzovik-1809606435.html
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безопасность, форум "армия-2022", россия, ростех, объединенная приборостроительная корпорация
Новое оружие России, Безопасность, Форум "Армия-2022", Россия, Ростех, Объединенная приборостроительная корпорация
11:35 15.08.2022
 
"Ростех" представил скоростной мотосерф на "Армии-2022"

"Ростех" представил опытный образец скоростной мотосерфа на форуме "Армия-2022"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди у Конгрессно-выставочного центра "Патриот" перед открытием Международного военно-технического форума "Армия-2022" и армейских международных игр "АрМИ-2022"
Люди у Конгрессно-выставочного центра Патриот перед открытием Международного военно-технического форума Армия-2022 и армейских международных игр АрМИ-2022 - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди у Конгрессно-выставочного центра "Патриот" перед открытием Международного военно-технического форума "Армия-2022" и армейских международных игр "АрМИ-2022"
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. "Ростех" представил опытный образец мотосерфа на форуме "Армия-2022", первые рыночные образцы новинки планируется выпустить весной 2023 года, говорится в сообщении госкорпорации.
"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" представил опытный образец мотосерфа на форуме "Армия-2022". Он может развивать скорость до 55 км/ч, а запас хода при полном баке составляет 60 минут. Первые рыночные образцы планируется выпустить весной 2023 года", - отмечается в сообщении.
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На "Армии-2022" представили прототип беспилотного военного грузовика "Урал"
Мотосерф представляет собой доску из углепластикового волокна, оборудованную двигателем внутреннего сгорания объемом 100 см3. Он приводится в движение с помощью водомета и четвертьволнового резонатора, который выполняет функцию выхлопной системы. Вес доски не превышает 20 килограммов, а оригинальная конструкция позволяет быстро ускоряться, совершать короткие повороты с минимальной потерей скорости и прыжки, рассказали в "Ростехе".
Новинка разработана специалистами челябинского радиозавода "Полет" холдинга "Росэлектроника".
"Мировой рынок спортивных мотодосок для скоростного серфинга сейчас находится в фазе активного роста и ежегодно увеличивается не менее чем на 10%. При этом на глобальном рынке представлены в основном четыре игрока - из Чехии, Великобритании, Китая и Кореи. Наши инженеры создали продукт, который не уступает зарубежным образцам по основным техническим характеристикам и выигрывает конкуренцию по цене и стоимости владения. В мотосерфе применяются российские комплектующие и материалы", - заявил гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Сергей Сахненко.
"В настоящее время ведется разработка электрической версии моторизированного серфа", - подчеркнул он.
Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит 15-21 августа 2022 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
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Международный военно-технический форум "Армия"
 
Новое оружие РоссииБезопасностьФорум "Армия-2022"РоссияРостехОбъединенная приборостроительная корпорация
 
 
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