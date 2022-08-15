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Apple привыкла к тоталитарным практикам Запада, заявила Захарова - РИА Новости, 15.08.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220815/apple-1809737028.html
Apple привыкла к тоталитарным практикам Запада, заявила Захарова
Apple привыкла к тоталитарным практикам Запада, заявила Захарова - РИА Новости, 15.08.2022
Apple привыкла к тоталитарным практикам Запада, заявила Захарова
Компанию Apple "занесло" в их требованиях к Rutube удалить контент государственных СМИ России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:14
2022-08-15T15:14
медиавойны
технологии
россия
apple
rutube
мария захарова
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Компанию Apple "занесло" в их требованиях к Rutube удалить контент государственных СМИ России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.“Apple привык к тоталитарным практикам Запада, полагает, что диктатура - это норма. Занесло компанию”, - написала она в своем Telegram-канале.Ранее компания Apple потребовала удалить из приложения RuTube контент государственных СМИ либо сделать его доступным только для пользователей из России, иначе приложение будет удалено из магазина.
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технологии, россия, apple, rutube, мария захарова
Медиавойны, Технологии, Россия, Apple, Rutube, Мария Захарова
15:14 15.08.2022
 
Apple привыкла к тоталитарным практикам Запада, заявила Захарова

Захарова: Apple "занесло" в их требованиях к Rutube удалить контент государственных СМИ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Компанию Apple "занесло" в их требованиях к Rutube удалить контент государственных СМИ России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Apple привык к тоталитарным практикам Запада, полагает, что диктатура - это норма. Занесло компанию”, - написала она в своем Telegram-канале.
Ранее компания Apple потребовала удалить из приложения RuTube контент государственных СМИ либо сделать его доступным только для пользователей из России, иначе приложение будет удалено из магазина.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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США создают "цифровые плацдармы" для атак на Россию, заявил Медведев
 
МедиавойныТехнологииРоссияAppleRutubeМария Захарова
 
 
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