https://ria.ru/20220815/apple-1809737028.html

Apple привыкла к тоталитарным практикам Запада, заявила Захарова

Apple привыкла к тоталитарным практикам Запада, заявила Захарова - РИА Новости, 15.08.2022

Apple привыкла к тоталитарным практикам Запада, заявила Захарова

Компанию Apple "занесло" в их требованиях к Rutube удалить контент государственных СМИ России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:14

2022-08-15T15:14

2022-08-15T15:14

медиавойны

технологии

россия

apple

rutube

мария захарова

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Компанию Apple "занесло" в их требованиях к Rutube удалить контент государственных СМИ России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.“Apple привык к тоталитарным практикам Запада, полагает, что диктатура - это норма. Занесло компанию”, - написала она в своем Telegram-канале.Ранее компания Apple потребовала удалить из приложения RuTube контент государственных СМИ либо сделать его доступным только для пользователей из России, иначе приложение будет удалено из магазина.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, россия, apple, rutube, мария захарова