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Apple привыкла к тоталитарным практикам Запада, заявила Захарова
Apple привыкла к тоталитарным практикам Запада, заявила Захарова - РИА Новости, 15.08.2022
Apple привыкла к тоталитарным практикам Запада, заявила Захарова
Компанию Apple "занесло" в их требованиях к Rutube удалить контент государственных СМИ России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:14
2022-08-15T15:14
2022-08-15T15:14
медиавойны
технологии
россия
apple
rutube
мария захарова
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Компанию Apple "занесло" в их требованиях к Rutube удалить контент государственных СМИ России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.“Apple привык к тоталитарным практикам Запада, полагает, что диктатура - это норма. Занесло компанию”, - написала она в своем Telegram-канале.Ранее компания Apple потребовала удалить из приложения RuTube контент государственных СМИ либо сделать его доступным только для пользователей из России, иначе приложение будет удалено из магазина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, apple, rutube, мария захарова
Медиавойны, Технологии, Россия, Apple, Rutube, Мария Захарова
Apple привыкла к тоталитарным практикам Запада, заявила Захарова
Захарова: Apple "занесло" в их требованиях к Rutube удалить контент государственных СМИ