https://ria.ru/20220815/antidot-1809698582.html

ФМБА разработало антидот против угарного газа

ФМБА разработало антидот против угарного газа - РИА Новости, 15.08.2022

ФМБА разработало антидот против угарного газа

Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали антидот против угарного газа, препарат уже зарегистрирован, заявила глава ФМБА Вероника... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T13:54

2022-08-15T13:54

2022-08-15T15:45

здоровье - общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

вероника скворцова

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг — РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали антидот против угарного газа, препарат уже зарегистрирован, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.По ее словам, прежде всего, такие антидоты могут быть необходимы сотрудникам МЧС и пожарным.Помимо этого, Скворцова рассказала, что агентство разрабатывает линейку тест-систем, способных выявлять все известные вирусы. Также ФМБА представило два новых препарата против лепры и малярии.

https://ria.ru/20220815/koronavirus-1809677540.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова