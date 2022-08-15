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ФМБА разработало антидот против угарного газа - РИА Новости, 15.08.2022
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ФМБА разработало антидот против угарного газа
ФМБА разработало антидот против угарного газа - РИА Новости, 15.08.2022
ФМБА разработало антидот против угарного газа
Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали антидот против угарного газа, препарат уже зарегистрирован, заявила глава ФМБА Вероника... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:54
2022-08-15T15:45
здоровье - общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
вероника скворцова
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг — РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали антидот против угарного газа, препарат уже зарегистрирован, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.По ее словам, прежде всего, такие антидоты могут быть необходимы сотрудникам МЧС и пожарным.Помимо этого, Скворцова рассказала, что агентство разрабатывает линейку тест-систем, способных выявлять все известные вирусы. Также ФМБА представило два новых препарата против лепры и малярии.
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здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова
Здоровье - Общество, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Вероника Скворцова
13:54 15.08.2022 (обновлено: 15:45 15.08.2022)
 
ФМБА разработало антидот против угарного газа

Глава ФМБА Скворцова рассказала о разработке агентством антидота против угарного газа

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтенд ФМБА России
Стенд ФМБА России - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг — РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали антидот против угарного газа, препарат уже зарегистрирован, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"Мы представляем целую линейку антидотов против фосфороорганических соединений и инновационный, только что зарегистрированный антидот против угарного газа", — сказала она.

По ее словам, прежде всего, такие антидоты могут быть необходимы сотрудникам МЧС и пожарным.
Помимо этого, Скворцова рассказала, что агентство разрабатывает линейку тест-систем, способных выявлять все известные вирусы. Также ФМБА представило два новых препарата против лепры и малярии.
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Здоровье - ОбществоФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Вероника Скворцова
 
 
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