https://ria.ru/20220815/antidot-1809698582.html
ФМБА разработало антидот против угарного газа
ФМБА разработало антидот против угарного газа - РИА Новости, 15.08.2022
ФМБА разработало антидот против угарного газа
Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали антидот против угарного газа, препарат уже зарегистрирован, заявила глава ФМБА Вероника... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:54
2022-08-15T13:54
2022-08-15T15:45
здоровье - общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
вероника скворцова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790612724_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_650b01e7e601fc0fe5b064ab5387786d.jpg
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг — РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали антидот против угарного газа, препарат уже зарегистрирован, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.По ее словам, прежде всего, такие антидоты могут быть необходимы сотрудникам МЧС и пожарным.Помимо этого, Скворцова рассказала, что агентство разрабатывает линейку тест-систем, способных выявлять все известные вирусы. Также ФМБА представило два новых препарата против лепры и малярии.
https://ria.ru/20220815/koronavirus-1809677540.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790612724_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_9ed99aa64ab5e49c7237643c487b6465.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова
Здоровье - Общество, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Вероника Скворцова
13:54 15.08.2022 (обновлено: 15:45 15.08.2022)
ФМБА разработало антидот против угарного газа
Глава ФМБА Скворцова рассказала о разработке агентством антидота против угарного газа