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Археологи нашли древний амулет с бородатым карликом под Херсонесом - РИА Новости, 15.08.2022
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Культура
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Археологи нашли древний амулет с бородатым карликом под Херсонесом
Археологи нашли древний амулет с бородатым карликом под Херсонесом - РИА Новости, 15.08.2022
Археологи нашли древний амулет с бородатым карликом под Херсонесом
Археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) обнаружила при раскопках на территории бывшего южного пригорода древнего... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T18:19
2022-08-15T18:16
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) обнаружила при раскопках на территории бывшего южного пригорода древнего Херсонеса подвеску-амулет (оберег) в виде головы древнеегипетского бога Бэса, датируемую I в. до н.э.-I в. н.э., сообщила РИА Новости заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева.По ее словам, Бэс не имел никаких храмов или святилищ, а почитался в домах египтян, преимущественно неимущих, рассчитывавших на поддержку своего покровителя. Амулет изображался в виде карлика с бородкой, длинным высунутым языком и иронической усмешкой.Соловьева также отметила, что амулеты в виде Бэса находят при археологических раскопках далеко за пределами Египта, в частности в Передней Азии, на побережье Средиземного и Эгейского морей, в Северном Причерноморье.На территории бывшего южного пригорода древнего Херсонеса идут масштабные раскопки, результаты которых уже легли в основу музейно-просветительского комплекса. Найдены сотни тысяч предметов, свидетельствующих обо всех периодах существования города – от эллинизма до Нового времени.Херсонес Таврический, основанный греками в V веке до нашей эры, считается одним из крупнейших археологических памятников юга России. Его история связана с великими цивилизациями античности и Средневековья, в том числе эллинизма, Древнего Рима и Византии. В Средние века после череды разрушений XIII-XIV веков город пришел в запустение, жители покинули его. Новый этап истории Херсонеса начался вскоре после строительства недалеко от него российской крепости и города Севастополь. Первые раскопки Херсонеса были произведены в 1827 году. С 1947 года раскопки в Херсонесе проводятся постоянно, 26 июня 2013 года в ходе 37-й сессии ЮНЕСКО "Древний город Херсонес Таврический и его хора" был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.Национальный заповедник "Херсонес Таврический" – крупное музейное и научно-исследовательское учреждение, в его состав входят древнее городище, участки уникальной сельскохозяйственной округи ("хоры") и средневековые крепости Чембало и Каламита.
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новости культуры, херсонес, египет, эгейское море, юнеско, археология, археологи
Культура, Новости культуры, Херсонес, Египет, Эгейское море, ЮНЕСКО, Археология, археологи
18:19 15.08.2022
 
Археологи нашли древний амулет с бородатым карликом под Херсонесом

Археологическая экспедиция нашла древний амулет с бородатым карликом под Херсонесом

© Фото : ИИМК РАНМузей-заповедник Херсонес Таврический
Музей-заповедник Херсонес Таврический - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Фото : ИИМК РАН
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) обнаружила при раскопках на территории бывшего южного пригорода древнего Херсонеса подвеску-амулет (оберег) в виде головы древнеегипетского бога Бэса, датируемую I в. до н.э.-I в. н.э., сообщила РИА Новости заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева.
"В ходе археологических раскопок в южном пригороде Херсонеса Таврического была обнаружена подвеска-амулет (оберег) в виде головы Бэса из стеклянной пасты (египетского фаянса) I в. до н.э.-I в. н.э. В древнеегипетской мифологии бог-карлик и весельчак, шут богов, покровитель домашнего очага, божество счастья и везения, а также главный защитник бедных, стариков и детей", — сказала она.
По ее словам, Бэс не имел никаких храмов или святилищ, а почитался в домах египтян, преимущественно неимущих, рассчитывавших на поддержку своего покровителя. Амулет изображался в виде карлика с бородкой, длинным высунутым языком и иронической усмешкой.
Соловьева также отметила, что амулеты в виде Бэса находят при археологических раскопках далеко за пределами Египта, в частности в Передней Азии, на побережье Средиземного и Эгейского морей, в Северном Причерноморье.
На территории бывшего южного пригорода древнего Херсонеса идут масштабные раскопки, результаты которых уже легли в основу музейно-просветительского комплекса. Найдены сотни тысяч предметов, свидетельствующих обо всех периодах существования города – от эллинизма до Нового времени.
Херсонес Таврический, основанный греками в V веке до нашей эры, считается одним из крупнейших археологических памятников юга России. Его история связана с великими цивилизациями античности и Средневековья, в том числе эллинизма, Древнего Рима и Византии. В Средние века после череды разрушений XIII-XIV веков город пришел в запустение, жители покинули его. Новый этап истории Херсонеса начался вскоре после строительства недалеко от него российской крепости и города Севастополь. Первые раскопки Херсонеса были произведены в 1827 году. С 1947 года раскопки в Херсонесе проводятся постоянно, 26 июня 2013 года в ходе 37-й сессии ЮНЕСКО "Древний город Херсонес Таврический и его хора" был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Национальный заповедник "Херсонес Таврический" – крупное музейное и научно-исследовательское учреждение, в его состав входят древнее городище, участки уникальной сельскохозяйственной округи ("хоры") и средневековые крепости Чембало и Каламита.
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