https://ria.ru/20220815/amulet-1809793687.html

Археологи нашли древний амулет с бородатым карликом под Херсонесом

Археологи нашли древний амулет с бородатым карликом под Херсонесом - РИА Новости, 15.08.2022

Археологи нашли древний амулет с бородатым карликом под Херсонесом

Археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) обнаружила при раскопках на территории бывшего южного пригорода древнего... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T18:19

2022-08-15T18:19

2022-08-15T18:16

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) обнаружила при раскопках на территории бывшего южного пригорода древнего Херсонеса подвеску-амулет (оберег) в виде головы древнеегипетского бога Бэса, датируемую I в. до н.э.-I в. н.э., сообщила РИА Новости заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева.По ее словам, Бэс не имел никаких храмов или святилищ, а почитался в домах египтян, преимущественно неимущих, рассчитывавших на поддержку своего покровителя. Амулет изображался в виде карлика с бородкой, длинным высунутым языком и иронической усмешкой.Соловьева также отметила, что амулеты в виде Бэса находят при археологических раскопках далеко за пределами Египта, в частности в Передней Азии, на побережье Средиземного и Эгейского морей, в Северном Причерноморье.На территории бывшего южного пригорода древнего Херсонеса идут масштабные раскопки, результаты которых уже легли в основу музейно-просветительского комплекса. Найдены сотни тысяч предметов, свидетельствующих обо всех периодах существования города – от эллинизма до Нового времени.Херсонес Таврический, основанный греками в V веке до нашей эры, считается одним из крупнейших археологических памятников юга России. Его история связана с великими цивилизациями античности и Средневековья, в том числе эллинизма, Древнего Рима и Византии. В Средние века после череды разрушений XIII-XIV веков город пришел в запустение, жители покинули его. Новый этап истории Херсонеса начался вскоре после строительства недалеко от него российской крепости и города Севастополь. Первые раскопки Херсонеса были произведены в 1827 году. С 1947 года раскопки в Херсонесе проводятся постоянно, 26 июня 2013 года в ходе 37-й сессии ЮНЕСКО "Древний город Херсонес Таврический и его хора" был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.Национальный заповедник "Херсонес Таврический" – крупное музейное и научно-исследовательское учреждение, в его состав входят древнее городище, участки уникальной сельскохозяйственной округи ("хоры") и средневековые крепости Чембало и Каламита.

https://ria.ru/20220815/nakhodka-1809749425.html

херсонес

египет

эгейское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, херсонес, египет, эгейское море, юнеско, археология, археологи