https://ria.ru/20220815/akhmat-1809651130.html

На "Армии-2022" представили бронеавтомобиль "Ахмат"

На "Армии-2022" представили бронеавтомобиль "Ахмат" - РИА Новости, 15.08.2022

На "Армии-2022" представили бронеавтомобиль "Ахмат"

Предприятие "Ремдизель" презентовало на форуме "Армия-2022" бронеавтомобиль "Ахмат", разработанный с учётом опыта спецоперации на Украине, передаёт... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:08

2022-08-15T12:08

2022-08-15T14:11

форум "армия-2022"

вооруженные силы рф

грозный

безопасность

технологии

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Предприятие "Ремдизель" презентовало на форуме "Армия-2022" бронеавтомобиль "Ахмат", разработанный с учётом опыта спецоперации на Украине, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее о создании броневика "Ахмат" с учётом потребностей военнослужащих, участвующих в спецоперации, РИА Новости сообщал информированный источник. Впервые эти машины были замечены на параде 9 мая в Грозном."Машина сделана на серийном шасси для того, чтобы насытить сейчас максимально войска защищённой техникой. В очень короткие сроки мы разработали эту машину, 25 дней у нас заняла разработка… Концепция заключается в том, что мы используем серийное шасси и делаем надстройку, аналогичную по классу защиты как у "Тайфуна" (бронеавтомобиль производства "Ремдизеля" – ред.). Получается такая машина, которую быстро можно изготавливать и которая имеет очень высокий класс защиты", - рассказал журналистам главный конструктор "Ремдизеля" Игорь Зарахович.Он подчеркнул, что "Ахматы" собираются исключительно из российских комплектующих, их преимущество заключается в простоте эксплуатации. "Не требуется никакого сложного обучения, она не имеет какой-либо сложной электроники", - пояснил Зарахович.Главный конструктор "Ремдизеля" заявил, что броневик будет производиться крупными партиями в интересах ВС РФ."Если у "Тайфунов" цикл изготовления был длительный, то у этих машин - в 7-10 раз быстрее производится. Ее задача - производиться быстро и много", - добавил Зарахович.

https://ria.ru/20220815/gruzovik-1809606435.html

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Бронеавтомобиль "Ахмат". Кадры с форума "Армия-2022" Предприятие "Ремдизель" презентовало на форуме "Армия-2022" бронеавтомобиль "Ахмат", разработанный с учетом опыта спецоперации на Украине, передает корреспондент РИА Новости. 2022-08-15T12:08 true PT0M23S

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форум "армия-2022", вооруженные силы рф, грозный, безопасность, технологии