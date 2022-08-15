https://ria.ru/20220815/akhmat-1809651130.html
На "Армии-2022" представили бронеавтомобиль "Ахмат"
На "Армии-2022" представили бронеавтомобиль "Ахмат" - РИА Новости, 15.08.2022
На "Армии-2022" представили бронеавтомобиль "Ахмат"
Предприятие "Ремдизель" презентовало на форуме "Армия-2022" бронеавтомобиль "Ахмат", разработанный с учётом опыта спецоперации на Украине, передаёт... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:08
2022-08-15T12:08
2022-08-15T14:11
форум "армия-2022"
вооруженные силы рф
грозный
безопасность
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809706732_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_98990ec374b888e78de937add871b9f4.jpg
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Предприятие "Ремдизель" презентовало на форуме "Армия-2022" бронеавтомобиль "Ахмат", разработанный с учётом опыта спецоперации на Украине, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее о создании броневика "Ахмат" с учётом потребностей военнослужащих, участвующих в спецоперации, РИА Новости сообщал информированный источник. Впервые эти машины были замечены на параде 9 мая в Грозном."Машина сделана на серийном шасси для того, чтобы насытить сейчас максимально войска защищённой техникой. В очень короткие сроки мы разработали эту машину, 25 дней у нас заняла разработка… Концепция заключается в том, что мы используем серийное шасси и делаем надстройку, аналогичную по классу защиты как у "Тайфуна" (бронеавтомобиль производства "Ремдизеля" – ред.). Получается такая машина, которую быстро можно изготавливать и которая имеет очень высокий класс защиты", - рассказал журналистам главный конструктор "Ремдизеля" Игорь Зарахович.Он подчеркнул, что "Ахматы" собираются исключительно из российских комплектующих, их преимущество заключается в простоте эксплуатации. "Не требуется никакого сложного обучения, она не имеет какой-либо сложной электроники", - пояснил Зарахович.Главный конструктор "Ремдизеля" заявил, что броневик будет производиться крупными партиями в интересах ВС РФ."Если у "Тайфунов" цикл изготовления был длительный, то у этих машин - в 7-10 раз быстрее производится. Ее задача - производиться быстро и много", - добавил Зарахович.
https://ria.ru/20220815/gruzovik-1809606435.html
грозный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809706732_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c1db19c550837fa7851084a5c30c0bdc.jpg
Бронеавтомобиль "Ахмат". Кадры с форума "Армия-2022"
Предприятие "Ремдизель" презентовало на форуме "Армия-2022" бронеавтомобиль "Ахмат", разработанный с учетом опыта спецоперации на Украине, передает корреспондент РИА Новости.
2022-08-15T12:08
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "армия-2022", вооруженные силы рф, грозный, безопасность, технологии
Форум "Армия-2022", Вооруженные силы РФ, Грозный, Безопасность, Технологии
12:08 15.08.2022 (обновлено: 14:11 15.08.2022)
На "Армии-2022" представили бронеавтомобиль "Ахмат"
На "Армии-2022" представили разработанный с учетом опыта спецоперации броневик "Ахмат"
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Предприятие "Ремдизель" презентовало на форуме "Армия-2022" бронеавтомобиль "Ахмат", разработанный с учётом опыта спецоперации на Украине, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее о создании броневика "Ахмат" с учётом потребностей военнослужащих, участвующих в спецоперации, РИА Новости сообщал информированный источник. Впервые эти машины были замечены на параде 9 мая в Грозном
.
"Машина сделана на серийном шасси для того, чтобы насытить сейчас максимально войска защищённой техникой. В очень короткие сроки мы разработали эту машину, 25 дней у нас заняла разработка… Концепция заключается в том, что мы используем серийное шасси и делаем надстройку, аналогичную по классу защиты как у "Тайфуна" (бронеавтомобиль производства "Ремдизеля" – ред.). Получается такая машина, которую быстро можно изготавливать и которая имеет очень высокий класс защиты", - рассказал журналистам главный конструктор "Ремдизеля" Игорь Зарахович.
Он подчеркнул, что "Ахматы" собираются исключительно из российских комплектующих, их преимущество заключается в простоте эксплуатации. "Не требуется никакого сложного обучения, она не имеет какой-либо сложной электроники", - пояснил Зарахович.
Главный конструктор "Ремдизеля" заявил, что броневик будет производиться крупными партиями в интересах ВС РФ
.
"Если у "Тайфунов" цикл изготовления был длительный, то у этих машин - в 7-10 раз быстрее производится. Ее задача - производиться быстро и много", - добавил Зарахович.