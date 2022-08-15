08:51 15.08.2022 (обновлено: 08:55 15.08.2022)
США не могут стереть вину за беды Афганистана, заявил посол России в Кабуле
Посол России в Кабуле считает, что США должны платить за "битые горшки" в Афганистане
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Исламской Республике Афганистан Дмитрий Жирнов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Исламской Республике Афганистан Дмитрий Жирнов. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. США "унесли ноги" из Афганистана, но они не могут стереть свою вину за беды страны и должны платить "за битые горшки", заявил посол РФ в стране Дмитрий Жирнов в интервью РИА Новости в годовщину смены власти в Кабуле.
"Американцы унесли ноги. Но в головах простых афганцев они не могут стереть свою вину за беды Афганистана. Они должны платить за битые горшки. Эту мысль неоднократно проводил наш президент Владимир Владимирович Путин", - сказал Жирнов.
В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. До конца августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность