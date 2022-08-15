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США не могут стереть вину за беды Афганистана, заявил посол России в Кабуле - РИА Новости, 15.08.2022
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США не могут стереть вину за беды Афганистана, заявил посол России в Кабуле
США не могут стереть вину за беды Афганистана, заявил посол России в Кабуле - РИА Новости, 15.08.2022
США не могут стереть вину за беды Афганистана, заявил посол России в Кабуле
США "унесли ноги" из Афганистана, но они не могут стереть свою вину за беды страны и должны платить "за битые горшки", заявил посол РФ в стране Дмитрий Жирнов в РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T08:51
2022-08-15T08:55
в мире
афганистан
сша
кабул (город)
мохаммад хасан ахунд
талибан
оон
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. США "унесли ноги" из Афганистана, но они не могут стереть свою вину за беды страны и должны платить "за битые горшки", заявил посол РФ в стране Дмитрий Жирнов в интервью РИА Новости в годовщину смены власти в Кабуле."Американцы унесли ноги. Но в головах простых афганцев они не могут стереть свою вину за беды Афганистана. Они должны платить за битые горшки. Эту мысль неоднократно проводил наш президент Владимир Владимирович Путин", - сказал Жирнов.В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. До конца августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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афганистан
сша
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в мире, афганистан, сша, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, талибан, оон
В мире, Афганистан, США, Кабул (город), Мохаммад Хасан Ахунд, Талибан, ООН
08:51 15.08.2022 (обновлено: 08:55 15.08.2022)
 
США не могут стереть вину за беды Афганистана, заявил посол России в Кабуле

Посол России в Кабуле считает, что США должны платить за "битые горшки" в Афганистане

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Исламской Республике Афганистан Дмитрий Жирнов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Исламской Республике Афганистан Дмитрий Жирнов - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Исламской Республике Афганистан Дмитрий Жирнов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. США "унесли ноги" из Афганистана, но они не могут стереть свою вину за беды страны и должны платить "за битые горшки", заявил посол РФ в стране Дмитрий Жирнов в интервью РИА Новости в годовщину смены власти в Кабуле.
"Американцы унесли ноги. Но в головах простых афганцев они не могут стереть свою вину за беды Афганистана. Они должны платить за битые горшки. Эту мысль неоднократно проводил наш президент Владимир Владимирович Путин", - сказал Жирнов.
В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. До конца августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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Афганистан планирует закупить у России около миллиона баррелей нефти
 
В миреАфганистанСШАКабул (город)Мохаммад Хасан АхундТалибанООН
 
 
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