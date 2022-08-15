https://ria.ru/20220815/afganistan-1809593923.html

США не могут стереть вину за беды Афганистана, заявил посол России в Кабуле

США не могут стереть вину за беды Афганистана, заявил посол России в Кабуле - РИА Новости, 15.08.2022

США не могут стереть вину за беды Афганистана, заявил посол России в Кабуле

США "унесли ноги" из Афганистана, но они не могут стереть свою вину за беды страны и должны платить "за битые горшки", заявил посол РФ в стране Дмитрий Жирнов в РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T08:51

2022-08-15T08:51

2022-08-15T08:55

в мире

афганистан

сша

кабул (город)

мохаммад хасан ахунд

талибан

оон

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. США "унесли ноги" из Афганистана, но они не могут стереть свою вину за беды страны и должны платить "за битые горшки", заявил посол РФ в стране Дмитрий Жирнов в интервью РИА Новости в годовщину смены власти в Кабуле."Американцы унесли ноги. Но в головах простых афганцев они не могут стереть свою вину за беды Афганистана. Они должны платить за битые горшки. Эту мысль неоднократно проводил наш президент Владимир Владимирович Путин", - сказал Жирнов.В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. До конца августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220815/neft-1809591652.html

афганистан

сша

кабул (город)

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Екатерина Зайцева

в мире, афганистан, сша, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, талибан, оон