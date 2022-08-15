https://ria.ru/20220815/aes-1809751611.html

Постпред при МАГАТЭ назвал заявление 40 стран по ЗАЭС ангажированным

Постпред при МАГАТЭ назвал заявление 40 стран по ЗАЭС ангажированным - РИА Новости, 15.08.2022

Постпред при МАГАТЭ назвал заявление 40 стран по ЗАЭС ангажированным

Заявление 40 стран по Запорожской АЭС ангажировано, его выводы могут лишь побудить Киев к дальнейшим обстрелам станции, заявил в понедельник постпред РФ при... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:44

2022-08-15T15:44

2022-08-15T16:42

в мире

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809083494_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_6275720149160e375093beb26f72925a.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Заявление 40 стран по Запорожской АЭС ангажировано, его выводы могут лишь побудить Киев к дальнейшим обстрелам станции, заявил в понедельник постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов."Поразительно, но в совместном заявлении, которое, как следует из заголовка, посвящено ситуации на Запорожской АЭС, в этом заявлении не сказано ни слова о том, что эта станция подвергается систематическим обстрелам. Я, конечно, понимаю, что соавторы этого документа ангажированы и не могут позволить себе прямо сказать, что обстрелы осуществляет украинская сторона, но, наверное, можно было бы хотя бы упомянуть об этом пусть даже в нейтральном ключе — этого нет", - заявил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24"."Соответственно, можно сделать вывод, что это заявление не имеет никакого отношения к реальной политике, носит пропагандистский характер... Такое ощущение, что соавторы хотели отметиться на венской площадке (ООН), но получилось неудачно, более того, получилось вредно, потому что отсутствие даже упоминания обстрелов по сути дела поощряет Киев к продолжению ракетно-артиллерийских ударов по станции", - отметил Ульянов."Я думаю, что она (миссия под руководством МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - ред.) будет прорабатываться в ближайшее время. Этот процесс непростой, особенно с учетом того, что Украина и ее западные покровители выдвигают целый ряд предварительных условий, которые могут оказаться в конечном счете непреодолимыми. Для нас самое главное – обеспечить абсолютную безопасность международной миссии", - добавил российский постпред при МАГАТЭ.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

https://ria.ru/20220813/pushkov-1809319169.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская аэс