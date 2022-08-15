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Власти Запорожской области предложили объявить вокруг АЭС режим тишины - РИА Новости, 15.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/aes-1809586326.html
Власти Запорожской области предложили объявить вокруг АЭС режим тишины
Власти Запорожской области предложили объявить вокруг АЭС режим тишины - РИА Новости, 15.08.2022
Власти Запорожской области предложили объявить вокруг АЭС режим тишины
Вокруг Запорожской АЭС следует объявить режим тишины, заявил РИА Новости член главного совета областной администрации Владимир Рогов. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T07:15
2022-08-15T10:20
специальная военная операция на украине
в мире
василий небензя
жозеп боррель
запорожская область
россия
энергодар
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости. Вокруг Запорожской АЭС следует объявить режим тишины, заявил РИА Новости член главного совета областной администрации Владимир Рогов.На прошлой неделе генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что нужно согласовать на техническом уровне установление безопасного периметра вокруг ЗАЭС, немедленно прекратить все военные действия в непосредственной близости от станции и вывести с нее военный персонал и технику. Это предложение поддержал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Российский постпред при ООН Василий Небензя возразил на это, что в таком случае АЭС станет уязвимой, а Киев сможет использовать ее для чудовищной провокации.Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это оправданно с точки зрения предотвращения утечек радиоактивных материалов.С начала августа украинские войска усилили обстрелы АЭС. По словам Рогова, при этом военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу обстрелов станции. Он планирует лично возглавить миссию, которая должна посетить АЭС. Помимо этого, на прошлой неделе ситуация обсуждалась на заседании Совбеза ООН. Как отмечал заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский, никто из его участников не поддержал киевскую версию событий.
https://ria.ru/20220815/podryv-1809578813.html
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в мире, василий небензя, жозеп боррель, запорожская область, россия, энергодар, запорожская аэс, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Василий Небензя, Жозеп Боррель, Запорожская область, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, ООН
07:15 15.08.2022 (обновлено: 10:20 15.08.2022)
 
Власти Запорожской области предложили объявить вокруг АЭС режим тишины

Член совета Запорожской администрации Рогов призвал ввести режим тишины вокруг ЗАЭС

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Запорожская АЭС в Энергодаре
 Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости. Вокруг Запорожской АЭС следует объявить режим тишины, заявил РИА Новости член главного совета областной администрации Владимир Рогов.

"Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС. Думаю, это отрезвило бы головы украинских националистов, шантажирующих и ставящих своими обстрелами весь мир под угрозу ядерной катастрофы", — сказал он.

На прошлой неделе генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что нужно согласовать на техническом уровне установление безопасного периметра вокруг ЗАЭС, немедленно прекратить все военные действия в непосредственной близости от станции и вывести с нее военный персонал и технику. Это предложение поддержал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Российский постпред при ООН Василий Небензя возразил на это, что в таком случае АЭС станет уязвимой, а Киев сможет использовать ее для чудовищной провокации.
Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это оправданно с точки зрения предотвращения утечек радиоактивных материалов.
Российский военнослужащий на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
02:42Специальная военная операция на Украине
Экс-депутат Рады заявил о подготовке Киева к подрыву Запорожской АЭС
С начала августа украинские войска усилили обстрелы АЭС. По словам Рогова, при этом военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу обстрелов станции. Он планирует лично возглавить миссию, которая должна посетить АЭС. Помимо этого, на прошлой неделе ситуация обсуждалась на заседании Совбеза ООН. Как отмечал заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский, никто из его участников не поддержал киевскую версию событий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВасилий НебензяЖозеп БоррельЗапорожская областьРоссияЭнергодарЗапорожская АЭСООН
 
 
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