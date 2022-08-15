https://ria.ru/20220815/aes-1809586326.html

Власти Запорожской области предложили объявить вокруг АЭС режим тишины

Власти Запорожской области предложили объявить вокруг АЭС режим тишины - РИА Новости, 15.08.2022

Власти Запорожской области предложили объявить вокруг АЭС режим тишины

Вокруг Запорожской АЭС следует объявить режим тишины, заявил РИА Новости член главного совета областной администрации Владимир Рогов. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T07:15

2022-08-15T07:15

2022-08-15T10:20

специальная военная операция на украине

в мире

василий небензя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости. Вокруг Запорожской АЭС следует объявить режим тишины, заявил РИА Новости член главного совета областной администрации Владимир Рогов.На прошлой неделе генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что нужно согласовать на техническом уровне установление безопасного периметра вокруг ЗАЭС, немедленно прекратить все военные действия в непосредственной близости от станции и вывести с нее военный персонал и технику. Это предложение поддержал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Российский постпред при ООН Василий Небензя возразил на это, что в таком случае АЭС станет уязвимой, а Киев сможет использовать ее для чудовищной провокации.Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это оправданно с точки зрения предотвращения утечек радиоактивных материалов.С начала августа украинские войска усилили обстрелы АЭС. По словам Рогова, при этом военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу обстрелов станции. Он планирует лично возглавить миссию, которая должна посетить АЭС. Помимо этого, на прошлой неделе ситуация обсуждалась на заседании Совбеза ООН. Как отмечал заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский, никто из его участников не поддержал киевскую версию событий.

https://ria.ru/20220815/podryv-1809578813.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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