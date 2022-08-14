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Москвичам раздают воду из-за жары еще на восьми станциях метро - РИА Новости, 14.08.2022
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Москвичам раздают воду из-за жары еще на восьми станциях метро
Москвичам раздают воду из-за жары еще на восьми станциях метро - РИА Новости, 14.08.2022
Москвичам раздают воду из-за жары еще на восьми станциях метро
Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут еще на восьми станциях метро, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T16:32
2022-08-14T16:32
москва
общество
метро
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут еще на восьми станциях метро, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."По результатам мониторинга температуры добавляем станции, где с 15.30 раздаем воду: Савеловская (Серпуховско-Тимирязевской) линии, Марьино, Борисово, Шипиловская, Зябликово, Красногвардейская, Каширская, Домодедовская", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут на восьми станциях метро: Технопарк, Выхино, Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, Филевский парк, Пионерская.
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москва, общество, метро
Москва, Общество, Метро
16:32 14.08.2022
 
Москвичам раздают воду из-за жары еще на восьми станциях метро

Еще на восьми станциях московского метро раздают воду из-за жары

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди у фонтана на Биржевой площади в Москве в жаркую погоду
Люди у фонтана на Биржевой площади в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут еще на восьми станциях метро, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"По результатам мониторинга температуры добавляем станции, где с 15.30 раздаем воду: Савеловская (Серпуховско-Тимирязевской) линии, Марьино, Борисово, Шипиловская, Зябликово, Красногвардейская, Каширская, Домодедовская", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут на восьми станциях метро: Технопарк, Выхино, Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, Филевский парк, Пионерская.
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
12:36
В Москве трижды в день проведут аэрацию из-за жары
 
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