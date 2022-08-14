https://ria.ru/20220814/zhara-1809516237.html
Москвичам раздают воду из-за жары еще на восьми станциях метро
Москвичам раздают воду из-за жары еще на восьми станциях метро - РИА Новости, 14.08.2022
Москвичам раздают воду из-за жары еще на восьми станциях метро
Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут еще на восьми станциях метро, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T16:32
2022-08-14T16:32
2022-08-14T16:32
москва
общество
метро
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут еще на восьми станциях метро, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."По результатам мониторинга температуры добавляем станции, где с 15.30 раздаем воду: Савеловская (Серпуховско-Тимирязевской) линии, Марьино, Борисово, Шипиловская, Зябликово, Красногвардейская, Каширская, Домодедовская", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут на восьми станциях метро: Технопарк, Выхино, Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, Филевский парк, Пионерская.
https://ria.ru/20220814/zhara-1809479532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, метро
Москвичам раздают воду из-за жары еще на восьми станциях метро
Еще на восьми станциях московского метро раздают воду из-за жары
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут еще на восьми станциях метро, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"По результатам мониторинга температуры добавляем станции, где с 15.30 раздаем воду: Савеловская (Серпуховско-Тимирязевской) линии, Марьино, Борисово, Шипиловская, Зябликово, Красногвардейская, Каширская, Домодедовская", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут на восьми станциях метро: Технопарк, Выхино, Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, Филевский парк, Пионерская.