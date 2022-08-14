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Москвичам в метро раздают воду из-за жары - РИА Новости, 14.08.2022
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Москвичам в метро раздают воду из-за жары
Москвичам в метро раздают воду из-за жары - РИА Новости, 14.08.2022
Москвичам в метро раздают воду из-за жары
Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут на восьми станциях метро, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:24
2022-08-14T13:24
москва
общество
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут на восьми станциях метро, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На улице снова жарко. Раздаем питьевую воду на следующих станциях метро: Технопарк, Выхино, Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, Филевский парк, Пионерская", - говорится в сообщении.Отмечается, что список станций при необходимости будет скорректирован.
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москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы
13:24 14.08.2022
 
Москвичам в метро раздают воду из-за жары

Москвичам из-за жаркой погоды раздают воду на восьми станциях метро

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевушка у метро "Новокузнецкая" в Москве в жаркую погоду
Девушка у метро Новокузнецкая в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Девушка у метро "Новокузнецкая" в Москве в жаркую погоду. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут на восьми станциях метро, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"На улице снова жарко. Раздаем питьевую воду на следующих станциях метро: Технопарк, Выхино, Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, Филевский парк, Пионерская", - говорится в сообщении.
Отмечается, что список станций при необходимости будет скорректирован.
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
12:36
В Москве трижды в день проведут аэрацию из-за жары
 
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