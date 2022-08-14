https://ria.ru/20220814/zhara-1809485394.html
Москвичам в метро раздают воду из-за жары
Москвичам в метро раздают воду из-за жары - РИА Новости, 14.08.2022
Москвичам в метро раздают воду из-за жары
Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут на восьми станциях метро, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:24
2022-08-14T13:24
2022-08-14T13:24
москва
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут на восьми станциях метро, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На улице снова жарко. Раздаем питьевую воду на следующих станциях метро: Технопарк, Выхино, Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, Филевский парк, Пионерская", - говорится в сообщении.Отмечается, что список станций при необходимости будет скорректирован.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы
Москвичам в метро раздают воду из-за жары
Москвичам из-за жаркой погоды раздают воду на восьми станциях метро
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут на восьми станциях метро, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"На улице снова жарко. Раздаем питьевую воду на следующих станциях метро: Технопарк, Выхино, Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, Филевский парк, Пионерская", - говорится в сообщении.
Отмечается, что список станций при необходимости будет скорректирован.