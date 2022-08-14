https://ria.ru/20220814/zhara-1809485394.html

Москвичам в метро раздают воду из-за жары

Москвичам в метро раздают воду из-за жары - РИА Новости, 14.08.2022

Москвичам в метро раздают воду из-за жары

Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут на восьми станциях метро, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T13:24

2022-08-14T13:24

2022-08-14T13:24

москва

общество

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Получить бесплатную бутылку воды из-за жары москвичи могут на восьми станциях метро, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На улице снова жарко. Раздаем питьевую воду на следующих станциях метро: Технопарк, Выхино, Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, Филевский парк, Пионерская", - говорится в сообщении.Отмечается, что список станций при необходимости будет скорректирован.

https://ria.ru/20220814/zhara-1809479532.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, городское хозяйство москвы