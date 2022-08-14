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В Москве трижды в день проведут аэрацию из-за жары - РИА Новости, 14.08.2022
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В Москве трижды в день проведут аэрацию из-за жары
В Москве трижды в день проведут аэрацию из-за жары - РИА Новости, 14.08.2022
В Москве трижды в день проведут аэрацию из-за жары
Аэрация пройдет в Москве трижды за день из-за жаркой погоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T12:36
2022-08-14T12:36
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Аэрация пройдет в Москве трижды за день из-за жаркой погоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в воскресенье в городе ожидается до плюс 30 градусов."В цикличном режиме коммунальные службы проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", – цитируется в сообщении заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Отмечается, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни ее уровень удается существенно снизить."При температуре выше 25 градусов производится аэрация воздуха. Сегодня повторим ее трижды. При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – цитируют в сообщении Бирюкова.Уточняется, что к первой аэрации приступили в 11.00, процедуру повторят в 13.00 и 15.00. С 21.00 до 06.00 обильно польют деревья, кустарники и цветники.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Общество, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
12:36 14.08.2022
 
В Москве трижды в день проведут аэрацию из-за жары

Аэрация пройдет в Москве трижды за день из-за жаркой погоды

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГородские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Аэрация пройдет в Москве трижды за день из-за жаркой погоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что в воскресенье в городе ожидается до плюс 30 градусов.
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"В цикличном режиме коммунальные службы проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", – цитируется в сообщении заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Отмечается, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни ее уровень удается существенно снизить.
"При температуре выше 25 градусов производится аэрация воздуха. Сегодня повторим ее трижды. При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – цитируют в сообщении Бирюкова.
Уточняется, что к первой аэрации приступили в 11.00, процедуру повторят в 13.00 и 15.00. С 21.00 до 06.00 обильно польют деревья, кустарники и цветники.
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ОбществоМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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