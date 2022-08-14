https://ria.ru/20220814/zhara-1809479532.html

В Москве трижды в день проведут аэрацию из-за жары

В Москве трижды в день проведут аэрацию из-за жары - РИА Новости, 14.08.2022

В Москве трижды в день проведут аэрацию из-за жары

Аэрация пройдет в Москве трижды за день из-за жаркой погоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T12:36

2022-08-14T12:36

2022-08-14T12:36

общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Аэрация пройдет в Москве трижды за день из-за жаркой погоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в воскресенье в городе ожидается до плюс 30 градусов."В цикличном режиме коммунальные службы проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", – цитируется в сообщении заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Отмечается, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни ее уровень удается существенно снизить."При температуре выше 25 градусов производится аэрация воздуха. Сегодня повторим ее трижды. При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – цитируют в сообщении Бирюкова.Уточняется, что к первой аэрации приступили в 11.00, процедуру повторят в 13.00 и 15.00. С 21.00 до 06.00 обильно польют деревья, кустарники и цветники.

https://ria.ru/20220813/moskva-1809351425.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы