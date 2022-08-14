https://ria.ru/20220814/zelenskiy-1809480265.html

СМИ: на Западе увидели истинную природу Зеленского

СМИ: на Западе увидели истинную природу Зеленского - РИА Новости, 14.08.2022

СМИ: на Западе увидели истинную природу Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский все больше раскрывает свою истинную природу, из-за чего западные страны начинают от него уставать, пишет Стив Кортес для... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T12:47

2022-08-14T12:47

2022-08-14T15:58

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владимир зеленский

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский все больше раскрывает свою истинную природу, из-за чего западные страны начинают от него уставать, пишет Стив Кортес для издания Newsweek. "В течение нескольких месяцев украинский президент наслаждался непрекращающейся лестью со стороны американской прессы и знаменитостей. Но теперь реальность его правления на Украине становится неоспоримой даже для его самых ярых сторонников на Западе", — говорится в публикации. Журналист отмечает, что, помимо ужасающей коррупции, у Запада есть и другие претензии к Зеленскому — например, запрет всех оппозиционных СМИ и партий, а также отправка в отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой и руководителя Службы безопасности Ивана Баканова. Кроме того, по мнению Кортеса, американцев раздражают грандиозные фотосессии украинского лидера. Уже только из-за вышеперечисленного Зеленский должен был бы потерять поддержку, полагает журналист. Он приходит к выводу, что Украина не затрагивает жизненно важных национальных интересов США, а американское вмешательство лишь навредило всем участникам конфликта. Вашингтон должен настаивать на диалоге, переговорах и деэскалации, а не направлять на Украину оружие и деньги, потому что "это просто не наша борьба, и Зеленский, черт возьми, не наш боец", заключил Кортес.Зеленского неоднократно критиковали за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. Так, 16 июня, встречая лидеров Франции, Германии и Италии, украинский президент вместо официального делового костюма надел военную форму. Фотосессия Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue также вызвала волну критики и, по мнению американских СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное, что заставляет усомниться в искренности слов и поступков киевских властей.

https://ria.ru/20220810/politika-1808399908.html

https://ria.ru/20220813/sanktsii-1809159906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, сша, владимир зеленский