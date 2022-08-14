Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на Западе увидели истинную природу Зеленского - РИА Новости, 14.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220814/zelenskiy-1809480265.html
СМИ: на Западе увидели истинную природу Зеленского
СМИ: на Западе увидели истинную природу Зеленского - РИА Новости, 14.08.2022
СМИ: на Западе увидели истинную природу Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский все больше раскрывает свою истинную природу, из-за чего западные страны начинают от него уставать, пишет Стив Кортес для... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T12:47
2022-08-14T15:58
в мире
украина
сша
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641925_0:79:3362:1970_1920x0_80_0_0_ce482b9ba9c01c1a258b8e1154794699.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский все больше раскрывает свою истинную природу, из-за чего западные страны начинают от него уставать, пишет Стив Кортес для издания Newsweek. "В течение нескольких месяцев украинский президент наслаждался непрекращающейся лестью со стороны американской прессы и знаменитостей. Но теперь реальность его правления на Украине становится неоспоримой даже для его самых ярых сторонников на Западе", — говорится в публикации. Журналист отмечает, что, помимо ужасающей коррупции, у Запада есть и другие претензии к Зеленскому — например, запрет всех оппозиционных СМИ и партий, а также отправка в отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой и руководителя Службы безопасности Ивана Баканова. Кроме того, по мнению Кортеса, американцев раздражают грандиозные фотосессии украинского лидера. Уже только из-за вышеперечисленного Зеленский должен был бы потерять поддержку, полагает журналист. Он приходит к выводу, что Украина не затрагивает жизненно важных национальных интересов США, а американское вмешательство лишь навредило всем участникам конфликта. Вашингтон должен настаивать на диалоге, переговорах и деэскалации, а не направлять на Украину оружие и деньги, потому что "это просто не наша борьба, и Зеленский, черт возьми, не наш боец", заключил Кортес.Зеленского неоднократно критиковали за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. Так, 16 июня, встречая лидеров Франции, Германии и Италии, украинский президент вместо официального делового костюма надел военную форму. Фотосессия Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue также вызвала волну критики и, по мнению американских СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное, что заставляет усомниться в искренности слов и поступков киевских властей.
https://ria.ru/20220810/politika-1808399908.html
https://ria.ru/20220813/sanktsii-1809159906.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641925_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_fb53aafb28d038e12ab8945aecd4a8f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский
12:47 14.08.2022 (обновлено: 15:58 14.08.2022)
 
СМИ: на Западе увидели истинную природу Зеленского

Обозреватель Newsweek Кортес заявил, что Зеленский раскрыл истинную природу перед Западом

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский все больше раскрывает свою истинную природу, из-за чего западные страны начинают от него уставать, пишет Стив Кортес для издания Newsweek.
"В течение нескольких месяцев украинский президент наслаждался непрекращающейся лестью со стороны американской прессы и знаменитостей. Но теперь реальность его правления на Украине становится неоспоримой даже для его самых ярых сторонников на Западе", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 08:00
"Над Киевом сгущаются тучи". Зеленскому готовят замену
Журналист отмечает, что, помимо ужасающей коррупции, у Запада есть и другие претензии к Зеленскому — например, запрет всех оппозиционных СМИ и партий, а также отправка в отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой и руководителя Службы безопасности Ивана Баканова.
Кроме того, по мнению Кортеса, американцев раздражают грандиозные фотосессии украинского лидера. Уже только из-за вышеперечисленного Зеленский должен был бы потерять поддержку, полагает журналист.
Он приходит к выводу, что Украина не затрагивает жизненно важных национальных интересов США, а американское вмешательство лишь навредило всем участникам конфликта. Вашингтон должен настаивать на диалоге, переговорах и деэскалации, а не направлять на Украину оружие и деньги, потому что "это просто не наша борьба, и Зеленский, черт возьми, не наш боец", заключил Кортес.

Зеленского неоднократно критиковали за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. Так, 16 июня, встречая лидеров Франции, Германии и Италии, украинский президент вместо официального делового костюма надел военную форму. Фотосессия Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue также вызвала волну критики и, по мнению американских СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное, что заставляет усомниться в искренности слов и поступков киевских властей.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 08:00
"Это только начало". Как Зеленский толкает Европу к нацизму
 
В миреУкраинаСШАВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала