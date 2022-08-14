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Под Брянском открыли завод по производству газового оборудования - РИА Новости, 14.08.2022
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Под Брянском открыли завод по производству газового оборудования
Под Брянском открыли завод по производству газового оборудования - РИА Новости, 14.08.2022
Под Брянском открыли завод по производству газового оборудования
Завод по производству газового оборудования с объемом инвестиций в размере 1,5 миллиарда рублей торжественно открыли под Брянском в субботу, сообщает... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T00:31
2022-08-14T00:31
экономика
сергей неверов
александр богомаз
брянская область
газпром
госдума рф
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БРЯНСК, 14 авг – РИА Новости. Завод по производству газового оборудования с объемом инвестиций в размере 1,5 миллиарда рублей торжественно открыли под Брянском в субботу, сообщает региональное правительство.Отмечается, что новый завод — один из крупнейших промышленных объектов в Брянской области, построенных за последние 30 лет. Он единственный в ЦФО осуществляет конструирование, изготовление и монтаж объектов энергетики различной сложности, а также производство высокотехнологического оборудования для нефтегазового комплекса России."Искренне хочу поздравить вас с официальным открытием сегодня вашего предприятия. Потому что это предприятие решает очень важную поставленную президентом задачу. Это газификация нашей страны — социальная газификация и догазификация", - сказал на открытии зампредседателя Госдумы, член Высшего совета партии "Единая Россия" Сергей Неверов.По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, завод за первые полгода работы выпустил продукции больше чем на 2 миллиарда рублей. Основные виды выпускаемой продукции — автоматизированные газораспределительные станции серии "Десна", теплообменные аппараты, фильтры-сепараторы, емкостное оборудование, блоки одоризации и одоризаторы, фильтры-осушители газа, блоки модульные котельные "Десна", фланцевые соединения, газорегуляторные пункты и системы автоматического управления, блочно-модульные здания, металлоконструкции любой сложности.Основными заказчиками завода являются ПАО "Газпром", АО "Магнит", ОАО "РЖД", ООО "Газпром газомоторное топливо", ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", РУП "Минскэнерго", "АО "Крокус интернешнл", говорится в сообщении.
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экономика, сергей неверов, александр богомаз, брянская область, газпром, госдума рф
Экономика, Сергей Неверов, Александр Богомаз, Брянская область, Газпром, Госдума РФ
00:31 14.08.2022
 
Под Брянском открыли завод по производству газового оборудования

Правительство: в Брянской области открыли завод по производству газового оборудования

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомплекс транспортировки газа
Комплекс транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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БРЯНСК, 14 авг – РИА Новости. Завод по производству газового оборудования с объемом инвестиций в размере 1,5 миллиарда рублей торжественно открыли под Брянском в субботу, сообщает региональное правительство.
"В селе Глинищево Брянской области 13 августа состоялась торжественная церемония открытия завода нефтегазового и энергетического оборудования "ГазЭнергоКомплект". Объем инвестиций в предприятие составил 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый завод — один из крупнейших промышленных объектов в Брянской области, построенных за последние 30 лет. Он единственный в ЦФО осуществляет конструирование, изготовление и монтаж объектов энергетики различной сложности, а также производство высокотехнологического оборудования для нефтегазового комплекса России.
"Искренне хочу поздравить вас с официальным открытием сегодня вашего предприятия. Потому что это предприятие решает очень важную поставленную президентом задачу. Это газификация нашей страны — социальная газификация и догазификация", - сказал на открытии зампредседателя Госдумы, член Высшего совета партии "Единая Россия" Сергей Неверов.
По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, завод за первые полгода работы выпустил продукции больше чем на 2 миллиарда рублей. Основные виды выпускаемой продукции — автоматизированные газораспределительные станции серии "Десна", теплообменные аппараты, фильтры-сепараторы, емкостное оборудование, блоки одоризации и одоризаторы, фильтры-осушители газа, блоки модульные котельные "Десна", фланцевые соединения, газорегуляторные пункты и системы автоматического управления, блочно-модульные здания, металлоконструкции любой сложности.
Основными заказчиками завода являются ПАО "Газпром", АО "Магнит", ОАО "РЖД", ООО "Газпром газомоторное топливо", ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", РУП "Минскэнерго", "АО "Крокус интернешнл", говорится в сообщении.
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ЭкономикаСергей НеверовАлександр БогомазБрянская областьГазпромГосдума РФ
 
 
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