https://ria.ru/20220814/zapad-1809503941.html

На Западе назвали хороший и плохой варианты решения конфликта на Украине

На Западе назвали хороший и плохой варианты решения конфликта на Украине - РИА Новости, 14.08.2022

На Западе назвали хороший и плохой варианты решения конфликта на Украине

Украинский кризис можно разрешить методом поиска компромисса за столом переговоров или продолжить опасную для Украины и Запада эскалацию, заявил в беседе с... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T15:27

2022-08-14T15:27

2022-08-14T17:08

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Украинский кризис можно разрешить методом поиска компромисса за столом переговоров или продолжить опасную для Украины и Запада эскалацию, заявил в беседе с немецкой газетой Welt американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский."У нас есть два варианта: дипломатический и недипломатический. Недипломатический означает продолжать эскалацию со всеми потерями и жертвами. <…> Другой вариант — перестать саботировать дипломатию и прийти к мирному соглашению, отвечающему интересам обеих сторон", — пояснил он.Собеседник издания подчеркнул, что недипломатический вариант разрушителен для самой Украины. При этом союзники по НАТО будут нести полную ответственность за происходящее, так как сами толкают Киев на необдуманные действия, считает Хомский.Путь переговоров, по его мнению, поможет преодолеть конфликт и обеспечить стабильное мирное будущее на десятилетия вперед. Он привел в пример Карибский кризис, когда "Вашингтон потребовал от Москвы перестать помогать Кубе защищаться от возможного нападения США, а Советский Союз отступил". Сейчас же попятиться должен Запад."Мир, построенный на этом фундаменте, простоял 75 лет", — заключил Хомский.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полную версию материала читайте на ИноСМИ>>>

https://ria.ru/20220814/zelenskiy-1809480265.html

https://ria.ru/20220814/putin-1809460454.html

https://ria.ru/20220805/zapad-1807312130.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

украина, россия, нато, в мире, сша