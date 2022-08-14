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На Западе назвали хороший и плохой варианты решения конфликта на Украине - РИА Новости, 14.08.2022
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На Западе назвали хороший и плохой варианты решения конфликта на Украине
На Западе назвали хороший и плохой варианты решения конфликта на Украине - РИА Новости, 14.08.2022
На Западе назвали хороший и плохой варианты решения конфликта на Украине
Украинский кризис можно разрешить методом поиска компромисса за столом переговоров или продолжить опасную для Украины и Запада эскалацию, заявил в беседе с... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T15:27
2022-08-14T17:08
украина
россия
нато
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сша
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Украинский кризис можно разрешить методом поиска компромисса за столом переговоров или продолжить опасную для Украины и Запада эскалацию, заявил в беседе с немецкой газетой Welt американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский."У нас есть два варианта: дипломатический и недипломатический. Недипломатический означает продолжать эскалацию со всеми потерями и жертвами. &lt;…&gt; Другой вариант — перестать саботировать дипломатию и прийти к мирному соглашению, отвечающему интересам обеих сторон", — пояснил он.Собеседник издания подчеркнул, что недипломатический вариант разрушителен для самой Украины. При этом союзники по НАТО будут нести полную ответственность за происходящее, так как сами толкают Киев на необдуманные действия, считает Хомский.Путь переговоров, по его мнению, поможет преодолеть конфликт и обеспечить стабильное мирное будущее на десятилетия вперед. Он привел в пример Карибский кризис, когда "Вашингтон потребовал от Москвы перестать помогать Кубе защищаться от возможного нападения США, а Советский Союз отступил". Сейчас же попятиться должен Запад."Мир, построенный на этом фундаменте, простоял 75 лет", — заключил Хомский.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полную версию материала читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220814/zelenskiy-1809480265.html
https://ria.ru/20220814/putin-1809460454.html
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украина, россия, нато, в мире, сша
Украина, Россия, НАТО, В мире, США
15:27 14.08.2022 (обновлено: 17:08 14.08.2022)
 
На Западе назвали хороший и плохой варианты решения конфликта на Украине

Философ Хомский: есть дипломатический и недипломатический пути решения украинского вопроса

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Украинский кризис можно разрешить методом поиска компромисса за столом переговоров или продолжить опасную для Украины и Запада эскалацию, заявил в беседе с немецкой газетой Welt американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.
"У нас есть два варианта: дипломатический и недипломатический. Недипломатический означает продолжать эскалацию со всеми потерями и жертвами. <…> Другой вариант — перестать саботировать дипломатию и прийти к мирному соглашению, отвечающему интересам обеих сторон", — пояснил он.
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Собеседник издания подчеркнул, что недипломатический вариант разрушителен для самой Украины. При этом союзники по НАТО будут нести полную ответственность за происходящее, так как сами толкают Киев на необдуманные действия, считает Хомский.
"По логике Запада, раз Украина просит, то ей нужно предоставить все оружие, которое ей требуется. Но те, кто снабжают ее оружием, должны задуматься", — отметил ученый.
Путь переговоров, по его мнению, поможет преодолеть конфликт и обеспечить стабильное мирное будущее на десятилетия вперед. Он привел в пример Карибский кризис, когда "Вашингтон потребовал от Москвы перестать помогать Кубе защищаться от возможного нападения США, а Советский Союз отступил". Сейчас же попятиться должен Запад.
"Мир, построенный на этом фундаменте, простоял 75 лет", — заключил Хомский.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Полную версию материала читайте на ИноСМИ>>>
Военнослужащий в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 08:00
Запад испугался российского флага над Киевом
 
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