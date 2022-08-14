https://ria.ru/20220814/zaes-1809558545.html

Запорожская область обвинила Киев в реализации варварского сценария по ЗАЭС

Запорожская область обвинила Киев в реализации варварского сценария по ЗАЭС - РИА Новости, 14.08.2022

Запорожская область обвинила Киев в реализации варварского сценария по ЗАЭС

Киевские власти добиваются реализации варварского сценария выброса радиации на Запорожской АЭС, чтобы остановить дальнейшее продвижение союзных сил, заявил РИА... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T21:18

2022-08-14T21:18

2022-08-14T21:18

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

днепр (город)

европа

чернобыльская аэс

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости. Киевские власти добиваются реализации варварского сценария выброса радиации на Запорожской АЭС, чтобы остановить дальнейшее продвижение союзных сил, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Украинские военные целенаправленно обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС, добиваясь реализации своего варварского сценария выброса радиации. Согласно плану украинского офиса президента нужно любым путем добиться демилитаризации зоны АЭС, чтобы со станции и прилегающей к ней территории ушли российские силы безопасности, в частности системы ПВО. Добиться этого киевский режим пытается путем нанесения ударов по комплексу хранилища отработанных ядерных отходов и контуру охлаждения реакторов АЭС, что соответственно создает угрозу нового Чернобыля в Европе", - сказал Рогов.По его словам, согласно задумке киевского режима, это должно остановить продвижение союзных сил.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20220814/magate-1809528285.html

энергодар

днепр (город)

европа

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Евгения Нефедова

в мире, энергодар, днепр (город), европа, чернобыльская аэс, запорожская аэс