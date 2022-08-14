Запорожская область обвинила Киев в реализации варварского сценария по ЗАЭС
Член ВГА Рогов обвинил Киев в реализации варварского сценария по Запорожской АЭС
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости. Киевские власти добиваются реализации варварского сценария выброса радиации на Запорожской АЭС, чтобы остановить дальнейшее продвижение союзных сил, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Украинские военные целенаправленно обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС, добиваясь реализации своего варварского сценария выброса радиации. Согласно плану украинского офиса президента нужно любым путем добиться демилитаризации зоны АЭС, чтобы со станции и прилегающей к ней территории ушли российские силы безопасности, в частности системы ПВО. Добиться этого киевский режим пытается путем нанесения ударов по комплексу хранилища отработанных ядерных отходов и контуру охлаждения реакторов АЭС, что соответственно создает угрозу нового Чернобыля в Европе", - сказал Рогов.
По его словам, согласно задумке киевского режима, это должно остановить продвижение союзных сил.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.