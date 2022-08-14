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Запорожская область обвинила Киев в реализации варварского сценария по ЗАЭС - РИА Новости, 14.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/zaes-1809558545.html
Запорожская область обвинила Киев в реализации варварского сценария по ЗАЭС
Запорожская область обвинила Киев в реализации варварского сценария по ЗАЭС - РИА Новости, 14.08.2022
Запорожская область обвинила Киев в реализации варварского сценария по ЗАЭС
Киевские власти добиваются реализации варварского сценария выброса радиации на Запорожской АЭС, чтобы остановить дальнейшее продвижение союзных сил, заявил РИА... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T21:18
2022-08-14T21:18
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
днепр (город)
европа
чернобыльская аэс
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости. Киевские власти добиваются реализации варварского сценария выброса радиации на Запорожской АЭС, чтобы остановить дальнейшее продвижение союзных сил, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Украинские военные целенаправленно обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС, добиваясь реализации своего варварского сценария выброса радиации. Согласно плану украинского офиса президента нужно любым путем добиться демилитаризации зоны АЭС, чтобы со станции и прилегающей к ней территории ушли российские силы безопасности, в частности системы ПВО. Добиться этого киевский режим пытается путем нанесения ударов по комплексу хранилища отработанных ядерных отходов и контуру охлаждения реакторов АЭС, что соответственно создает угрозу нового Чернобыля в Европе", - сказал Рогов.По его словам, согласно задумке киевского режима, это должно остановить продвижение союзных сил.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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энергодар
днепр (город)
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в мире, энергодар, днепр (город), европа, чернобыльская аэс, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Днепр (город), Европа, Чернобыльская АЭС, Запорожская АЭС
21:18 14.08.2022
 
Запорожская область обвинила Киев в реализации варварского сценария по ЗАЭС

Член ВГА Рогов обвинил Киев в реализации варварского сценария по Запорожской АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости. Киевские власти добиваются реализации варварского сценария выброса радиации на Запорожской АЭС, чтобы остановить дальнейшее продвижение союзных сил, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Украинские военные целенаправленно обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС, добиваясь реализации своего варварского сценария выброса радиации. Согласно плану украинского офиса президента нужно любым путем добиться демилитаризации зоны АЭС, чтобы со станции и прилегающей к ней территории ушли российские силы безопасности, в частности системы ПВО. Добиться этого киевский режим пытается путем нанесения ударов по комплексу хранилища отработанных ядерных отходов и контуру охлаждения реакторов АЭС, что соответственно создает угрозу нового Чернобыля в Европе", - сказал Рогов.
По его словам, согласно задумке киевского режима, это должно остановить продвижение союзных сил.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 18:01Специальная военная операция на Украине
Захарова: Запад делает все, чтобы не пустить специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарДнепр (город)ЕвропаЧернобыльская АЭСЗапорожская АЭС
 
 
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