01:23 14.08.2022 (обновлено: 01:26 14.08.2022)
Киссинджер предупредил о риске войны с Россией и Китаем
Экс-госсекретарь Киссинджер предупредил, что США стоят на грани войны с Россией и КНР
© AP Photo / Frank WieseЭкс-госсекретарь США Генри Киссинджер
© AP Photo / Frank Wiese
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Бывший госсекретарь Генри Киссинджер считает, что в отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином сложилась опасная ситуация, которая может привести к вооруженному конфликту.
"Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести", — заявил он в интервью газете The Wall Street Journal.
Экс-госсекретарь США отметил, что "все, что можно сделать, — это не нагнетать напряженность и создавать варианты, а для этого должна быть какая-то цель".
Удивляться не стоит
Вашингтон десять лет подпитывал оружием и настраивал Киев против Москвы, поэтому не стоит удивляться, что все закончилось эскалацией конфликта. Такую точку зрения высказал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, обучение и оснащение оружием украинцев началось в 2012 году. Главной целью для Штатов было поставить под сомнение контроль России над Крымом и в конце концов создать для нее угрозу. Макгрегор отметил, что за десять лет он постоянно слышал призывы навредить Москве и "ослабить ее, чтобы она никогда больше не могла делать то, что опять делает на Украине".
"Думаю, что Вашингтон удивлен. Не знаю почему, но они удивлены, что все получилось именно так, как получилось", — подытожил полковник.
Кошмар для всей планеты
В свою очередь обозреватель The Telegraph Роджер Бутль ранее предупредил, что вооруженный конфликт между США и Китаем за контроль над Тайванем приведет к "экономическому и военному кошмару" для всей планеты.
По его словам, тайваньский кризис, обострившийся в результате визита в Тайбэй спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, не утихнет после ее возвращения в Америку.
"Она (ситуация вокруг острова — Прим. ред.) будет иметь ужасные последствия, которые выходят далеко за рамки экономики. Если она перерастет в войну с участием США, результаты будут разрушительными", — спрогнозировал автор.
Российская спецоперация на Украине
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Обострение ситуации вокруг Тайваня
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси — первой для председателей нижней палаты конгресса с 1997 года. Белый дом дистанцировался от поступка Пелоси и заявил о "неотступности от политики "одного Китая".