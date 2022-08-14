https://ria.ru/20220814/voyna-1809443672.html

Киссинджер предупредил о риске войны с Россией и Китаем

Киссинджер предупредил о риске войны с Россией и Китаем - РИА Новости, 14.08.2022

Киссинджер предупредил о риске войны с Россией и Китаем

Бывший госсекретарь Генри Киссинджер считает, что в отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином сложилась опасная ситуация, которая может привести к вооруженному... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T01:23

2022-08-14T01:23

2022-08-14T01:26

в мире

нэнси пелоси

владимир путин

сша

москва

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Бывший госсекретарь Генри Киссинджер считает, что в отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином сложилась опасная ситуация, которая может привести к вооруженному конфликту.Экс-госсекретарь США отметил, что "все, что можно сделать, — это не нагнетать напряженность и создавать варианты, а для этого должна быть какая-то цель".Удивляться не стоитВашингтон десять лет подпитывал оружием и настраивал Киев против Москвы, поэтому не стоит удивляться, что все закончилось эскалацией конфликта. Такую точку зрения высказал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его словам, обучение и оснащение оружием украинцев началось в 2012 году. Главной целью для Штатов было поставить под сомнение контроль России над Крымом и в конце концов создать для нее угрозу. Макгрегор отметил, что за десять лет он постоянно слышал призывы навредить Москве и "ослабить ее, чтобы она никогда больше не могла делать то, что опять делает на Украине".Кошмар для всей планетыВ свою очередь обозреватель The Telegraph Роджер Бутль ранее предупредил, что вооруженный конфликт между США и Китаем за контроль над Тайванем приведет к "экономическому и военному кошмару" для всей планеты.По его словам, тайваньский кризис, обострившийся в результате визита в Тайбэй спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, не утихнет после ее возвращения в Америку."Она (ситуация вокруг острова — Прим. ред.) будет иметь ужасные последствия, которые выходят далеко за рамки экономики. Если она перерастет в войну с участием США, результаты будут разрушительными", — спрогнозировал автор.Российская спецоперация на УкраинеРоссия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.Обострение ситуации вокруг ТайваняСитуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси — первой для председателей нижней палаты конгресса с 1997 года. Белый дом дистанцировался от поступка Пелоси и заявил о "неотступности от политики "одного Китая".КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220811/samolet-1809023305.html

https://ria.ru/20220809/ssha-1808271318.html

https://ria.ru/20220710/ukraina-1801539073.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, нэнси пелоси, владимир путин, сша, москва