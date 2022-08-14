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ВКС уничтожили 35 украинских националистов в Херсонской области - РИА Новости, 14.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/vks-1809484347.html
ВКС уничтожили 35 украинских националистов в Херсонской области
ВКС уничтожили 35 украинских националистов в Херсонской области - РИА Новости, 14.08.2022
ВКС уничтожили 35 украинских националистов в Херсонской области
Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по 63-й механизированной бригаде украинских войск в Херсонской области, в результате которых уничтожены 35 боевиков и РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:16
2022-08-14T14:33
специальная военная операция на украине
в мире
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
херсонская область
россия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по 63-й механизированной бригаде украинских войск в Херсонской области, в результате которых уничтожены 35 боевиков и 15 единиц техники, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России."В результате ударов ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Белая Криница и Белогорка Херсонской области уничтожены 35 националистов и 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники", - говорится в сообщении.
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в мире, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Россия
13:16 14.08.2022 (обновлено: 14:33 14.08.2022)
 
ВКС уничтожили 35 украинских националистов в Херсонской области

ВКС уничтожили 35 украинских националистов и 15 единиц техники ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по 63-й механизированной бригаде украинских войск в Херсонской области, в результате которых уничтожены 35 боевиков и 15 единиц техники, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России.
"В результате ударов ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Белая Криница и Белогорка Херсонской области уничтожены 35 националистов и 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники", - говорится в сообщении.
ЗРПК Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
13:06Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы УкраиныХерсонская областьРоссия
 
 
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