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ВКС уничтожили 35 украинских националистов в Херсонской области
ВКС уничтожили 35 украинских националистов в Херсонской области - РИА Новости, 14.08.2022
ВКС уничтожили 35 украинских националистов в Херсонской области
Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по 63-й механизированной бригаде украинских войск в Херсонской области, в результате которых уничтожены 35 боевиков и РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:16
2022-08-14T13:16
2022-08-14T14:33
специальная военная операция на украине
в мире
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
херсонская область
россия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по 63-й механизированной бригаде украинских войск в Херсонской области, в результате которых уничтожены 35 боевиков и 15 единиц техники, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России."В результате ударов ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Белая Криница и Белогорка Херсонской области уничтожены 35 националистов и 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Россия
13:16 14.08.2022 (обновлено: 14:33 14.08.2022)
ВКС уничтожили 35 украинских националистов в Херсонской области
ВКС уничтожили 35 украинских националистов и 15 единиц техники ВСУ в Херсонской области