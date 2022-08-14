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ВКС уничтожили 35 украинских националистов в Херсонской области

ВКС уничтожили 35 украинских националистов в Херсонской области - РИА Новости, 14.08.2022

ВКС уничтожили 35 украинских националистов в Херсонской области

Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по 63-й механизированной бригаде украинских войск в Херсонской области, в результате которых уничтожены 35 боевиков и РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T13:16

2022-08-14T13:16

2022-08-14T14:33

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по 63-й механизированной бригаде украинских войск в Херсонской области, в результате которых уничтожены 35 боевиков и 15 единиц техники, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России."В результате ударов ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Белая Криница и Белогорка Херсонской области уничтожены 35 националистов и 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220814/minoborony-1809483395.html

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Екатерина Зайцева

в мире, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, херсонская область , россия