https://ria.ru/20220814/vizy-1809475650.html

Президент Латвии призвал отбирать ВНЖ и визы за поддержку России

Президент Латвии призвал отбирать ВНЖ и визы за поддержку России - РИА Новости, 14.08.2022

Президент Латвии призвал отбирать ВНЖ и визы за поддержку России

Власти Латвии должны пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы, заявил президент республики Эгилс Левитс. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T11:46

2022-08-14T11:46

2022-08-14T13:39

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Власти Латвии должны пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы, заявил президент республики Эгилс Левитс. "Торговля видами на жительство предыдущими правительствами, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических дельцов, создали риски для безопасности и способствовали двуязычию", — утверждает он. Теперь, считает Левитс, пришло время пересмотреть последствия этой политики. По его словам, виды на жительство не должны выдаваться и продлеваться тем жителям Латвии, "кто в будущем примет российское гражданство и будет поддерживать специальную операцию на Украине", — такие люди должны покинуть страну. Кроме того, добавил президент, Латвия вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами поддерживает требование на уровне Европы прервать выдачу россиянам туристических виз ."Это было бы дополнительной санкцией против России", — сказал Левитс, напомнив, что Рига прекратила выдачу виз 24 февраля.На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Запада должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию, так как ответственность за начало спецоперации лежит на всем населении России. Некоторые страны — Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Словакия, Бельгия, Нидерланды и Дания — уже перестали выдавать краткосрочные шенгенские визы. На уровне ЕС этот вопрос уже обсуждается в рамках очередного пакета санкций.В Москве обратили внимание на то, что ограничение выдачи виз противоречит европейскому законодательству и, если такой запрет примут, Евросоюз сам распишется в собственном национализме. И хотя Россия готова к любому развитию событий, она не оставит враждебные действия без ответа.

https://ria.ru/20220809/vizy-1808357077.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, латвия