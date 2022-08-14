https://ria.ru/20220814/vizit-1809461574.html

Глава Минпромторга Афганистана посетит Москву

Глава Минпромторга Афганистана посетит Москву - РИА Новости, 14.08.2022

Глава Минпромторга Афганистана посетит Москву

Назначенный талибами (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T09:22

2022-08-14T09:22

2022-08-14T09:43

экономика

россия

афганистан

кабул (город)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Назначенный талибами (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи прибудет в Москву, на 15 августа запланированы переговоры по закупкам российской нефти, пшеницы, подсолнечного масла, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Пятнадцатого августа в Москве – переговоры с афганским министром промышленности и торговли. В делегацию включены также экономисты и финансисты. В планах афганцев - закупка нефти, других видов топлива, пшеницы, муки, подсолнечного масла", - заявил посол.Он добавил, что делегация также планирует посетить Казань."Такие контакты нужны для развития межрегиональных связей", - подчеркнул глава дипмиссии.Ранее на полях ПМЭФ замглавы ТПП Афганистана заявил РИА Новости, что Кабул планирует закупить у России 2 миллиона тонн зерна (пшеницы) и 5 тысяч тонн нефти.

https://ria.ru/20220813/afganistan-1809348434.html

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афганистан

кабул (город)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, афганистан, кабул (город)