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Глава Минпромторга Афганистана посетит Москву - РИА Новости, 14.08.2022
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Глава Минпромторга Афганистана посетит Москву
Глава Минпромторга Афганистана посетит Москву - РИА Новости, 14.08.2022
Глава Минпромторга Афганистана посетит Москву
Назначенный талибами (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T09:22
2022-08-14T09:43
экономика
россия
афганистан
кабул (город)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Назначенный талибами (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи прибудет в Москву, на 15 августа запланированы переговоры по закупкам российской нефти, пшеницы, подсолнечного масла, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Пятнадцатого августа в Москве – переговоры с афганским министром промышленности и торговли. В делегацию включены также экономисты и финансисты. В планах афганцев - закупка нефти, других видов топлива, пшеницы, муки, подсолнечного масла", - заявил посол.Он добавил, что делегация также планирует посетить Казань."Такие контакты нужны для развития межрегиональных связей", - подчеркнул глава дипмиссии.Ранее на полях ПМЭФ замглавы ТПП Афганистана заявил РИА Новости, что Кабул планирует закупить у России 2 миллиона тонн зерна (пшеницы) и 5 тысяч тонн нефти.
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экономика, россия, афганистан, кабул (город)
Экономика, Россия, Афганистан, Кабул (город)
09:22 14.08.2022 (обновлено: 09:43 14.08.2022)
 
Глава Минпромторга Афганистана посетит Москву

Посол России в Кабуле: министр промышленности и торговли Афганистана Азизи посетит Москву

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосольство Афганистана в Москве
Посольство Афганистана в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Посольство Афганистана в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Назначенный талибами (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи прибудет в Москву, на 15 августа запланированы переговоры по закупкам российской нефти, пшеницы, подсолнечного масла, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"Пятнадцатого августа в Москве – переговоры с афганским министром промышленности и торговли. В делегацию включены также экономисты и финансисты. В планах афганцев - закупка нефти, других видов топлива, пшеницы, муки, подсолнечного масла", - заявил посол.
Он добавил, что делегация также планирует посетить Казань.
"Такие контакты нужны для развития межрегиональных связей", - подчеркнул глава дипмиссии.
Ранее на полях ПМЭФ замглавы ТПП Афганистана заявил РИА Новости, что Кабул планирует закупить у России 2 миллиона тонн зерна (пшеницы) и 5 тысяч тонн нефти.
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