https://ria.ru/20220814/vizit-1809461574.html
Глава Минпромторга Афганистана посетит Москву
Глава Минпромторга Афганистана посетит Москву - РИА Новости, 14.08.2022
Глава Минпромторга Афганистана посетит Москву
Назначенный талибами (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T09:22
2022-08-14T09:22
2022-08-14T09:43
экономика
россия
афганистан
кабул (город)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Назначенный талибами (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи прибудет в Москву, на 15 августа запланированы переговоры по закупкам российской нефти, пшеницы, подсолнечного масла, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Пятнадцатого августа в Москве – переговоры с афганским министром промышленности и торговли. В делегацию включены также экономисты и финансисты. В планах афганцев - закупка нефти, других видов топлива, пшеницы, муки, подсолнечного масла", - заявил посол.Он добавил, что делегация также планирует посетить Казань."Такие контакты нужны для развития межрегиональных связей", - подчеркнул глава дипмиссии.Ранее на полях ПМЭФ замглавы ТПП Афганистана заявил РИА Новости, что Кабул планирует закупить у России 2 миллиона тонн зерна (пшеницы) и 5 тысяч тонн нефти.
https://ria.ru/20220813/afganistan-1809348434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, афганистан, кабул (город)
Экономика, Россия, Афганистан, Кабул (город)
09:22 14.08.2022 (обновлено: 09:43 14.08.2022)
Глава Минпромторга Афганистана посетит Москву
Посол России в Кабуле: министр промышленности и торговли Афганистана Азизи посетит Москву
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Назначенный талибами (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи прибудет в Москву, на 15 августа запланированы переговоры по закупкам российской нефти, пшеницы, подсолнечного масла, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"Пятнадцатого августа в Москве – переговоры с афганским министром промышленности и торговли. В делегацию включены также экономисты и финансисты. В планах афганцев - закупка нефти, других видов топлива, пшеницы, муки, подсолнечного масла", - заявил посол.
Он добавил, что делегация также планирует посетить Казань.
"Такие контакты нужны для развития межрегиональных связей", - подчеркнул глава дипмиссии.
Ранее на полях ПМЭФ замглавы ТПП Афганистана заявил РИА Новости, что Кабул
планирует закупить у России
2 миллиона тонн зерна (пшеницы) и 5 тысяч тонн нефти.