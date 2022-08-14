https://ria.ru/20220814/vashington-1809523330.html

Мужчина покончил с собой у Капитолия в Вашингтоне

Мужчина покончил с собой у Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 14.08.2022

Мужчина покончил с собой у Капитолия в Вашингтоне

Неизвестный въехал на машине в ограждение вблизи здания Капитолия в Вашингтоне, несколько раз выстрелил в воздух и покончил с собой, сообщает полиция. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T17:17

2022-08-14T17:17

2022-08-14T17:17

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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Неизвестный въехал на машине в ограждение вблизи здания Капитолия в Вашингтоне, несколько раз выстрелил в воздух и покончил с собой, сообщает полиция."Мужчина въехал на автомобиле в ограждение... затем несколько раз выстрелил в воздух... Когда полицейские услышали звуки выстрелов, они сразу отреагировали и приближались к мужчине, когда он покончил с собой", - говорится в релизе на сайте полиции.Отмечается, что никто больше не пострадал. Полицейские не считают, что неизвестный хотел напасть на кого-либо из конгресса. По предварительным данным, правоохранители не открывали по мужчине огонь.Расследование инцидента продолжается.

https://ria.ru/20220603/kapitoliy-1793059648.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, вашингтон