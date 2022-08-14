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Мужчина покончил с собой у Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 14.08.2022
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Мужчина покончил с собой у Капитолия в Вашингтоне
Мужчина покончил с собой у Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 14.08.2022
Мужчина покончил с собой у Капитолия в Вашингтоне
Неизвестный въехал на машине в ограждение вблизи здания Капитолия в Вашингтоне, несколько раз выстрелил в воздух и покончил с собой, сообщает полиция. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T17:17
2022-08-14T17:17
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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Неизвестный въехал на машине в ограждение вблизи здания Капитолия в Вашингтоне, несколько раз выстрелил в воздух и покончил с собой, сообщает полиция."Мужчина въехал на автомобиле в ограждение... затем несколько раз выстрелил в воздух... Когда полицейские услышали звуки выстрелов, они сразу отреагировали и приближались к мужчине, когда он покончил с собой", - говорится в релизе на сайте полиции.Отмечается, что никто больше не пострадал. Полицейские не считают, что неизвестный хотел напасть на кого-либо из конгресса. По предварительным данным, правоохранители не открывали по мужчине огонь.Расследование инцидента продолжается.
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в мире, сша, вашингтон
В мире, США, Вашингтон
17:17 14.08.2022
 
Мужчина покончил с собой у Капитолия в Вашингтоне

Мужчина въехал на машине в ограждение у Капитолия в Вашингтоне и покончил с собой

© AP Photo / Jose Luis MaganaКупол Капитолия США в Вашингтоне
Купол Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Купол Капитолия США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Неизвестный въехал на машине в ограждение вблизи здания Капитолия в Вашингтоне, несколько раз выстрелил в воздух и покончил с собой, сообщает полиция.
"Мужчина въехал на автомобиле в ограждение... затем несколько раз выстрелил в воздух... Когда полицейские услышали звуки выстрелов, они сразу отреагировали и приближались к мужчине, когда он покончил с собой", - говорится в релизе на сайте полиции.
Отмечается, что никто больше не пострадал. Полицейские не считают, что неизвестный хотел напасть на кого-либо из конгресса. По предварительным данным, правоохранители не открывали по мужчине огонь.
Расследование инцидента продолжается.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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