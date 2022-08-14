https://ria.ru/20220814/vashington-1809523330.html
Мужчина покончил с собой у Капитолия в Вашингтоне
Мужчина покончил с собой у Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 14.08.2022
Мужчина покончил с собой у Капитолия в Вашингтоне
Неизвестный въехал на машине в ограждение вблизи здания Капитолия в Вашингтоне, несколько раз выстрелил в воздух и покончил с собой, сообщает полиция. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T17:17
2022-08-14T17:17
2022-08-14T17:17
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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Неизвестный въехал на машине в ограждение вблизи здания Капитолия в Вашингтоне, несколько раз выстрелил в воздух и покончил с собой, сообщает полиция."Мужчина въехал на автомобиле в ограждение... затем несколько раз выстрелил в воздух... Когда полицейские услышали звуки выстрелов, они сразу отреагировали и приближались к мужчине, когда он покончил с собой", - говорится в релизе на сайте полиции.Отмечается, что никто больше не пострадал. Полицейские не считают, что неизвестный хотел напасть на кого-либо из конгресса. По предварительным данным, правоохранители не открывали по мужчине огонь.Расследование инцидента продолжается.
https://ria.ru/20220603/kapitoliy-1793059648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон
Мужчина покончил с собой у Капитолия в Вашингтоне
Мужчина въехал на машине в ограждение у Капитолия в Вашингтоне и покончил с собой
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Неизвестный въехал на машине в ограждение вблизи здания Капитолия в Вашингтоне, несколько раз выстрелил в воздух и покончил с собой, сообщает полиция.
"Мужчина въехал на автомобиле в ограждение... затем несколько раз выстрелил в воздух... Когда полицейские услышали звуки выстрелов, они сразу отреагировали и приближались к мужчине, когда он покончил с собой", - говорится в релизе на сайте полиции.
Отмечается, что никто больше не пострадал. Полицейские не считают, что неизвестный хотел напасть на кого-либо из конгресса. По предварительным данным, правоохранители не открывали по мужчине огонь.
Расследование инцидента продолжается.