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Из дома на юго-востоке Москвы эвакуировали около 40 человек - РИА Новости, 14.08.2022
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Из дома на юго-востоке Москвы эвакуировали около 40 человек
Из дома на юго-востоке Москвы эвакуировали около 40 человек - РИА Новости, 14.08.2022
Из дома на юго-востоке Москвы эвакуировали около 40 человек
Около 40 человек эвакуировали из дома на юго-востоке Москвы, где произошел инцидент с неизвестным веществом, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T23:37
2022-08-14T23:37
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Около 40 человек эвакуировали из дома на юго-востоке Москвы, где произошел инцидент с неизвестным веществом, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.Лаборатория "Мосгаза", как уже сообщали в комплексе городского хозяйства, не обнаружила "утечек сетевого газа" в доме на проспект 40 лет Октября, 11.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы. В пресс-службе столичного главка МЧС рассказали РИА Новости, что подразделения ведомства работают на месте происшествия. Столичный депздрав сообщил, что за медпомощью обратились трое жильцов, две женщины госпитализированы с признаками отравления, их жизни ничего не угрожает. При этом среди медиков, по данным депздрава, пострадавших от неизвестного вещества нет.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
23:37 14.08.2022
 
Из дома на юго-востоке Москвы эвакуировали около 40 человек

Столичный КГХ: из дома на юго-востоке Москвы эвакуировали около 40 человек

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖилые кварталы в Москве
Жилые кварталы в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Около 40 человек эвакуировали из дома на юго-востоке Москвы, где произошел инцидент с неизвестным веществом, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.
Лаборатория "Мосгаза", как уже сообщали в комплексе городского хозяйства, не обнаружила "утечек сетевого газа" в доме на проспект 40 лет Октября, 11.
"Из дома эвакуированы около 40 человек, два человека госпитализированы", - говорится в сообщении комплекса в Telegram-канале..
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы. В пресс-службе столичного главка МЧС рассказали РИА Новости, что подразделения ведомства работают на месте происшествия. Столичный депздрав сообщил, что за медпомощью обратились трое жильцов, две женщины госпитализированы с признаками отравления, их жизни ничего не угрожает. При этом среди медиков, по данным депздрава, пострадавших от неизвестного вещества нет.
Проверка газового оборудования в жилых домах - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 23:19
Специалисты не нашли утечек газа в жилом доме на юго-востоке Москвы
 
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