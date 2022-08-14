https://ria.ru/20220814/utechka-1809572149.html

Из дома на юго-востоке Москвы эвакуировали около 40 человек

Из дома на юго-востоке Москвы эвакуировали около 40 человек - РИА Новости, 14.08.2022

Из дома на юго-востоке Москвы эвакуировали около 40 человек

Около 40 человек эвакуировали из дома на юго-востоке Москвы, где произошел инцидент с неизвестным веществом, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T23:37

2022-08-14T23:37

2022-08-14T23:37

происшествия

москва

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Около 40 человек эвакуировали из дома на юго-востоке Москвы, где произошел инцидент с неизвестным веществом, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.Лаборатория "Мосгаза", как уже сообщали в комплексе городского хозяйства, не обнаружила "утечек сетевого газа" в доме на проспект 40 лет Октября, 11.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы. В пресс-службе столичного главка МЧС рассказали РИА Новости, что подразделения ведомства работают на месте происшествия. Столичный депздрав сообщил, что за медпомощью обратились трое жильцов, две женщины госпитализированы с признаками отравления, их жизни ничего не угрожает. При этом среди медиков, по данным депздрава, пострадавших от неизвестного вещества нет.

https://ria.ru/20220814/gaz-1809570749.html

москва

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, москва