https://ria.ru/20220814/utechka-1809572149.html
Из дома на юго-востоке Москвы эвакуировали около 40 человек
Из дома на юго-востоке Москвы эвакуировали около 40 человек - РИА Новости, 14.08.2022
Из дома на юго-востоке Москвы эвакуировали около 40 человек
Около 40 человек эвакуировали из дома на юго-востоке Москвы, где произошел инцидент с неизвестным веществом, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T23:37
2022-08-14T23:37
2022-08-14T23:37
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Около 40 человек эвакуировали из дома на юго-востоке Москвы, где произошел инцидент с неизвестным веществом, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.Лаборатория "Мосгаза", как уже сообщали в комплексе городского хозяйства, не обнаружила "утечек сетевого газа" в доме на проспект 40 лет Октября, 11.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы. В пресс-службе столичного главка МЧС рассказали РИА Новости, что подразделения ведомства работают на месте происшествия. Столичный депздрав сообщил, что за медпомощью обратились трое жильцов, две женщины госпитализированы с признаками отравления, их жизни ничего не угрожает. При этом среди медиков, по данным депздрава, пострадавших от неизвестного вещества нет.
https://ria.ru/20220814/gaz-1809570749.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
Из дома на юго-востоке Москвы эвакуировали около 40 человек
Столичный КГХ: из дома на юго-востоке Москвы эвакуировали около 40 человек
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Около 40 человек эвакуировали из дома на юго-востоке Москвы, где произошел инцидент с неизвестным веществом, сообщили
в комплексе городского хозяйства столицы.
Лаборатория "Мосгаза", как уже сообщали в комплексе городского хозяйства, не обнаружила "утечек сетевого газа" в доме на проспект 40 лет Октября, 11.
"Из дома эвакуированы около 40 человек, два человека госпитализированы", - говорится в сообщении комплекса в Telegram-канале..
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы. В пресс-службе столичного главка МЧС рассказали РИА Новости, что подразделения ведомства работают на месте происшествия. Столичный депздрав сообщил, что за медпомощью обратились трое жильцов, две женщины госпитализированы с признаками отравления, их жизни ничего не угрожает. При этом среди медиков, по данным депздрава, пострадавших от неизвестного вещества нет.