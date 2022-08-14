https://ria.ru/20220814/ukraina-1809514546.html

Экс-офицер ЦРУ рассказал, как США лицемерно используют Украину

Экс-офицер ЦРУ рассказал, как США лицемерно используют Украину - РИА Новости, 14.08.2022

Экс-офицер ЦРУ рассказал, как США лицемерно используют Украину

США стремятся извлечь максимальную выгоду из украинского кризиса, при этом загоняя Киев в огромные долги, заявил бывший агент ЦРУ Эндрю Бустаманте в подкасте... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T16:22

2022-08-14T16:22

2022-08-14T17:04

украина

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сша

в мире

россия

ситуация в днр и лнр

санкции в отношении россии

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. США стремятся извлечь максимальную выгоду из украинского кризиса, при этом загоняя Киев в огромные долги, заявил бывший агент ЦРУ Эндрю Бустаманте в подкасте Лекса Фридмана."США разрабатывают новые вооружения, наращивают собственную военную мощь и отправляют оружие на Украину. Они тестируют разработки в бою, что просто бесценно для их военно-промышленного комплекса, ведь не нужно рисковать собственными людьми. При этом можно получить всю необходимую информацию и данные после испытаний. Это одно из самых главных преимуществ, которое получает Вашингтон от поддержки Киева", — отметил Бустаманте.Разведчик подчеркнул, что так называемая помощь США на деле становится огромным долговым бременем для Украины.Кроме того, Бустаманте обратил внимание, что Москва одерживает победу в противостоянии с Западом и отлично справляется с последствиями экономических санкций."Европа сильно зависит от России, и, поскольку она поддержала американские санкции против Москвы, ее население сейчас остро ощущает их болезненные последствия. Что собираются делать европейские лидеры зимой? Без российского газа их люди замерзнут насмерть", — задался вопросом офицер.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220814/zapad-1809503941.html

https://ria.ru/20220814/zelenskiy-1809480265.html

https://ria.ru/20220814/nato-1809467006.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, нато, сша, в мире, россия, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии, войска воздушно-космической обороны, javelin (птрк)