16:22 14.08.2022 (обновлено: 17:04 14.08.2022)
Экс-офицер ЦРУ рассказал, как США лицемерно используют Украину
Экс-агент ЦРУ Бустаманте: США превратили Украину в испытательный полигон и вогнали в долги
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. США стремятся извлечь максимальную выгоду из украинского кризиса, при этом загоняя Киев в огромные долги, заявил бывший агент ЦРУ Эндрю Бустаманте в подкасте Лекса Фридмана.
"США разрабатывают новые вооружения, наращивают собственную военную мощь и отправляют оружие на Украину. Они тестируют разработки в бою, что просто бесценно для их военно-промышленного комплекса, ведь не нужно рисковать собственными людьми. При этом можно получить всю необходимую информацию и данные после испытаний. Это одно из самых главных преимуществ, которое получает Вашингтон от поддержки Киева", — отметил Бустаманте.
Разведчик подчеркнул, что так называемая помощь США на деле становится огромным долговым бременем для Украины.
"Давайте не будем забывать, что у Киева нет ничего, кроме закона о ленд-лизе, который прямо сейчас ввергает Украину в огромные долги перед Западом. Это единственная форма поддержки, которую они получают от НАТО или США", — констатировал он.
Кроме того, Бустаманте обратил внимание, что Москва одерживает победу в противостоянии с Западом и отлично справляется с последствиями экономических санкций.
"Европа сильно зависит от России, и, поскольку она поддержала американские санкции против Москвы, ее население сейчас остро ощущает их болезненные последствия. Что собираются делать европейские лидеры зимой? Без российского газа их люди замерзнут насмерть", — задался вопросом офицер.
На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.