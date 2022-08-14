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Российская ПВО за сутки сбила два украинских беспилотника - РИА Новости, 14.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/ukraina-1809484894.html
Российская ПВО за сутки сбила два украинских беспилотника
Российская ПВО за сутки сбила два украинских беспилотника - РИА Новости, 14.08.2022
Российская ПВО за сутки сбила два украинских беспилотника
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских беспилотника, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:21
2022-08-14T14:37
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
лисичанск
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских беспилотника, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики и Глубокое Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены в воздухе в ЛНР ракета "Точка-У" и 15 реактивных снарядов систем залпового огня в ЛНР и Херсонской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
лисичанск
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безопасность, луганская народная республика, лисичанск, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:21 14.08.2022 (обновлено: 14:37 14.08.2022)
 
Российская ПВО за сутки сбила два украинских беспилотника

Минобороны России: ПВО за сутки перехватила два украинских беспилотника и ракету "Точка-У"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийская зенитно-ракетная система С-300 в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Российская зенитно-ракетная система С-300 в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
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Российская зенитно-ракетная система С-300 в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских беспилотника, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики и Глубокое Харьковской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены в воздухе в ЛНР ракета "Точка-У" и 15 реактивных снарядов систем залпового огня в ЛНР и Херсонской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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