https://ria.ru/20220814/ukraina-1809484894.html

Российская ПВО за сутки сбила два украинских беспилотника

Российская ПВО за сутки сбила два украинских беспилотника - РИА Новости, 14.08.2022

Российская ПВО за сутки сбила два украинских беспилотника

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских беспилотника, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T13:21

2022-08-14T13:21

2022-08-14T14:37

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

лисичанск

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских беспилотника, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики и Глубокое Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены в воздухе в ЛНР ракета "Точка-У" и 15 реактивных снарядов систем залпового огня в ЛНР и Херсонской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

лисичанск

херсонская область

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Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, лисичанск, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)