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ВС России уничтожили РЛС и склад вооружения ВСУ в Николаевской области

ВС России уничтожили РЛС и склад вооружения ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 14.08.2022

ВС России уничтожили РЛС и склад вооружения ВСУ в Николаевской области

ВС РФ уничтожили украинские РЛС и склад с вооружением в Николаевской области, а также три склада в ДНР и Кировоградской области, заявили в воскресенье в... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T13:18

2022-08-14T13:18

2022-08-14T17:55

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

николаевская область

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ВС РФ уничтожили украинские РЛС и склад с вооружением в Николаевской области, а также три склада в ДНР и Кировоградской области, заявили в воскресенье в Минобороны России."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. Уничтожена радиолокационная станция обнаружения и наведения целей в районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области, склад горючего в районе Славянска, два склада боеприпасов в районах Звановка Донецкой Народной Республики и Искровка Кировоградской области", - сообщили в Минобороны.Кроме того, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 58-й мотопехотной бригады в Артемовске ДНР и 63-й механизированной бригады в районе Березнеговатое Николаевской области.

украина

николаевская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, николаевская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)