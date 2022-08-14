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ВС России уничтожили РЛС и склад вооружения ВСУ в Николаевской области
ВС России уничтожили РЛС и склад вооружения ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 14.08.2022
ВС России уничтожили РЛС и склад вооружения ВСУ в Николаевской области
ВС РФ уничтожили украинские РЛС и склад с вооружением в Николаевской области, а также три склада в ДНР и Кировоградской области, заявили в воскресенье в... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:18
2022-08-14T13:18
2022-08-14T17:55
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
николаевская область
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ВС РФ уничтожили украинские РЛС и склад с вооружением в Николаевской области, а также три склада в ДНР и Кировоградской области, заявили в воскресенье в Минобороны России."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. Уничтожена радиолокационная станция обнаружения и наведения целей в районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области, склад горючего в районе Славянска, два склада боеприпасов в районах Звановка Донецкой Народной Республики и Искровка Кировоградской области", - сообщили в Минобороны.Кроме того, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 58-й мотопехотной бригады в Артемовске ДНР и 63-й механизированной бригады в районе Березнеговатое Николаевской области.
украина
николаевская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, николаевская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Николаевская область, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:18 14.08.2022 (обновлено: 17:55 14.08.2022)
ВС России уничтожили РЛС и склад вооружения ВСУ в Николаевской области
Минобороны России заявило об уничтожении в Николаевской области РЛС и склада с оружием ВСУ