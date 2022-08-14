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Минобороны России рассказало о потерях украинских военных в Донбассе
Минобороны России рассказало о потерях украинских военных в Донбассе - РИА Новости, 14.08.2022
Минобороны России рассказало о потерях украинских военных в Донбассе
Более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ самовольно оставили позиции в Донбассе из-за больших потерь, сообщили в воскресенье журналистам в... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:05
2022-08-14T13:05
2022-08-14T17:54
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ самовольно оставили позиции в Донбассе из-за больших потерь, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Опытное и Первомайское Донецкой народной республики более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь", сказали в министерстве.В частности, отметили в Минобороны, в третьем батальоне данной бригады, действовавшем в районе Марьинки, из 580 человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина
13:05 14.08.2022 (обновлено: 17:54 14.08.2022)
Минобороны России рассказало о потерях украинских военных в Донбассе
Минобороны России: более 200 бойцов ВСУ оставили позиции в Донбассе из-за больших потерь