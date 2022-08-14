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Минобороны России рассказало о потерях украинских военных в Донбассе

Минобороны России рассказало о потерях украинских военных в Донбассе - РИА Новости, 14.08.2022

Минобороны России рассказало о потерях украинских военных в Донбассе

Более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ самовольно оставили позиции в Донбассе из-за больших потерь, сообщили в воскресенье журналистам в... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T13:05

2022-08-14T13:05

2022-08-14T17:54

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

украина

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ самовольно оставили позиции в Донбассе из-за больших потерь, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Опытное и Первомайское Донецкой народной республики более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь", сказали в министерстве.В частности, отметили в Минобороны, в третьем батальоне данной бригады, действовавшем в районе Марьинки, из 580 человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, россия, украина