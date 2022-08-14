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Командир взвода "Кракена" рассказал о телах бойцов ВСУ под Северском - РИА Новости, 14.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/ukraina-1809464463.html
Командир взвода "Кракена" рассказал о телах бойцов ВСУ под Северском
Командир взвода "Кракена" рассказал о телах бойцов ВСУ под Северском - РИА Новости, 14.08.2022
Командир взвода "Кракена" рассказал о телах бойцов ВСУ под Северском
Украинские войска несли серьезные потери под Северском в Донбассе, тела никто не забирал, рассказал командир взвода украинского нацподразделения "Кракен"... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T09:39
2022-08-14T09:39
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
северск
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 авг – РИА Новости. Украинские войска несли серьезные потери под Северском в Донбассе, тела никто не забирал, рассказал командир взвода украинского нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников.Ранее источник, близкий к оборонному ведомству ЛНР, заявил РИА Новости, что военнослужащие Народной милиции взяли в плен боевика нацбатальона "Кракен" в районе города Северск в Донбассе."Меня отправили в Белогоровку (порядка 45 км от Северска – ред.), чтобы взять высоту и поставить пулемет. Когда мы зашли, я увидел и услышал запах разложившихся тел украинских военнослужащих, причём они уже были такие, в районе месяца, может три недели уже лежат", - рассказал журналистам Стрельников.Он уточнил, что их группа, которая должна была закрепиться на высотах в этом районе, также подверглась массированному обстрелу, в результате которого он был ранен.
https://ria.ru/20220814/ukraina-1809459696.html
донбасс
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"Штурмовать абсолютно не учили" – бывший командир нацбатальона "Кракен" об отсутствии спецподготовки у боевиков
Бывший командир взвода украинского нацбатальона "Кракен" рассказал об истинном положении дел в подразделении, об отсутствии серьёзной спецподготовки у боевиков и о том, как он потерял руку, ползая два дня по лесу, брошенный сослуживцами
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в мире, донбасс, северск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Северск, Вооруженные силы Украины
09:39 14.08.2022
 
Командир взвода "Кракена" рассказал о телах бойцов ВСУ под Северском

Командир взвода "Кракена": тела украинских бойцов под Северском лежат несколько недель

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 авг – РИА Новости. Украинские войска несли серьезные потери под Северском в Донбассе, тела никто не забирал, рассказал командир взвода украинского нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников.
Ранее источник, близкий к оборонному ведомству ЛНР, заявил РИА Новости, что военнослужащие Народной милиции взяли в плен боевика нацбатальона "Кракен" в районе города Северск в Донбассе.
"Меня отправили в Белогоровку (порядка 45 км от Северска – ред.), чтобы взять высоту и поставить пулемет. Когда мы зашли, я увидел и услышал запах разложившихся тел украинских военнослужащих, причём они уже были такие, в районе месяца, может три недели уже лежат", - рассказал журналистам Стрельников.
Он уточнил, что их группа, которая должна была закрепиться на высотах в этом районе, также подверглась массированному обстрелу, в результате которого он был ранен.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
09:08Специальная военная операция на Украине
Бойцы "Кракена" бросили раненого командира, отступая в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассСеверскВооруженные силы Украины
 
 
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