https://ria.ru/20220814/ukraina-1809464463.html

Командир взвода "Кракена" рассказал о телах бойцов ВСУ под Северском

Командир взвода "Кракена" рассказал о телах бойцов ВСУ под Северском - РИА Новости, 14.08.2022

Командир взвода "Кракена" рассказал о телах бойцов ВСУ под Северском

Украинские войска несли серьезные потери под Северском в Донбассе, тела никто не забирал, рассказал командир взвода украинского нацподразделения "Кракен"... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T09:39

2022-08-14T09:39

2022-08-14T09:39

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

северск

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 14 авг – РИА Новости. Украинские войска несли серьезные потери под Северском в Донбассе, тела никто не забирал, рассказал командир взвода украинского нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников.Ранее источник, близкий к оборонному ведомству ЛНР, заявил РИА Новости, что военнослужащие Народной милиции взяли в плен боевика нацбатальона "Кракен" в районе города Северск в Донбассе."Меня отправили в Белогоровку (порядка 45 км от Северска – ред.), чтобы взять высоту и поставить пулемет. Когда мы зашли, я увидел и услышал запах разложившихся тел украинских военнослужащих, причём они уже были такие, в районе месяца, может три недели уже лежат", - рассказал журналистам Стрельников.Он уточнил, что их группа, которая должна была закрепиться на высотах в этом районе, также подверглась массированному обстрелу, в результате которого он был ранен.

https://ria.ru/20220814/ukraina-1809459696.html

донбасс

северск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, северск, вооруженные силы украины