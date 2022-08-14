https://ria.ru/20220814/ukraina-1809461024.html

Командир взвода "Кракена" признал невозможность победить российскую армию

Командир взвода "Кракена" признал невозможность победить российскую армию - РИА Новости, 14.08.2022

Командир взвода "Кракена" признал невозможность победить российскую армию

Командир взвода украинского нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников считает, что у Киева нет возможности победить российскую армию. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T09:19

2022-08-14T09:19

2022-08-14T17:14

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ЛУГАНСК, 14 авг — РИА Новости. Командир взвода украинского нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников считает, что у Киева нет возможности победить российскую армию.Ранее источник, близкий к оборонному ведомству ЛНР, заявил РИА Новости, что военнослужащие Народной милиции взяли в плен боевика нацбатальона "Кракен"."Изначально я пришел в тероборону, мы стояли на блокпосту, просто проверяли машины, чтобы не было мародерства и тому подобного, потом сняли с блокпоста и сказали, что мы относимся к военной структуре теперь. В апреле забрали "военники" (военные билеты. — Прим. ред.), сказали, что мы относимся к военной части, и дали нашивки "Кракен", — рассказал журналистам Стрельников.Он сообщил, что в его роте не было людей с какой-то специальной подготовкой, как это преподносит украинское телевидение.Он уточнил, что из иностранного оружия, которое было в подразделении, никто стрелять не умел."Я не могу сказать, что то подразделение, к которому я отношусь, — оно какое-то специальное или специально обученное, в нем нет никакой крутости абсолютно. А то, что говорят в эфире украинского телевидения, — это какая-то фейковая информация, информационная война ведется. Мне кажется, у нас нет такой возможности — победить российскую армию", — сказал командир взвода подразделения "Кракен".

https://ria.ru/20220808/minoborony-1808023793.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины