https://ria.ru/20220814/ukraina-1809461024.html
Командир взвода "Кракена" признал невозможность победить российскую армию
Командир взвода "Кракена" признал невозможность победить российскую армию - РИА Новости, 14.08.2022
Командир взвода "Кракена" признал невозможность победить российскую армию
Командир взвода украинского нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников считает, что у Киева нет возможности победить российскую армию. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T09:19
2022-08-14T09:19
2022-08-14T17:14
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ЛУГАНСК, 14 авг — РИА Новости. Командир взвода украинского нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников считает, что у Киева нет возможности победить российскую армию.Ранее источник, близкий к оборонному ведомству ЛНР, заявил РИА Новости, что военнослужащие Народной милиции взяли в плен боевика нацбатальона "Кракен"."Изначально я пришел в тероборону, мы стояли на блокпосту, просто проверяли машины, чтобы не было мародерства и тому подобного, потом сняли с блокпоста и сказали, что мы относимся к военной структуре теперь. В апреле забрали "военники" (военные билеты. — Прим. ред.), сказали, что мы относимся к военной части, и дали нашивки "Кракен", — рассказал журналистам Стрельников.Он сообщил, что в его роте не было людей с какой-то специальной подготовкой, как это преподносит украинское телевидение.Он уточнил, что из иностранного оружия, которое было в подразделении, никто стрелять не умел."Я не могу сказать, что то подразделение, к которому я отношусь, — оно какое-то специальное или специально обученное, в нем нет никакой крутости абсолютно. А то, что говорят в эфире украинского телевидения, — это какая-то фейковая информация, информационная война ведется. Мне кажется, у нас нет такой возможности — победить российскую армию", — сказал командир взвода подразделения "Кракен".
https://ria.ru/20220808/minoborony-1808023793.html
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2022-08-14T09:19
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
09:19 14.08.2022 (обновлено: 17:14 14.08.2022)
Командир взвода "Кракена" признал невозможность победить российскую армию
Командир взвода "Кракена" оценил подготовку своих бойцов на два по пятибалльной системе
ЛУГАНСК, 14 авг — РИА Новости. Командир взвода украинского нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников считает, что у Киева нет возможности победить российскую армию.
Ранее источник, близкий к оборонному ведомству ЛНР, заявил РИА Новости, что военнослужащие Народной милиции взяли в плен боевика нацбатальона "Кракен".
"Изначально я пришел в тероборону, мы стояли на блокпосту, просто проверяли машины, чтобы не было мародерства и тому подобного, потом сняли с блокпоста и сказали, что мы относимся к военной структуре теперь. В апреле забрали "военники" (военные билеты. — Прим. ред.), сказали, что мы относимся к военной части, и дали нашивки "Кракен", — рассказал журналистам Стрельников.
Он сообщил, что в его роте не было людей с какой-то специальной подготовкой, как это преподносит украинское телевидение.
"Вывозили нас, мы прыгали через всякие препятствия около пяти дней, на КМБ показали, как разбирать и собирать автомат, и все. <…> Если брать по пятибалльной системе (подготовку. — Прим. ред.) — оцениваю на два. Военнослужащие кадровые намного лучше подготовлены, чем в моей роте. Воевать никто не хотел, рапорты писали", — рассказал Стрельников.
Он уточнил, что из иностранного оружия, которое было в подразделении, никто стрелять не умел.
"Я не могу сказать, что то подразделение, к которому я отношусь, — оно какое-то специальное или специально обученное, в нем нет никакой крутости абсолютно. А то, что говорят в эфире украинского телевидения, — это какая-то фейковая информация, информационная война ведется. Мне кажется, у нас нет такой возможности — победить российскую армию", — сказал командир взвода подразделения "Кракен".