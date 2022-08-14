https://ria.ru/20220814/ukraina-1809459696.html

Бойцы "Кракена" бросили раненого командира, отступая в Донбассе

Бойцы "Кракена" бросили раненого командира, отступая в Донбассе - РИА Новости, 14.08.2022

Бойцы "Кракена" бросили раненого командира, отступая в Донбассе

Бойцы украинского нацподразделения "Кракен" бросили раненого командира при отступлении под Белогоровкой в Донбассе. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T09:08

2022-08-14T09:08

2022-08-14T10:28

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ЛУГАНСК, 14 авг — РИА Новости. Бойцы украинского нацподразделения "Кракен" бросили раненого командира при отступлении под Белогоровкой в Донбассе.Ранее источник, близкий к оборонному ведомству ЛНР, заявил РИА Новости, что военнослужащие Народной милиции взяли в плен боевика нацбатальона "Кракен"."Меня отправили в Белогоровку, чтобы взять высоту и поставить пулемет. Мы начали спокойно идти, и нас начали обстреливать, мы начали прятаться, что-то взорвалось сзади меня, я был ранен. Из-за потери крови мне сильно плохо становилось, и я не мог идти. Меня оставили под деревом и ушли, прождал до утра, так никто не пришел, и я пополз в лес. Ползал по лесу два дня", — рассказал журналистам попавший в плен командир взвода нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников.Он рассказал, что после двух дней, проведенных в лесу, его нашли российские военнослужащие, которые и оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали."Руку я потерял вследствие того, что два дня ползал по лесу. Если бы мне в этот момент была оказана медицинская помощь, ни о какой потере руки не было бы и речи. Военные, которые брали меня в плен, не могли меня вывезти, потому что стреляли, из-за этого я потерял руку", — рассказал командир.По словам Стрельникова, когда украинские военнослужащие выходили на задание, их заверили, что обстановка спокойная, и скрыли, что идет наступление сил России и республик Донбасса.

https://ria.ru/20220808/minoborony-1808023793.html

https://ria.ru/20220814/ukraina-1809461024.html

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"Штурмовать абсолютно не учили" – бывший командир нацбатальона "Кракен" об отсутствии спецподготовки у боевиков Бывший командир взвода украинского нацбатальона "Кракен" рассказал об истинном положении дел в подразделении, об отсутствии серьёзной спецподготовки у боевиков и о том, как он потерял руку, ползая два дня по лесу, брошенный сослуживцами 2022-08-14T09:08 true PT2M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, украина, вооруженные силы украины