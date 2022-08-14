https://ria.ru/20220814/ukraina-1809459696.html
Бойцы "Кракена" бросили раненого командира, отступая в Донбассе
Бойцы "Кракена" бросили раненого командира, отступая в Донбассе - РИА Новости, 14.08.2022
Бойцы "Кракена" бросили раненого командира, отступая в Донбассе
Бойцы украинского нацподразделения "Кракен" бросили раненого командира при отступлении под Белогоровкой в Донбассе. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T09:08
2022-08-14T09:08
2022-08-14T10:28
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ЛУГАНСК, 14 авг — РИА Новости. Бойцы украинского нацподразделения "Кракен" бросили раненого командира при отступлении под Белогоровкой в Донбассе.Ранее источник, близкий к оборонному ведомству ЛНР, заявил РИА Новости, что военнослужащие Народной милиции взяли в плен боевика нацбатальона "Кракен"."Меня отправили в Белогоровку, чтобы взять высоту и поставить пулемет. Мы начали спокойно идти, и нас начали обстреливать, мы начали прятаться, что-то взорвалось сзади меня, я был ранен. Из-за потери крови мне сильно плохо становилось, и я не мог идти. Меня оставили под деревом и ушли, прождал до утра, так никто не пришел, и я пополз в лес. Ползал по лесу два дня", — рассказал журналистам попавший в плен командир взвода нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников.Он рассказал, что после двух дней, проведенных в лесу, его нашли российские военнослужащие, которые и оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали."Руку я потерял вследствие того, что два дня ползал по лесу. Если бы мне в этот момент была оказана медицинская помощь, ни о какой потере руки не было бы и речи. Военные, которые брали меня в плен, не могли меня вывезти, потому что стреляли, из-за этого я потерял руку", — рассказал командир.По словам Стрельникова, когда украинские военнослужащие выходили на задание, их заверили, что обстановка спокойная, и скрыли, что идет наступление сил России и республик Донбасса.
https://ria.ru/20220808/minoborony-1808023793.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Штурмовать абсолютно не учили" – бывший командир нацбатальона "Кракен" об отсутствии спецподготовки у боевиков
Бывший командир взвода украинского нацбатальона "Кракен" рассказал об истинном положении дел в подразделении, об отсутствии серьёзной спецподготовки у боевиков и о том, как он потерял руку, ползая два дня по лесу, брошенный сослуживцами
2022-08-14T09:08
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины
09:08 14.08.2022 (обновлено: 10:28 14.08.2022)
Бойцы "Кракена" бросили раненого командира, отступая в Донбассе
Командир взвода "Кракена" Стрельников рассказал, как его бросили в лесу после ранения
ЛУГАНСК, 14 авг — РИА Новости. Бойцы украинского нацподразделения "Кракен" бросили раненого командира при отступлении под Белогоровкой в Донбассе.
Ранее источник, близкий к оборонному ведомству ЛНР, заявил РИА Новости, что военнослужащие Народной милиции взяли в плен боевика нацбатальона "Кракен".
"Меня отправили в Белогоровку, чтобы взять высоту и поставить пулемет. Мы начали спокойно идти, и нас начали обстреливать, мы начали прятаться, что-то взорвалось сзади меня, я был ранен. Из-за потери крови мне сильно плохо становилось, и я не мог идти. Меня оставили под деревом и ушли, прождал до утра, так никто не пришел, и я пополз в лес. Ползал по лесу два дня", — рассказал журналистам попавший в плен командир взвода нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников.
Он рассказал, что после двух дней, проведенных в лесу, его нашли российские военнослужащие, которые и оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали.
"Руку я потерял вследствие того, что два дня ползал по лесу. Если бы мне в этот момент была оказана медицинская помощь, ни о какой потере руки не было бы и речи. Военные, которые брали меня в плен, не могли меня вывезти, потому что стреляли, из-за этого я потерял руку", — рассказал командир.
По словам Стрельникова, когда украинские военнослужащие выходили на задание, их заверили, что обстановка спокойная, и скрыли, что идет наступление сил России
и республик Донбасса
.