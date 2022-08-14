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Писатели-убийцы: авторы, писавшие книги о собственных преступлениях
Писатели-убийцы: авторы, писавшие книги о собственных преступлениях - РИА Новости, 14.08.2022
Писатели-убийцы: авторы, писавшие книги о собственных преступлениях
Многие писатели исследуют тему смерти. Есть среди них и те, кто зашел в изучении этого вопроса гораздо дальше. Какие преступления легли в основу произведений Федора Достоевского? Действительно ли автор эссе "Как убить своего мужа" — убила своего мужа, и как роман малоизвестного польского писателя помог распутать дело об убийстве, зашедшее в тупик?
2022-08-14T12:00
2022-08-14T12:00
2022-08-14T12:00
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общество
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Писатели-убийцы: авторы, писавшие книги о собственных преступлениях
Многие писатели исследуют тему смерти. Есть среди них и те, кто заходит гораздо дальше в изучении этого вопроса. Какие преступления легли в основу произведений Федора Достоевского? Действительно ли автор эссе "Как убить своего мужа" — убила своего мужа, и как роман малоизвестного польского писателя помог распутать дело об убийстве, зашедшее в тупик?
audio/mpeg
Писатели-убийцы: авторы, писавшие книги о собственных преступлениях
Многие писатели исследуют тему смерти. Есть среди них и те, кто заходит гораздо дальше в изучении этого вопроса. Какие преступления легли в основу произведений Федора Достоевского? Действительно ли автор эссе "Как убить своего мужа" — убила своего мужа, и как роман малоизвестного польского писателя помог распутать дело об убийстве, зашедшее в тупик?
audio/mpeg
Ходил ли Достоевский на спиритические сеансы, являлся ли Гоголь в видениях Булгакову, где в Подмосковье находится "языческое святилище" и какого призрака можно встретить на Кузнецком мосту — в подкасте "Какая-то мистика" мы рассказываем о необычных, загадочных, а иногда и пугающих историях, отделяя вымысел от реальности.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска название подкаста или "РИА Новости".________Сценарий эпизода: Артем РомановЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолос эпизода: Артем Буфтяк
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Как это по-русски, Подкаст, Литература, Криминал, Образование, Убийство, Общество, Польша, Израиль, Россия, США, криминалистика, Полиция, Федор Достоевский
Писатели-убийцы: авторы, писавшие книги о собственных преступлениях
Многие писатели исследуют тему смерти. Есть среди них и те, кто зашел в изучении этого вопроса гораздо дальше. Какие преступления легли в основу произведений Федора Достоевского? Действительно ли автор эссе "Как убить своего мужа" — убила своего мужа, и как роман малоизвестного польского писателя помог распутать дело об убийстве, зашедшее в тупик?