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Писатели-убийцы: авторы, писавшие книги о собственных преступлениях

Писатели-убийцы: авторы, писавшие книги о собственных преступлениях - РИА Новости, 14.08.2022

Писатели-убийцы: авторы, писавшие книги о собственных преступлениях

Многие писатели исследуют тему смерти. Есть среди них и те, кто зашел в изучении этого вопроса гораздо дальше. Какие преступления легли в основу произведений Федора Достоевского? Действительно ли автор эссе "Как убить своего мужа" — убила своего мужа, и как роман малоизвестного польского писателя помог распутать дело об убийстве, зашедшее в тупик?

2022-08-14T12:00

2022-08-14T12:00

2022-08-14T12:00

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Писатели-убийцы: авторы, писавшие книги о собственных преступлениях Многие писатели исследуют тему смерти. Есть среди них и те, кто заходит гораздо дальше в изучении этого вопроса. Какие преступления легли в основу произведений Федора Достоевского? Действительно ли автор эссе "Как убить своего мужа" — убила своего мужа, и как роман малоизвестного польского писателя помог распутать дело об убийстве, зашедшее в тупик? audio/mpeg

Писатели-убийцы: авторы, писавшие книги о собственных преступлениях Многие писатели исследуют тему смерти. Есть среди них и те, кто заходит гораздо дальше в изучении этого вопроса. Какие преступления легли в основу произведений Федора Достоевского? Действительно ли автор эссе "Как убить своего мужа" — убила своего мужа, и как роман малоизвестного польского писателя помог распутать дело об убийстве, зашедшее в тупик? audio/mpeg

Ходил ли Достоевский на спиритические сеансы, являлся ли Гоголь в видениях Булгакову, где в Подмосковье находится "языческое святилище" и какого призрака можно встретить на Кузнецком мосту — в подкасте "Какая-то мистика" мы рассказываем о необычных, загадочных, а иногда и пугающих историях, отделяя вымысел от реальности.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска название подкаста или "РИА Новости".________Сценарий эпизода: Артем РомановЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолос эпизода: Артем Буфтяк

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