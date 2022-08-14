Рейтинг@Mail.ru
Писатели-убийцы: авторы, писавшие книги о собственных преступлениях - РИА Новости, 14.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20220814/ubiytsa-1808871071.html
Писатели-убийцы: авторы, писавшие книги о собственных преступлениях
Писатели-убийцы: авторы, писавшие книги о собственных преступлениях - РИА Новости, 14.08.2022
Писатели-убийцы: авторы, писавшие книги о собственных преступлениях
Многие писатели исследуют тему смерти. Есть среди них и те, кто зашел в изучении этого вопроса гораздо дальше. Какие преступления легли в основу произведений Федора Достоевского? Действительно ли автор эссе "Как убить своего мужа" — убила своего мужа, и как роман малоизвестного польского писателя помог распутать дело об убийстве, зашедшее в тупик?
2022-08-14T12:00
2022-08-14T12:00
как это по-русски
подкаст
литература
криминал
образование
убийство
общество
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808869869_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_15430b8ef5c37c7a4321bc4691ce750d.jpg
Писатели-убийцы: авторы, писавшие книги о собственных преступлениях
Многие писатели исследуют тему смерти. Есть среди них и те, кто заходит гораздо дальше в изучении этого вопроса. Какие преступления легли в основу произведений Федора Достоевского? Действительно ли автор эссе "Как убить своего мужа" — убила своего мужа, и как роман малоизвестного польского писателя помог распутать дело об убийстве, зашедшее в тупик?
audio/mpeg
Писатели-убийцы: авторы, писавшие книги о собственных преступлениях
Многие писатели исследуют тему смерти. Есть среди них и те, кто заходит гораздо дальше в изучении этого вопроса. Какие преступления легли в основу произведений Федора Достоевского? Действительно ли автор эссе "Как убить своего мужа" — убила своего мужа, и как роман малоизвестного польского писателя помог распутать дело об убийстве, зашедшее в тупик?
audio/mpeg
Ходил ли Достоевский на спиритические сеансы, являлся ли Гоголь в видениях Булгакову, где в Подмосковье находится "языческое святилище" и какого призрака можно встретить на Кузнецком мосту — в подкасте "Какая-то мистика" мы рассказываем о необычных, загадочных, а иногда и пугающих историях, отделяя вымысел от реальности.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска название подкаста или "РИА Новости".________Сценарий эпизода: Артем РомановЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолос эпизода: Артем Буфтяк
польша
израиль
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808869869_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_04c1baf21f048329c6287b3d3367c9e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подкаст, литература, криминал, образование, убийство, общество, польша, израиль, россия, сша, криминалистика, полиция, аудио, федор достоевский
Как это по-русски, Подкаст, Литература, Криминал, Образование, Убийство, Общество, Польша, Израиль, Россия, США, криминалистика, Полиция, Федор Достоевский
12:00 14.08.2022
 

Писатели-убийцы: авторы, писавшие книги о собственных преступлениях

Как это по-русски
Писатели-убийцы: авторы, писавшие книги о собственных преступлениях
12:00
Читать ria.ru в
Многие писатели исследуют тему смерти. Есть среди них и те, кто зашел в изучении этого вопроса гораздо дальше. Какие преступления легли в основу произведений Федора Достоевского? Действительно ли автор эссе "Как убить своего мужа" — убила своего мужа, и как роман малоизвестного польского писателя помог распутать дело об убийстве, зашедшее в тупик?
Ходил ли Достоевский на спиритические сеансы, являлся ли Гоголь в видениях Булгакову, где в Подмосковье находится "языческое святилище" и какого призрака можно встретить на Кузнецком мосту — в подкасте "Какая-то мистика" мы рассказываем о необычных, загадочных, а иногда и пугающих историях, отделяя вымысел от реальности.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска название подкаста или "РИА Новости".
________
Сценарий эпизода: Артем Романов
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голос эпизода: Артем Буфтяк
 
Как это по-русскиПодкастЛитератураКриминалОбразованиеУбийствоОбществоПольшаИзраильРоссияСШАкриминалистикаПолицияФедор Достоевский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала