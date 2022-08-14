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Луганские разведчики захватили в бою украинскую бронетехнику - РИА Новости, 14.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/trofey-1809468372.html
Луганские разведчики захватили в бою украинскую бронетехнику
Луганские разведчики захватили в бою украинскую бронетехнику - РИА Новости, 14.08.2022
Луганские разведчики захватили в бою украинскую бронетехнику
Бойцы отдельного разведывательного батальона Народной милиции ЛНР во время продвижения к Соледару захватили украинскую БРДМ-2. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T10:22
2022-08-14T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
украина
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ЛУГАНСК, 14 авг — РИА Новости. Бойцы отдельного разведывательного батальона Народной милиции ЛНР во время продвижения к Соледару захватили украинскую БРДМ-2.После незначительного ремонта бронемашина встала в строй и теперь служит в рядах Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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в мире, луганская народная республика, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Украина
10:22 14.08.2022 (обновлено: 11:43 14.08.2022)
 
Луганские разведчики захватили в бою украинскую бронетехнику

Разведчики Народной милиции ЛНР захватили в бою украинскую бронемашину БРДМ-2

© РИА НовостиУкраинская разведывательно-дозорная машина БРДМ-2, захваченная военнослужащими ЛНР
Украинская разведывательно-дозорная машина БРДМ-2, захваченная военнослужащими ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости
Украинская разведывательно-дозорная машина БРДМ-2, захваченная военнослужащими ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 авг — РИА Новости. Бойцы отдельного разведывательного батальона Народной милиции ЛНР во время продвижения к Соледару захватили украинскую БРДМ-2.
После незначительного ремонта бронемашина встала в строй и теперь служит в рядах Народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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