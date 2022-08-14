https://ria.ru/20220814/trofey-1809468372.html

Луганские разведчики захватили в бою украинскую бронетехнику

Луганские разведчики захватили в бою украинскую бронетехнику - РИА Новости, 14.08.2022

Луганские разведчики захватили в бою украинскую бронетехнику

Бойцы отдельного разведывательного батальона Народной милиции ЛНР во время продвижения к Соледару захватили украинскую БРДМ-2. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T10:22

2022-08-14T10:22

2022-08-14T11:43

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

украина

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ЛУГАНСК, 14 авг — РИА Новости. Бойцы отдельного разведывательного батальона Народной милиции ЛНР во время продвижения к Соледару захватили украинскую БРДМ-2.После незначительного ремонта бронемашина встала в строй и теперь служит в рядах Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220811/trofei-1808621644.html

луганская народная республика

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, россия, украина