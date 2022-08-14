https://ria.ru/20220814/trofey-1809468372.html
Луганские разведчики захватили в бою украинскую бронетехнику
Луганские разведчики захватили в бою украинскую бронетехнику - РИА Новости, 14.08.2022
Луганские разведчики захватили в бою украинскую бронетехнику
Бойцы отдельного разведывательного батальона Народной милиции ЛНР во время продвижения к Соледару захватили украинскую БРДМ-2. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T10:22
2022-08-14T10:22
2022-08-14T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
украина
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ЛУГАНСК, 14 авг — РИА Новости. Бойцы отдельного разведывательного батальона Народной милиции ЛНР во время продвижения к Соледару захватили украинскую БРДМ-2.После незначительного ремонта бронемашина встала в строй и теперь служит в рядах Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220811/trofei-1808621644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Украина
10:22 14.08.2022 (обновлено: 11:43 14.08.2022)
Луганские разведчики захватили в бою украинскую бронетехнику
Разведчики Народной милиции ЛНР захватили в бою украинскую бронемашину БРДМ-2