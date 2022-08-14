23:39 14.08.2022 (обновлено: 23:43 14.08.2022)
Госдеп подтвердил, что в теракте в Иерусалиме пострадали американцы
Госдепартамент США осудил теракт в Иерусалиме и подтвердил жертвы среди американцев
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Госдепартамент США в воскресенье выступил с осуждением террористической атаки в Старом городе Иерусалима, подтвердив, что в результате обстрела автобуса с пассажирами пострадали пятеро американских граждан.
"США решительно осуждают данный теракт, в результате которого были ранены по меньшей мере восемь человек, среди которых не менее пяти – граждане США. Мы желаем все пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в распространенном письменном заявлении госдепа.
Согласно заявлению, Вашингтон поддерживает тесный контакт с представителями израильских властей по поводу данной атаки, а также с семьями пострадавших при стрельбе американцев.
"Для госдепартамента нет более приоритетной задачи, нежели обеспечение безопасности граждан США за рубежом. Наша команда сотрудников в Иерусалиме работает круглосуточно над тем, чтобы оказать поддержку пострадавшим и их семьям, и намерена пристально следить за развитием ситуации", - подчеркнули в американском дипведомстве.
Как писали ранее израильские СМИ, полиция Иерусалима задержала мужчину, который ранее обстрелял автобус у Стены Плача. Нападавший пытался скрыться, однако в конечном счете был задержан правоохранителями. Им оказался 26-летний араб Амир Сидауи, проживающий в Восточном Иерусалиме. О его мотивах ничего не сообщается.
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