https://ria.ru/20220814/terakt-1809572397.html

Госдеп подтвердил, что в теракте в Иерусалиме пострадали американцы

Госдеп подтвердил, что в теракте в Иерусалиме пострадали американцы - РИА Новости, 14.08.2022

Госдеп подтвердил, что в теракте в Иерусалиме пострадали американцы

Госдепартамент США в воскресенье выступил с осуждением террористической атаки в Старом городе Иерусалима, подтвердив, что в результате обстрела автобуса с... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T23:39

2022-08-14T23:39

2022-08-14T23:43

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ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Госдепартамент США в воскресенье выступил с осуждением террористической атаки в Старом городе Иерусалима, подтвердив, что в результате обстрела автобуса с пассажирами пострадали пятеро американских граждан.Согласно заявлению, Вашингтон поддерживает тесный контакт с представителями израильских властей по поводу данной атаки, а также с семьями пострадавших при стрельбе американцев."Для госдепартамента нет более приоритетной задачи, нежели обеспечение безопасности граждан США за рубежом. Наша команда сотрудников в Иерусалиме работает круглосуточно над тем, чтобы оказать поддержку пострадавшим и их семьям, и намерена пристально следить за развитием ситуации", - подчеркнули в американском дипведомстве.Как писали ранее израильские СМИ, полиция Иерусалима задержала мужчину, который ранее обстрелял автобус у Стены Плача. Нападавший пытался скрыться, однако в конечном счете был задержан правоохранителями. Им оказался 26-летний араб Амир Сидауи, проживающий в Восточном Иерусалиме. О его мотивах ничего не сообщается.

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в мире, сша, иерусалим