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Госдеп подтвердил, что в теракте в Иерусалиме пострадали американцы - РИА Новости, 14.08.2022
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Госдеп подтвердил, что в теракте в Иерусалиме пострадали американцы
Госдеп подтвердил, что в теракте в Иерусалиме пострадали американцы - РИА Новости, 14.08.2022
Госдеп подтвердил, что в теракте в Иерусалиме пострадали американцы
Госдепартамент США в воскресенье выступил с осуждением террористической атаки в Старом городе Иерусалима, подтвердив, что в результате обстрела автобуса с... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T23:39
2022-08-14T23:43
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Госдепартамент США в воскресенье выступил с осуждением террористической атаки в Старом городе Иерусалима, подтвердив, что в результате обстрела автобуса с пассажирами пострадали пятеро американских граждан.Согласно заявлению, Вашингтон поддерживает тесный контакт с представителями израильских властей по поводу данной атаки, а также с семьями пострадавших при стрельбе американцев."Для госдепартамента нет более приоритетной задачи, нежели обеспечение безопасности граждан США за рубежом. Наша команда сотрудников в Иерусалиме работает круглосуточно над тем, чтобы оказать поддержку пострадавшим и их семьям, и намерена пристально следить за развитием ситуации", - подчеркнули в американском дипведомстве.Как писали ранее израильские СМИ, полиция Иерусалима задержала мужчину, который ранее обстрелял автобус у Стены Плача. Нападавший пытался скрыться, однако в конечном счете был задержан правоохранителями. Им оказался 26-летний араб Амир Сидауи, проживающий в Восточном Иерусалиме. О его мотивах ничего не сообщается.
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в мире, сша, иерусалим
В мире, США, Иерусалим
23:39 14.08.2022 (обновлено: 23:43 14.08.2022)
 
Госдеп подтвердил, что в теракте в Иерусалиме пострадали американцы

Госдепартамент США осудил теракт в Иерусалиме и подтвердил жертвы среди американцев

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Госдепартамент США в воскресенье выступил с осуждением террористической атаки в Старом городе Иерусалима, подтвердив, что в результате обстрела автобуса с пассажирами пострадали пятеро американских граждан.
"США решительно осуждают данный теракт, в результате которого были ранены по меньшей мере восемь человек, среди которых не менее пяти – граждане США. Мы желаем все пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в распространенном письменном заявлении госдепа.
Согласно заявлению, Вашингтон поддерживает тесный контакт с представителями израильских властей по поводу данной атаки, а также с семьями пострадавших при стрельбе американцев.
"Для госдепартамента нет более приоритетной задачи, нежели обеспечение безопасности граждан США за рубежом. Наша команда сотрудников в Иерусалиме работает круглосуточно над тем, чтобы оказать поддержку пострадавшим и их семьям, и намерена пристально следить за развитием ситуации", - подчеркнули в американском дипведомстве.
Как писали ранее израильские СМИ, полиция Иерусалима задержала мужчину, который ранее обстрелял автобус у Стены Плача. Нападавший пытался скрыться, однако в конечном счете был задержан правоохранителями. Им оказался 26-летний араб Амир Сидауи, проживающий в Восточном Иерусалиме. О его мотивах ничего не сообщается.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
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Жозеп Боррель осудил теракт в Иерусалиме
 
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