https://ria.ru/20220814/tayvan-1809562186.html
В Китае резко отреагировали на визит конгрессменов США на Тайвань
В Китае резко отреагировали на визит конгрессменов США на Тайвань - РИА Новости, 14.08.2022
В Китае резко отреагировали на визит конгрессменов США на Тайвань
Пекин настоятельно призывает Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны и придерживаться политики "одного Китая", написал в Twitter... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T21:48
2022-08-14T21:48
2022-08-14T22:42
в мире
тайвань
китай
конгресс сша
тайбэй
нэнси пелоси
сша
мид кнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805983243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2dd5dabd129e14877ff0077a180548bd.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Пекин настоятельно призывает Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны и придерживаться политики "одного Китая", написал в Twitter специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.Так дипломат прокомментировал новую поездку американских конгрессменов на Тайвань. Как ранее сообщили СМИ, визит делегации конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки в Тайбэй 14 и 15 августа проходит в рамках более крупного визита в Индо-Тихоокеанский регион."Это очень опасный ход, который похож на игру с огнем. А те, кто играют с огнем, погибнут от него. Мы настоятельно призываем соответствующие страны придерживаться политики "одного Китая", надлежащим образом решать вопросы, связанные с Тайванем, а также прекратить вмешательство во внутренние дела Пекина", — подчеркнул Сяомин.Он также добавил, что любой, кто попытается воспрепятствовать воссоединению Китая, столкнется с "великой стальной стеной", выкованной руками более 1,4 миллиарда жителей страны.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавней поездки спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси — она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на острове за последние 25 лет. Посещение острова стало толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. С 4 августа китайская армия проводит учения у берегов Тайваня. Помимо этого, Пекин ввел санкции против самой Пелоси, ее родственников и двух тайваньских фондов. Ответственность за все негативные последствия визита чиновницы МИД КНР возложил на Вашингтон и Тайбэй.Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых его контактов с чиновниками и военными из других стран.
https://ria.ru/20220809/tayvan-1808203878.html
https://ria.ru/20220812/khankhuey-1809284404.html
https://ria.ru/20220812/tayvan-1809019735.html
тайвань
китай
тайбэй
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805983243_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3d231315aeec56f43ee5761d434f2a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай, конгресс сша, тайбэй, нэнси пелоси, сша, мид кнр, визит пелоси на тайвань
В мире, Тайвань, Китай, Конгресс США, Тайбэй, Нэнси Пелоси, США, МИД КНР, Визит Пелоси на Тайвань
21:48 14.08.2022 (обновлено: 22:42 14.08.2022)
В Китае резко отреагировали на визит конгрессменов США на Тайвань
Дипломат Лю Сяомин назвал новый визит делегации конгресса США на Тайвань опасным ходом
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
Пекин настоятельно призывает Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны и придерживаться политики "одного Китая", написал в Twitter
специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.
Так дипломат прокомментировал новую поездку американских конгрессменов на Тайвань
. Как ранее сообщили СМИ, визит делегации конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки в Тайбэй 14 и 15 августа проходит в рамках более крупного визита в Индо-Тихоокеанский регион.
"Это очень опасный ход, который похож на игру с огнем. А те, кто играют с огнем, погибнут от него. Мы настоятельно призываем соответствующие страны придерживаться политики "одного Китая", надлежащим образом решать вопросы, связанные с Тайванем, а также прекратить вмешательство во внутренние дела Пекина", — подчеркнул Сяомин.
Он также добавил, что любой, кто попытается воспрепятствовать воссоединению Китая
, столкнется с "великой стальной стеной", выкованной руками более 1,4 миллиарда жителей страны.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавней поездки спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси — она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на острове за последние 25 лет.
Посещение острова стало толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. С 4 августа китайская армия проводит учения у берегов Тайваня. Помимо этого, Пекин ввел санкции против самой Пелоси, ее родственников и двух тайваньских фондов. Ответственность за все негативные последствия визита чиновницы МИД КНР возложил на Вашингтон и Тайбэй.
Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых его контактов с чиновниками и военными из других стран.