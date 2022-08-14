https://ria.ru/20220814/tayvan-1809562186.html

В Китае резко отреагировали на визит конгрессменов США на Тайвань

В Китае резко отреагировали на визит конгрессменов США на Тайвань - РИА Новости, 14.08.2022

В Китае резко отреагировали на визит конгрессменов США на Тайвань

Пекин настоятельно призывает Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны и придерживаться политики "одного Китая", написал в Twitter... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T21:48

2022-08-14T21:48

2022-08-14T22:42

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китай

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Пекин настоятельно призывает Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны и придерживаться политики "одного Китая", написал в Twitter специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.Так дипломат прокомментировал новую поездку американских конгрессменов на Тайвань. Как ранее сообщили СМИ, визит делегации конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки в Тайбэй 14 и 15 августа проходит в рамках более крупного визита в Индо-Тихоокеанский регион."Это очень опасный ход, который похож на игру с огнем. А те, кто играют с огнем, погибнут от него. Мы настоятельно призываем соответствующие страны придерживаться политики "одного Китая", надлежащим образом решать вопросы, связанные с Тайванем, а также прекратить вмешательство во внутренние дела Пекина", — подчеркнул Сяомин.Он также добавил, что любой, кто попытается воспрепятствовать воссоединению Китая, столкнется с "великой стальной стеной", выкованной руками более 1,4 миллиарда жителей страны.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавней поездки спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси — она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на острове за последние 25 лет. Посещение острова стало толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. С 4 августа китайская армия проводит учения у берегов Тайваня. Помимо этого, Пекин ввел санкции против самой Пелоси, ее родственников и двух тайваньских фондов. Ответственность за все негативные последствия визита чиновницы МИД КНР возложил на Вашингтон и Тайбэй.Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых его контактов с чиновниками и военными из других стран.

https://ria.ru/20220809/tayvan-1808203878.html

https://ria.ru/20220812/khankhuey-1809284404.html

https://ria.ru/20220812/tayvan-1809019735.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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