https://ria.ru/20220814/tayvan-1809515164.html

Делегация конгрессменов США прибыла на Тайвань

Делегация конгрессменов США прибыла на Тайвань - РИА Новости, 14.08.2022

Делегация конгрессменов США прибыла на Тайвань

Делегация американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань, сообщил МИД острова в Twitter. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T16:27

2022-08-14T16:27

2022-08-14T16:50

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ПЕКИН, 14 авг — РИА Новости. Делегация американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань, сообщил МИД острова в Twitter."Вице-министр иностранных дел Юй Далэй тепло поприветствовал давнего друга Тайваня сенатора Марки и его межпартийную делегацию", — говорится в твите.По информации Американского института на Тайване (который де-факто выполняет роль посольства США на острове), в делегацию вошли пять политиков. Их поездка в Тайбэй 14 и 15 августа проходит в рамках более крупного визита в Индо-Тихоокеанский регион. Предполагается, что конгрессмены встретятся с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и острова, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавней поездки спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси — она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на острове за последние 25 лет. При этом администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от "политики одного Китая" и дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.В итоге посещение острова стало толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Китайская армия проводит учения у берегов Тайваня, кроме того, Пекин ввел санкции против самой Пелоси, ее родственников и двух тайваньских фондов, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия визита Пелоси китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.

https://ria.ru/20220814/tayvan-1809488643.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, сша, китай