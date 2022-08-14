16:27 14.08.2022 (обновлено: 16:50 14.08.2022)
Делегация конгрессменов США прибыла на Тайвань
На Тайвань прибыла делегация конгрессменов из США
Делегация американских конгрессменов в аэропорту Тайбэя, Тайвань
ПЕКИН, 14 авг — РИА Новости. Делегация американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань, сообщил МИД острова в Twitter.
"Вице-министр иностранных дел Юй Далэй тепло поприветствовал давнего друга Тайваня сенатора Марки и его межпартийную делегацию", — говорится в твите.
По информации Американского института на Тайване (который де-факто выполняет роль посольства США на острове), в делегацию вошли пять политиков. Их поездка в Тайбэй 14 и 15 августа проходит в рамках более крупного визита в Индо-Тихоокеанский регион.
Предполагается, что конгрессмены встретятся с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и острова, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавней поездки спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси — она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на острове за последние 25 лет. При этом администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от "политики одного Китая" и дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
В итоге посещение острова стало толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Китайская армия проводит учения у берегов Тайваня, кроме того, Пекин ввел санкции против самой Пелоси, ее родственников и двух тайваньских фондов, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия визита Пелоси китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.
Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
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