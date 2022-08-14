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Армия КНР направила 11 самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня - РИА Новости, 14.08.2022
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Армия КНР направила 11 самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня
Армия КНР направила 11 самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня - РИА Новости, 14.08.2022
Армия КНР направила 11 самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня
Народно-освободительная армия Китая в воскресенье направила к Тайваню 11 военных самолетов и 6 военных кораблей, сообщает оборонное ведомство острова. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:43
2022-08-14T13:48
в мире
китай
тайвань
сша
су-30
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 14 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая в воскресенье направила к Тайваню 11 военных самолетов и 6 военных кораблей, сообщает оборонное ведомство острова.Как отмечается в сообщении в официальном аккаунте ведомства в Twitter, Китай направил в опознавательную зону ПВО острова два истребителя J-11, два J-16, два J-10, четыре Су-30, а также один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитные ракетные комплексы.Всего, как отмечает ведомство, в среду Тайвань зафиксировал активность 22 военных самолетов КНР неподалеку от острова.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220812/khankhuey-1809284404.html
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в мире, китай, тайвань, сша, су-30, нэнси пелоси
В мире, Китай, Тайвань, США, Су-30, Нэнси Пелоси
13:43 14.08.2022 (обновлено: 13:48 14.08.2022)
 
Армия КНР направила 11 самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня

Народно-освободительная армия Китая направила к Тайваню 11 самолетов и шесть кораблей

© AP Photo / Xinhua/ Jin DanhuaСамолеты Су-30 ВВС Китая
Самолеты Су-30 ВВС Китая - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua
Самолеты Су-30 ВВС Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая в воскресенье направила к Тайваню 11 военных самолетов и 6 военных кораблей, сообщает оборонное ведомство острова.
Как отмечается в сообщении в официальном аккаунте ведомства в Twitter, Китай направил в опознавательную зону ПВО острова два истребителя J-11, два J-16, два J-10, четыре Су-30, а также один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.
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По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитные ракетные комплексы.
Всего, как отмечает ведомство, в среду Тайвань зафиксировал активность 22 военных самолетов КНР неподалеку от острова.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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