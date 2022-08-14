Сунак на фоне нападения на Рушди призвал признать КСИР террористами
Риши Сунак на фоне нападения на писателя Рушди призвал признать КСИР террористами
© AP Photo / Alberto PezzaliРиши Сунак
© AP Photo / Alberto Pezzali
Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак заявил газете Telegraph на фоне нападения на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди, что Лондон должен внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в число террористических организаций.
"Нам срочно нужны новая, укрепленная (ядерная - ред.) сделка и более жесткие санкции, и, если мы не сможем добиться результатов, то мы должны начать спрашивать, не оказался ли СВПД в тупике. Жестокое нападение с ножом на Салмана Рушди должно быть тревожным звонком для Запада, и иранская реакция на нападение укрепляет аргументы в пользу запрета КСИР", - сказал Сунак.
Газета обращает внимание на то, что ранее иранский депутат Малек Шариати предположил, что за нападением на Рушди мог стоять Иран.
В пятницу, 12 августа, на писателя Рушди напали на сцене института перед выступлением в штате Нью-Йорк. Полиция сообщила, что Рушди получил по меньшей мере два ножевых ранения - в шею и живот. Агент писателя сообщал, что Рушди находится на искусственной вентиляции легких, у него повреждена печень, он не может говорить и, скорее всего, лишится глаза. Нападавшего задержали, это 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси. Телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источник, что Матар, по предварительным данным, симпатизировал КСИР.
Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.