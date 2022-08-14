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Сунак на фоне нападения на Рушди призвал признать КСИР террористами - РИА Новости, 14.08.2022
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Сунак на фоне нападения на Рушди призвал признать КСИР террористами
Сунак на фоне нападения на Рушди призвал признать КСИР террористами - РИА Новости, 14.08.2022
Сунак на фоне нападения на Рушди призвал признать КСИР террористами
Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак заявил газете Telegraph на фоне нападения на британского писателя индийского происхождения Салмана... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T01:55
2022-08-14T01:55
в мире
салман рушди
иран
нью-йорк (город)
нью-джерси
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
великобритания
риши сунак
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак заявил газете Telegraph на фоне нападения на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди, что Лондон должен внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в число террористических организаций."Нам срочно нужны новая, укрепленная (ядерная - ред.) сделка и более жесткие санкции, и, если мы не сможем добиться результатов, то мы должны начать спрашивать, не оказался ли СВПД в тупике. Жестокое нападение с ножом на Салмана Рушди должно быть тревожным звонком для Запада, и иранская реакция на нападение укрепляет аргументы в пользу запрета КСИР", - сказал Сунак.Газета обращает внимание на то, что ранее иранский депутат Малек Шариати предположил, что за нападением на Рушди мог стоять Иран.В пятницу, 12 августа, на писателя Рушди напали на сцене института перед выступлением в штате Нью-Йорк. Полиция сообщила, что Рушди получил по меньшей мере два ножевых ранения - в шею и живот. Агент писателя сообщал, что Рушди находится на искусственной вентиляции легких, у него повреждена печень, он не может говорить и, скорее всего, лишится глаза. Нападавшего задержали, это 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси. Телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источник, что Матар, по предварительным данным, симпатизировал КСИР.Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.
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иран
нью-йорк (город)
нью-джерси
великобритания
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в мире, салман рушди, иран, нью-йорк (город), нью-джерси, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), великобритания, риши сунак
В мире, Салман Рушди, Иран, Нью-Йорк (город), Нью-Джерси, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Великобритания, Риши Сунак
01:55 14.08.2022
 
Сунак на фоне нападения на Рушди призвал признать КСИР террористами

Риши Сунак на фоне нападения на писателя Рушди призвал признать КСИР террористами

© AP Photo / Alberto PezzaliРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак заявил газете Telegraph на фоне нападения на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди, что Лондон должен внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в число террористических организаций.
"Нам срочно нужны новая, укрепленная (ядерная - ред.) сделка и более жесткие санкции, и, если мы не сможем добиться результатов, то мы должны начать спрашивать, не оказался ли СВПД в тупике. Жестокое нападение с ножом на Салмана Рушди должно быть тревожным звонком для Запада, и иранская реакция на нападение укрепляет аргументы в пользу запрета КСИР", - сказал Сунак.
Газета обращает внимание на то, что ранее иранский депутат Малек Шариати предположил, что за нападением на Рушди мог стоять Иран.
В пятницу, 12 августа, на писателя Рушди напали на сцене института перед выступлением в штате Нью-Йорк. Полиция сообщила, что Рушди получил по меньшей мере два ножевых ранения - в шею и живот. Агент писателя сообщал, что Рушди находится на искусственной вентиляции легких, у него повреждена печень, он не может говорить и, скорее всего, лишится глаза. Нападавшего задержали, это 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси. Телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источник, что Матар, по предварительным данным, симпатизировал КСИР.
Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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В миреСалман РушдиИранНью-Йорк (город)Нью-ДжерсиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ВеликобританияРиши Сунак
 
 
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