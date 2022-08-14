https://ria.ru/20220814/strelba-1809543590.html

NBC: пятеро американцев получили ранения при стрельбе в Иерусалиме

NBC: пятеро американцев получили ранения при стрельбе в Иерусалиме - РИА Новости, 14.08.2022

NBC: пятеро американцев получили ранения при стрельбе в Иерусалиме

Пятеро американских граждан получили ранения в результате стрельбы, которую в воскресенье открыл по автобусу с пассажирами один из местных жителей в Старом... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T19:39

2022-08-14T19:39

2022-08-14T19:45

в мире

сша

восточный иерусалим

иерусалим

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809484794_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_335b0c0c282815495f9482a281a6c5d0.jpg

ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Пятеро американских граждан получили ранения в результате стрельбы, которую в воскресенье открыл по автобусу с пассажирами один из местных жителей в Старом городе Иерусалима, передает телеканал NBC со ссылкой на представителя посольства США в Израиле.Ранее информацию о раненых американцах опубликовал в своем аккаунте в Twitter посол США в ближневосточной стране Томас Найдс.По данным телеканала, состояние двоих лиц: беременной женщины и мужчины с ранениями в области шеи и головы - оценивается как "серьезное". Отмечается, что американские дипломаты контактируют с местными службами по поводу произошедшего и пока не готовы раскрыть дополнительные детали о пострадавших.Как писали ранее израильские СМИ, после обстрела автобуса нападвший попытался скрыться, однако в конечном счете был задержан правоохранителями. Им оказался 26-летний араб Амир Сидауи, проживающий в Восточном Иерусалиме. О его мотивах ничего не сообщается. Всего в данном инциденте, согласно последней информации, пострадали не менее семи человек.

https://ria.ru/20220812/strelba-1809277361.html

сша

восточный иерусалим

иерусалим

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, восточный иерусалим, иерусалим, израиль