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NBC: пятеро американцев получили ранения при стрельбе в Иерусалиме
NBC: пятеро американцев получили ранения при стрельбе в Иерусалиме - РИА Новости, 14.08.2022
NBC: пятеро американцев получили ранения при стрельбе в Иерусалиме
Пятеро американских граждан получили ранения в результате стрельбы, которую в воскресенье открыл по автобусу с пассажирами один из местных жителей в Старом... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T19:39
2022-08-14T19:39
2022-08-14T19:45
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ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Пятеро американских граждан получили ранения в результате стрельбы, которую в воскресенье открыл по автобусу с пассажирами один из местных жителей в Старом городе Иерусалима, передает телеканал NBC со ссылкой на представителя посольства США в Израиле.Ранее информацию о раненых американцах опубликовал в своем аккаунте в Twitter посол США в ближневосточной стране Томас Найдс.По данным телеканала, состояние двоих лиц: беременной женщины и мужчины с ранениями в области шеи и головы - оценивается как "серьезное". Отмечается, что американские дипломаты контактируют с местными службами по поводу произошедшего и пока не готовы раскрыть дополнительные детали о пострадавших.Как писали ранее израильские СМИ, после обстрела автобуса нападвший попытался скрыться, однако в конечном счете был задержан правоохранителями. Им оказался 26-летний араб Амир Сидауи, проживающий в Восточном Иерусалиме. О его мотивах ничего не сообщается. Всего в данном инциденте, согласно последней информации, пострадали не менее семи человек.
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в мире, сша, восточный иерусалим, иерусалим, израиль
В мире, США, Восточный Иерусалим, Иерусалим, Израиль
19:39 14.08.2022 (обновлено: 19:45 14.08.2022)
NBC: пятеро американцев получили ранения при стрельбе в Иерусалиме
NBC: пятеро американцев получили ранения при стрельбе по автобусу в Иерусалиме