https://ria.ru/20220814/strelba-1809458153.html
В Иерусалиме задержали подозреваемого в нападении на автобус
В Иерусалиме задержали подозреваемого в нападении на автобус - РИА Новости, 14.08.2022
В Иерусалиме задержали подозреваемого в нападении на автобус
Cтрелявшего по автобусу в Иерусалиме задержали, сообщила пресс-служба израильской полиции. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T08:48
2022-08-14T08:48
2022-08-14T13:21
в мире
иерусалим
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809484794_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_335b0c0c282815495f9482a281a6c5d0.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 авг — РИА Новости. Cтрелявшего по автобусу в Иерусалиме задержали, сообщила пресс-служба израильской полиции."Некоторое время назад после упорной операции по розыску, в которой приняли участие силы полиции и Службы общей безопасности, террорист, подозреваемый в совершении нападения прошлой ночью в Старом городе Иерусалима, сдался и сдал оружие, которое он, предположительно, использовал во время стрельбы", — заявили в ведомстве.Как пишут местные СМИ, задержанный — 26-летний араб Амир Сидауи, проживающий в Восточном Иерусалиме.Нападение на автобус произошло минувшей ночью около Стены Плача в Старом городе Иерусалима. Cемь человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
иерусалим
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809484794_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d7d311c93cf539031287941701fa0fc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иерусалим, израиль
В мире, Иерусалим, Израиль
08:48 14.08.2022 (обновлено: 13:21 14.08.2022)
В Иерусалиме задержали подозреваемого в нападении на автобус
Подозреваемый в стрельбе по автобусу в Старом городе Иерусалима сдался полиции
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 авг — РИА Новости. Cтрелявшего по автобусу в Иерусалиме задержали, сообщила пресс-служба израильской полиции.
"Некоторое время назад после упорной операции по розыску, в которой приняли участие силы полиции и Службы общей безопасности, террорист, подозреваемый в совершении нападения прошлой ночью в Старом городе Иерусалима, сдался и сдал оружие, которое он, предположительно, использовал во время стрельбы", — заявили в ведомстве.
Как пишут местные СМИ, задержанный — 26-летний араб Амир Сидауи, проживающий в Восточном Иерусалиме
.
Нападение на автобус произошло минувшей ночью около Стены Плача в Старом городе Иерусалима
. Cемь человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.