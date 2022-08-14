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В Иерусалиме задержали подозреваемого в нападении на автобус - РИА Новости, 14.08.2022
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В Иерусалиме задержали подозреваемого в нападении на автобус
В Иерусалиме задержали подозреваемого в нападении на автобус - РИА Новости, 14.08.2022
В Иерусалиме задержали подозреваемого в нападении на автобус
Cтрелявшего по автобусу в Иерусалиме задержали, сообщила пресс-служба израильской полиции. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T08:48
2022-08-14T13:21
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 авг — РИА Новости. Cтрелявшего по автобусу в Иерусалиме задержали, сообщила пресс-служба израильской полиции."Некоторое время назад после упорной операции по розыску, в которой приняли участие силы полиции и Службы общей безопасности, террорист, подозреваемый в совершении нападения прошлой ночью в Старом городе Иерусалима, сдался и сдал оружие, которое он, предположительно, использовал во время стрельбы", — заявили в ведомстве.Как пишут местные СМИ, задержанный — 26-летний араб Амир Сидауи, проживающий в Восточном Иерусалиме.Нападение на автобус произошло минувшей ночью около Стены Плача в Старом городе Иерусалима. Cемь человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
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в мире, иерусалим, израиль
В мире, Иерусалим, Израиль
08:48 14.08.2022 (обновлено: 13:21 14.08.2022)
 
В Иерусалиме задержали подозреваемого в нападении на автобус

Подозреваемый в стрельбе по автобусу в Старом городе Иерусалима сдался полиции

© AP Photo / Maya AlleruzzoСотрудники полиции Израиля месте обстрела автобуса в Иерусалиме
Сотрудники полиции Израиля месте обстрела автобуса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Сотрудники полиции Израиля месте обстрела автобуса в Иерусалиме
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 авг — РИА Новости. Cтрелявшего по автобусу в Иерусалиме задержали, сообщила пресс-служба израильской полиции.
"Некоторое время назад после упорной операции по розыску, в которой приняли участие силы полиции и Службы общей безопасности, террорист, подозреваемый в совершении нападения прошлой ночью в Старом городе Иерусалима, сдался и сдал оружие, которое он, предположительно, использовал во время стрельбы", — заявили в ведомстве.
Как пишут местные СМИ, задержанный — 26-летний араб Амир Сидауи, проживающий в Восточном Иерусалиме.
Нападение на автобус произошло минувшей ночью около Стены Плача в Старом городе Иерусалима. Cемь человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
 
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