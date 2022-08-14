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В Иерусалиме задержали подозреваемого в нападении на автобус

В Иерусалиме задержали подозреваемого в нападении на автобус - РИА Новости, 14.08.2022

В Иерусалиме задержали подозреваемого в нападении на автобус

Cтрелявшего по автобусу в Иерусалиме задержали, сообщила пресс-служба израильской полиции. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T08:48

2022-08-14T08:48

2022-08-14T13:21

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 авг — РИА Новости. Cтрелявшего по автобусу в Иерусалиме задержали, сообщила пресс-служба израильской полиции."Некоторое время назад после упорной операции по розыску, в которой приняли участие силы полиции и Службы общей безопасности, террорист, подозреваемый в совершении нападения прошлой ночью в Старом городе Иерусалима, сдался и сдал оружие, которое он, предположительно, использовал во время стрельбы", — заявили в ведомстве.Как пишут местные СМИ, задержанный — 26-летний араб Амир Сидауи, проживающий в Восточном Иерусалиме.Нападение на автобус произошло минувшей ночью около Стены Плача в Старом городе Иерусалима. Cемь человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иерусалим, израиль