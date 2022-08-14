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Захарова назвала условие прекращения отношений России и США - РИА Новости, 14.08.2022
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Захарова назвала условие прекращения отношений России и США
Захарова назвала условие прекращения отношений России и США - РИА Новости, 14.08.2022
Захарова назвала условие прекращения отношений России и США
США должны понимать, что если конгресс объявит Россию "страной — спонсором терроризма", то об отношениях между двумя странами можно будет забыть, заявила... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T16:48
2022-08-14T17:54
в мире
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир соловьев (телеведущий)
мария захарова
государственный департамент сша
энтони блинкен
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. США должны понимать, что если конгресс объявит Россию "страной — спонсором терроризма", то об отношениях между двумя странами можно будет забыть, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1"."Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили — и не только устно, мы еще и письменно комментарии размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено", — подчеркнула она.В конце июля сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию "государством — спонсором терроризма" из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. С таким же призывом ранее к Вашингтону обращался и официальный Киев.Государственный секретарь Энтони Блинкен, со своей стороны, заявил, что внесение Москвы в список "спонсоров терроризма" мало что изменит для нее в практическом плане. При этом, как сообщали местные СМИ, чиновник в течение нескольких недель подвергается давлению по этому вопросу. Так, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси предупредила, что конгресс сам внесет Россию в указанный список, если этого не сделает Госдепартамент.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле крайне негативно оценивают возможные последствия этого шага для отношений между двумя странами.
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в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир соловьев (телеведущий), мария захарова, государственный департамент сша, энтони блинкен, нэнси пелоси, дмитрий песков (спецпредставитель президента), грузия
В мире, США, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Соловьев (телеведущий), Мария Захарова, Государственный департамент США, Энтони Блинкен, Нэнси Пелоси, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Грузия
16:48 14.08.2022 (обновлено: 17:54 14.08.2022)
 
Захарова назвала условие прекращения отношений России и США

Захарова: если США объявит Россию спонсором терроризма, об отношениях стран можно забыть

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. США должны понимать, что если конгресс объявит Россию "страной — спонсором терроризма", то об отношениях между двумя странами можно будет забыть, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
"Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили — и не только устно, мы еще и письменно комментарии размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено", — подчеркнула она.
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В конце июля сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию "государством — спонсором терроризма" из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. С таким же призывом ранее к Вашингтону обращался и официальный Киев.
Государственный секретарь Энтони Блинкен, со своей стороны, заявил, что внесение Москвы в список "спонсоров терроризма" мало что изменит для нее в практическом плане. При этом, как сообщали местные СМИ, чиновник в течение нескольких недель подвергается давлению по этому вопросу. Так, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси предупредила, что конгресс сам внесет Россию в указанный список, если этого не сделает Госдепартамент.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле крайне негативно оценивают возможные последствия этого шага для отношений между двумя странами.
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В миреСШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир Соловьев (телеведущий)Мария ЗахароваГосударственный департамент СШАЭнтони БлинкенНэнси ПелосиДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Грузия
 
 
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