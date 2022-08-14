https://ria.ru/20220814/ssha-1809518968.html

Захарова назвала условие прекращения отношений России и США

Захарова назвала условие прекращения отношений России и США - РИА Новости, 14.08.2022

Захарова назвала условие прекращения отношений России и США

США должны понимать, что если конгресс объявит Россию "страной — спонсором терроризма", то об отношениях между двумя странами можно будет забыть, заявила... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T16:48

2022-08-14T16:48

2022-08-14T17:54

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сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир соловьев (телеведущий)

мария захарова

государственный департамент сша

энтони блинкен

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. США должны понимать, что если конгресс объявит Россию "страной — спонсором терроризма", то об отношениях между двумя странами можно будет забыть, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1"."Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили — и не только устно, мы еще и письменно комментарии размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено", — подчеркнула она.В конце июля сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию "государством — спонсором терроризма" из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. С таким же призывом ранее к Вашингтону обращался и официальный Киев.Государственный секретарь Энтони Блинкен, со своей стороны, заявил, что внесение Москвы в список "спонсоров терроризма" мало что изменит для нее в практическом плане. При этом, как сообщали местные СМИ, чиновник в течение нескольких недель подвергается давлению по этому вопросу. Так, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси предупредила, что конгресс сам внесет Россию в указанный список, если этого не сделает Госдепартамент.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле крайне негативно оценивают возможные последствия этого шага для отношений между двумя странами.

https://ria.ru/20220811/mid-1809020043.html

https://ria.ru/20220729/bayden-1806007414.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир соловьев (телеведущий), мария захарова, государственный департамент сша, энтони блинкен, нэнси пелоси, дмитрий песков (спецпредставитель президента), грузия