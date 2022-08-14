16:48 14.08.2022 (обновлено: 17:54 14.08.2022)
Захарова назвала условие прекращения отношений России и США
Захарова: если США объявит Россию спонсором терроризма, об отношениях стран можно забыть
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. США должны понимать, что если конгресс объявит Россию "страной — спонсором терроризма", то об отношениях между двумя странами можно будет забыть, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
"Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили — и не только устно, мы еще и письменно комментарии размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено", — подчеркнула она.
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В конце июля сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию "государством — спонсором терроризма" из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. С таким же призывом ранее к Вашингтону обращался и официальный Киев.
Государственный секретарь Энтони Блинкен, со своей стороны, заявил, что внесение Москвы в список "спонсоров терроризма" мало что изменит для нее в практическом плане. При этом, как сообщали местные СМИ, чиновник в течение нескольких недель подвергается давлению по этому вопросу. Так, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси предупредила, что конгресс сам внесет Россию в указанный список, если этого не сделает Госдепартамент.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле крайне негативно оценивают возможные последствия этого шага для отношений между двумя странами.