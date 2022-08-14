Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Пенсильвании автомобиль въехал в толпу людей - РИА Новости, 14.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220814/ssha-1809449052.html
СМИ: в Пенсильвании автомобиль въехал в толпу людей
СМИ: в Пенсильвании автомобиль въехал в толпу людей - РИА Новости, 14.08.2022
СМИ: в Пенсильвании автомобиль въехал в толпу людей
Автомобиль въехал в толпу в городке Бервик в американском штате Пенсильвания, пострадали по меньшей мере 13 человек, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T06:08
2022-08-14T06:08
в мире
сша
пенсильвания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728002489_0:76:3372:1973_1920x0_80_0_0_6199bb44c0a4f87daa67052fa400c815.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу в городке Бервик в американском штате Пенсильвания, пострадали по меньшей мере 13 человек, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя одной из местных больниц.Отмечается, что машина наехала на толпу, которая собралась около бара для сбора средств для семей жертв пожара, который произошел в городе Нескопек в том же штате на прошлой неделе и унес жизни десяти человек.Состояние пострадавших при наезде пока не сообщается.
https://ria.ru/20220813/dtp-1809338189.html
сша
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728002489_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_21a80faf64a96a79ec88c47034573521.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пенсильвания
В мире, США, Пенсильвания
06:08 14.08.2022
 
СМИ: в Пенсильвании автомобиль въехал в толпу людей

NBC: в американском штате Пенсильвания автомобиль въехал в толпу, 13 человек пострадали

© AP Photo / Wade PayneПолицейские в США
Полицейские в США - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Wade Payne
Полицейские в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу в городке Бервик в американском штате Пенсильвания, пострадали по меньшей мере 13 человек, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя одной из местных больниц.
Отмечается, что машина наехала на толпу, которая собралась около бара для сбора средств для семей жертв пожара, который произошел в городе Нескопек в том же штате на прошлой неделе и унес жизни десяти человек.
Состояние пострадавших при наезде пока не сообщается.
Полицейский автомобиль в США
Вчера, 09:42
В Вашингтоне автомобиль врезался в паб, пострадали не менее 14 человек
 
В миреСШАПенсильвания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала