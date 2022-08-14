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СМИ: в Пенсильвании автомобиль въехал в толпу людей
СМИ: в Пенсильвании автомобиль въехал в толпу людей - РИА Новости, 14.08.2022
СМИ: в Пенсильвании автомобиль въехал в толпу людей
Автомобиль въехал в толпу в городке Бервик в американском штате Пенсильвания, пострадали по меньшей мере 13 человек, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T06:08
2022-08-14T06:08
2022-08-14T06:08
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу в городке Бервик в американском штате Пенсильвания, пострадали по меньшей мере 13 человек, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя одной из местных больниц.Отмечается, что машина наехала на толпу, которая собралась около бара для сбора средств для семей жертв пожара, который произошел в городе Нескопек в том же штате на прошлой неделе и унес жизни десяти человек.Состояние пострадавших при наезде пока не сообщается.
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в мире, сша, пенсильвания
В мире, США, Пенсильвания
СМИ: в Пенсильвании автомобиль въехал в толпу людей
NBC: в американском штате Пенсильвания автомобиль въехал в толпу, 13 человек пострадали