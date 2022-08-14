https://ria.ru/20220814/ssha-1809449052.html

СМИ: в Пенсильвании автомобиль въехал в толпу людей

СМИ: в Пенсильвании автомобиль въехал в толпу людей - РИА Новости, 14.08.2022

СМИ: в Пенсильвании автомобиль въехал в толпу людей

Автомобиль въехал в толпу в городке Бервик в американском штате Пенсильвания, пострадали по меньшей мере 13 человек, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T06:08

2022-08-14T06:08

2022-08-14T06:08

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пенсильвания

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу в городке Бервик в американском штате Пенсильвания, пострадали по меньшей мере 13 человек, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя одной из местных больниц.Отмечается, что машина наехала на толпу, которая собралась около бара для сбора средств для семей жертв пожара, который произошел в городе Нескопек в том же штате на прошлой неделе и унес жизни десяти человек.Состояние пострадавших при наезде пока не сообщается.

https://ria.ru/20220813/dtp-1809338189.html

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пенсильвания

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в мире, сша, пенсильвания