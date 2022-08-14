https://ria.ru/20220814/spetsoperatsiya-1809483793.html

ВС России за время спецоперации уничтожили более четырех тысяч танков ВСУ

ВС России за время спецоперации уничтожили более четырех тысяч танков ВСУ - РИА Новости, 14.08.2022

ВС России за время спецоперации уничтожили более четырех тысяч танков ВСУ

Уже более 4,3 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье министерство РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T13:10

2022-08-14T13:10

2022-08-14T14:33

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808517769_0:0:1783:1003_1920x0_80_0_0_69de0f7a2eeba0c48449596e07ed1aed.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Уже более 4,3 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1738 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4303 танка и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3298 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4888 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220814/donbass-1809482002.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф