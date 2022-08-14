https://ria.ru/20220814/spetsoperatsiya-1809483793.html
ВС России за время спецоперации уничтожили более четырех тысяч танков ВСУ
ВС России за время спецоперации уничтожили более четырех тысяч танков ВСУ - РИА Новости, 14.08.2022
ВС России за время спецоперации уничтожили более четырех тысяч танков ВСУ
Уже более 4,3 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье министерство РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:10
2022-08-14T13:10
2022-08-14T14:33
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808517769_0:0:1783:1003_1920x0_80_0_0_69de0f7a2eeba0c48449596e07ed1aed.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Уже более 4,3 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1738 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4303 танка и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3298 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4888 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220814/donbass-1809482002.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808517769_235:0:1572:1003_1920x0_80_0_0_dfc830035a38dd8e5db5f0727476e1c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
13:10 14.08.2022 (обновлено: 14:33 14.08.2022)
ВС России за время спецоперации уничтожили более четырех тысяч танков ВСУ
За время спецоперации российские силы уничтожили 4303 украинских танка и других бронемашин