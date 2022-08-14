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ВС России за время спецоперации уничтожили более четырех тысяч танков ВСУ - РИА Новости, 14.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/spetsoperatsiya-1809483793.html
ВС России за время спецоперации уничтожили более четырех тысяч танков ВСУ
ВС России за время спецоперации уничтожили более четырех тысяч танков ВСУ - РИА Новости, 14.08.2022
ВС России за время спецоперации уничтожили более четырех тысяч танков ВСУ
Уже более 4,3 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье министерство РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:10
2022-08-14T14:33
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Уже более 4,3 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1738 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4303 танка и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3298 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4888 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220814/donbass-1809482002.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
13:10 14.08.2022 (обновлено: 14:33 14.08.2022)
 
ВС России за время спецоперации уничтожили более четырех тысяч танков ВСУ

За время спецоперации российские силы уничтожили 4303 украинских танка и других бронемашин

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Уже более 4,3 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1738 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4303 танка и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3298 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4888 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
12:57Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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