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Силы России и ДНР за сутки уничтожили два украинских бронетранспортера

Силы России и ДНР за сутки уничтожили два украинских бронетранспортера - РИА Новости, 14.08.2022

Силы России и ДНР за сутки уничтожили два украинских бронетранспортера

Военные ДНР и РФ уничтожили за сутки танк, полевой склад боеприпасов, два бронетранспортера и более 20 человек личного состава украинских войск, сообщила... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T10:50

2022-08-14T10:50

2022-08-14T10:50

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Военные ДНР и РФ уничтожили за сутки танк, полевой склад боеприпасов, два бронетранспортера и более 20 человек личного состава украинских войск, сообщила Народная милиция республики."Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк, один полевой склад боеприпасов, два бронетранспортера и более 20 человек личного состава", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220814/ukraina-1809459696.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины