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Силы России и ДНР за сутки уничтожили два украинских бронетранспортера - РИА Новости, 14.08.2022
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Силы России и ДНР за сутки уничтожили два украинских бронетранспортера
Силы России и ДНР за сутки уничтожили два украинских бронетранспортера - РИА Новости, 14.08.2022
Силы России и ДНР за сутки уничтожили два украинских бронетранспортера
Военные ДНР и РФ уничтожили за сутки танк, полевой склад боеприпасов, два бронетранспортера и более 20 человек личного состава украинских войск, сообщила... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T10:50
2022-08-14T10:50
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Военные ДНР и РФ уничтожили за сутки танк, полевой склад боеприпасов, два бронетранспортера и более 20 человек личного состава украинских войск, сообщила Народная милиция республики."Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк, один полевой склад боеприпасов, два бронетранспортера и более 20 человек личного состава", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
10:50 14.08.2022
 
Силы России и ДНР за сутки уничтожили два украинских бронетранспортера

Силы России и ДНР за сутки уничтожили два украинских БТР и полевой склад боеприпасов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке "Гвоздика"
Бойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке Гвоздика - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке "Гвоздика" . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Военные ДНР и РФ уничтожили за сутки танк, полевой склад боеприпасов, два бронетранспортера и более 20 человек личного состава украинских войск, сообщила Народная милиция республики.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк, один полевой склад боеприпасов, два бронетранспортера и более 20 человек личного состава", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
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