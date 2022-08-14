https://ria.ru/20220814/spetsoperatsiya-1809470541.html
Силы России и ДНР за сутки уничтожили два украинских бронетранспортера
Силы России и ДНР за сутки уничтожили два украинских бронетранспортера - РИА Новости, 14.08.2022
Силы России и ДНР за сутки уничтожили два украинских бронетранспортера
Военные ДНР и РФ уничтожили за сутки танк, полевой склад боеприпасов, два бронетранспортера и более 20 человек личного состава украинских войск, сообщила... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T10:50
2022-08-14T10:50
2022-08-14T10:50
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Военные ДНР и РФ уничтожили за сутки танк, полевой склад боеприпасов, два бронетранспортера и более 20 человек личного состава украинских войск, сообщила Народная милиция республики."Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк, один полевой склад боеприпасов, два бронетранспортера и более 20 человек личного состава", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220814/ukraina-1809459696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Силы России и ДНР за сутки уничтожили два украинских бронетранспортера
Силы России и ДНР за сутки уничтожили два украинских БТР и полевой склад боеприпасов