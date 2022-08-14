https://ria.ru/20220814/soledar-1809476253.html

Военные в ЛНР показали уничтожение позиции украинских войск под Соледаром

Военные в ЛНР показали уничтожение позиции украинских войск под Соледаром - РИА Новости, 14.08.2022

Военные в ЛНР показали уничтожение позиции украинских войск под Соледаром

Разведчики ЛНР рассказали РИА Новости, что уничтожили позицию украинских войск под Соледаром, для наблюдения и корректировки огня они использовали беспилотник. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T11:55

2022-08-14T11:55

2022-08-14T17:24

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

соледар

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809475198_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2866ae493232bc3b8839558fb27d0d7f.jpg

ЛУГАНСК (ЛНР), 14 авг — РИА Новости. Разведчики ЛНР рассказали РИА Новости, что уничтожили позицию украинских войск под Соледаром, для наблюдения и корректировки огня они использовали беспилотник.На кадрах, снятых с воздуха, видно, как противотанковая управляемая ракета попадает по укреплениям украинских войск, выживший личный состав спешно переходит на другую позицию.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

соледар

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения позиции украинских войск под Соледаром разведчиками из ЛНР Разведчики из ЛНР уничтожили позицию украинских войск под Соледаром. Для наблюдения и корректировки огня они использовали беспилотник. 2022-08-14T11:55 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, соледар, украина, вооруженные силы украины