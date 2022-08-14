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Военные в ЛНР показали уничтожение позиции украинских войск под Соледаром - РИА Новости, 14.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/soledar-1809476253.html
Военные в ЛНР показали уничтожение позиции украинских войск под Соледаром
Военные в ЛНР показали уничтожение позиции украинских войск под Соледаром - РИА Новости, 14.08.2022
Военные в ЛНР показали уничтожение позиции украинских войск под Соледаром
Разведчики ЛНР рассказали РИА Новости, что уничтожили позицию украинских войск под Соледаром, для наблюдения и корректировки огня они использовали беспилотник. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T11:55
2022-08-14T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
соледар
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК (ЛНР), 14 авг — РИА Новости. Разведчики ЛНР рассказали РИА Новости, что уничтожили позицию украинских войск под Соледаром, для наблюдения и корректировки огня они использовали беспилотник.На кадрах, снятых с воздуха, видно, как противотанковая управляемая ракета попадает по укреплениям украинских войск, выживший личный состав спешно переходит на другую позицию.
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луганская народная республика
соледар
украина
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Кадры уничтожения позиции украинских войск под Соледаром разведчиками из ЛНР
Разведчики из ЛНР уничтожили позицию украинских войск под Соледаром. Для наблюдения и корректировки огня они использовали беспилотник.
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в мире, луганская народная республика, соледар, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Соледар, Украина, Вооруженные силы Украины
11:55 14.08.2022 (обновлено: 17:24 14.08.2022)
 
Военные в ЛНР показали уничтожение позиции украинских войск под Соледаром

Беспилотник разведчиков ЛНР снял на видео уничтожение укрытия бойцов ВСУ под Соледаром

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ЛУГАНСК (ЛНР), 14 авг — РИА Новости. Разведчики ЛНР рассказали РИА Новости, что уничтожили позицию украинских войск под Соледаром, для наблюдения и корректировки огня они использовали беспилотник.

"Наблюдали четыре человека в одном из укрепрайонов, сколько их там (точно. — Прим. ред.) было, неизвестно. <...> Корректировали огонь, цель — блиндаж противника, укрепрайон, ДОТы. Отработали цель на пятерочку", — рассказал РИА Новости один из разведчиков.

На кадрах, снятых с воздуха, видно, как противотанковая управляемая ракета попадает по укреплениям украинских войск, выживший личный состав спешно переходит на другую позицию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСоледарУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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