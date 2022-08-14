https://ria.ru/20220814/soledar-1809476253.html
Военные в ЛНР показали уничтожение позиции украинских войск под Соледаром
Военные в ЛНР показали уничтожение позиции украинских войск под Соледаром - РИА Новости, 14.08.2022
Военные в ЛНР показали уничтожение позиции украинских войск под Соледаром
Разведчики ЛНР рассказали РИА Новости, что уничтожили позицию украинских войск под Соледаром, для наблюдения и корректировки огня они использовали беспилотник. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T11:55
2022-08-14T11:55
2022-08-14T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
соледар
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК (ЛНР), 14 авг — РИА Новости. Разведчики ЛНР рассказали РИА Новости, что уничтожили позицию украинских войск под Соледаром, для наблюдения и корректировки огня они использовали беспилотник.На кадрах, снятых с воздуха, видно, как противотанковая управляемая ракета попадает по укреплениям украинских войск, выживший личный состав спешно переходит на другую позицию.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
соледар
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РИА Новости
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Кадры уничтожения позиции украинских войск под Соледаром разведчиками из ЛНР
Разведчики из ЛНР уничтожили позицию украинских войск под Соледаром. Для наблюдения и корректировки огня они использовали беспилотник.
2022-08-14T11:55
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, соледар, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Соледар, Украина, Вооруженные силы Украины
11:55 14.08.2022 (обновлено: 17:24 14.08.2022)
Военные в ЛНР показали уничтожение позиции украинских войск под Соледаром
Беспилотник разведчиков ЛНР снял на видео уничтожение укрытия бойцов ВСУ под Соледаром