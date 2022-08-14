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Захарова выразила соболезнования родным погибших при взрыве в ТЦ в Ереване - РИА Новости, 14.08.2022
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Захарова выразила соболезнования родным погибших при взрыве в ТЦ в Ереване
Захарова выразила соболезнования родным погибших при взрыве в ТЦ в Ереване - РИА Новости, 14.08.2022
Захарова выразила соболезнования родным погибших при взрыве в ТЦ в Ереване
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова присоединилась к соболезнованиям в адрес родных и близких жертв взрыва в ТЦ в Ереване. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T22:18
2022-08-14T22:18
ереван
армения
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на рынке в ереване
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова присоединилась к соболезнованиям в адрес родных и близких жертв взрыва в ТЦ в Ереване.Ранее посольство РФ в Армении выразило соболезнования в связи с гибелью людей во время взрыва в торговом центре в Ереване."Присоединяюсь", - написала дипломат в своем Telegram- канале, ссылаясь на официальное соболезнование российского посольства в Армении.Ранее МЧС Армении сообщило о трех погибших в результате взрыва, по данным минздрава 61 человек пострадал.
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ереван, армения, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на рынке в ереване
Ереван, Армения, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на рынке в Ереване
22:18 14.08.2022
 
Захарова выразила соболезнования родным погибших при взрыве в ТЦ в Ереване

Представитель МИД Захарова выразила соболезнования родным погибших при взрыве в Ереване

© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкМестные жители на месте взрыва у торгового центра "Сурмалу" в Ереване
Местные жители на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в фотобанк
Местные жители на месте взрыва у торгового центра "Сурмалу" в Ереване
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова присоединилась к соболезнованиям в адрес родных и близких жертв взрыва в ТЦ в Ереване.
Ранее посольство РФ в Армении выразило соболезнования в связи с гибелью людей во время взрыва в торговом центре в Ереване.
"Присоединяюсь", - написала дипломат в своем Telegram- канале, ссылаясь на официальное соболезнование российского посольства в Армении.
Ранее МЧС Армении сообщило о трех погибших в результате взрыва, по данным минздрава 61 человек пострадал.
Сотрудники МЧС на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 13:37
Момент взрыва в торговом центре в Ереване попал на видео
 
ЕреванАрменияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв на рынке в Ереване
 
 
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