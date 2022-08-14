https://ria.ru/20220814/soboleznovaniya-1809565140.html
Захарова выразила соболезнования родным погибших при взрыве в ТЦ в Ереване
Захарова выразила соболезнования родным погибших при взрыве в ТЦ в Ереване - РИА Новости, 14.08.2022
Захарова выразила соболезнования родным погибших при взрыве в ТЦ в Ереване
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова присоединилась к соболезнованиям в адрес родных и близких жертв взрыва в ТЦ в Ереване. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T22:18
2022-08-14T22:18
2022-08-14T22:18
ереван
армения
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на рынке в ереване
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова присоединилась к соболезнованиям в адрес родных и близких жертв взрыва в ТЦ в Ереване.Ранее посольство РФ в Армении выразило соболезнования в связи с гибелью людей во время взрыва в торговом центре в Ереване."Присоединяюсь", - написала дипломат в своем Telegram- канале, ссылаясь на официальное соболезнование российского посольства в Армении.Ранее МЧС Армении сообщило о трех погибших в результате взрыва, по данным минздрава 61 человек пострадал.
https://ria.ru/20220814/erevan-1809487200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ереван, армения, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на рынке в ереване
Ереван, Армения, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на рынке в Ереване
Захарова выразила соболезнования родным погибших при взрыве в ТЦ в Ереване
Представитель МИД Захарова выразила соболезнования родным погибших при взрыве в Ереване